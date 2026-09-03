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Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương

Mộc Cam
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Nam thần Vbiz vừa có chia sẻ gây sốc về chặng đường ca hát khiến người hâm mộ chú ý.

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương - Ảnh 1.

Isaac là một trong những nam ca sĩ có hành trình hoạt động bền bỉ của Vpop. Sau hơn một thập kỷ kể từ khi được biết đến cùng 365daband, anh vẫn duy trì hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, biểu diễn đến gameshow và thời trang. Bên cạnh sự nghiệp, ngoại hình cũng là yếu tố giúp Isaac giữ được độ nhận diện đặc biệt trong lòng công chúng.

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương - Ảnh 2.

Trong một chia sẻ mới đây, Isaac khiến khán giả chú ý khi nói về chặng đường phía trước và tình cảm dành cho người hâm mộ

Trong một chia sẻ mới đây, nam ca sĩ khiến khán giả chú ý khi nói về chặng đường phía trước và tình cảm dành cho người hâm mộ. Với Isaac, tình yêu dành cho nghề không chỉ nằm ở việc tiếp tục làm nhạc hay đứng trên sân khấu, mà còn ở mong muốn được đồng hành cùng những khán giả đã ở bên mình trong suốt nhiều năm.

Anh chia sẻ muốn ca hát cho tới khi phải chống gậy mới có thể bước lên sân khấu. Điều Isaac mong muốn nhất là đến thời điểm ấy, những người hâm mộ vẫn đứng phía dưới, tiếp tục cổ vũ anh như cách họ đã làm suốt chặng đường qua.

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương - Ảnh 3.

Isaac cho biết anh muốn đi hát cho tới khi phải chống gậy bước lên sân khấu

Isaac muốn đi hát cho tới khi phải chống gậy bước lên sân khấu. Nam ca sĩ cũng hy vọng đến lúc đó vẫn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đứng phía dưới, cùng cầm gậy vẫy chào mình.

Khi ấy, lightstick có thể trở thành những cây gậy, lúc cần thì dùng để chống, lúc muốn hòa vào không khí sôi động lại cầm lên cổ vũ. Cách nói hài hước khiến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, nhưng phía sau đó lại là một lời khẳng định khá rõ ràng về tình yêu của Isaac dành cho sân khấu.

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương - Ảnh 4.

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò nghệ sĩ solo, Isaac là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của 365daband

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò nghệ sĩ solo, Isaac là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của 365daband, nhóm nhạc được Ngô Thanh Vân đào tạo và quản lý. Ra mắt vào cuối năm 2010, 365daband nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ mô hình thần tượng được đào tạo bài bản, kết hợp giữa khả năng ca hát, vũ đạo và hình ảnh được đầu tư.

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương - Ảnh 5.

Trong đội hình 365daband, Isaac nổi bật nhờ ngoại hình sáng sân khấu, khả năng trình diễn và vai trò thủ lĩnh

Trong đội hình 365daband, Isaac nổi bật nhờ ngoại hình sáng sân khấu, khả năng trình diễn và vai trò thủ lĩnh. Trong thời gian hoạt động cùng 365daband, Isaac cùng các thành viên ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Oh My Love, Music In Me, Saigon Here We Come, Nơi Anh Không Thuộc Về hay Hai Cô Tiên. Đặc biệt, Bống Bống Bang Bang trở thành ca khúc nhạc phim có lượt xem cao nhất lịch sử nhạc Việt đến hiện tại , với 647 triệu lượt xem trên YouTube và sức sống kéo dài nhiều năm.

Sau khi 365daband ngừng hoạt động, Isaac chuyển hướng sang con đường solo. Nam ca sĩ liên tục thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau qua các sản phẩm như Yêu Không Nghỉ Phép, Anh Sẽ Về Sớm Thôi Vượt Qua Everest. Anh đồng thời duy trì thế mạnh về trình diễn, thường xuyên xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh lịch lãm và khả năng hát kết hợp vũ đạo.

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương - Ảnh 6.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý của Isaac trong những năm gần đây là việc tham gia Anh Trai Say Hi năm 2024

Một trong những dấu mốc đáng chú ý của Isaac trong những năm gần đây là việc tham gia Anh Trai Say Hi năm 2024. Chương trình giúp nam ca sĩ tiếp cận thêm nhóm khán giả trẻ, đồng thời cho thấy một hình ảnh Isaac gần gũi, thoải mái và có phần hài hước hơn so với hình tượng lịch lãm thường thấy.

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương - Ảnh 7.

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương - Ảnh 8.

Sau nhiều năm hoạt động, Isaac vẫn duy trì được một trong những lợi thế giúp anh giữ độ nhận diện trong showbiz Việt chính là ngoại hình

Sau nhiều năm hoạt động, Isaac vẫn duy trì được một trong những lợi thế giúp anh giữ độ nhận diện trong showbiz Việt chính là ngoại hình. Ở tuổi 38, nam ca sĩ vẫn thường xuyên được nhắc đến với diện mạo điển trai, gương mặt sáng, đường nét nam tính cùng vóc dáng săn chắc. Phong cách lịch lãm, chỉn chu cũng giúp Isaac giữ hình ảnh một "nam thần" quen thuộc trong mắt khán giả.

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương - Ảnh 9.

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương - Ảnh 10.

Phong độ ngoại hình của Isaac dường như không những không giảm theo thời gian mà còn ngày càng "lên hương"

Điều đáng chú ý là phong độ ngoại hình của Isaac dường như không những không giảm theo thời gian mà còn ngày càng "lên hương". Ở tuổi 38, nam ca sĩ vẫn giữ gương mặt điển trai, đường nét nam tính, vóc dáng săn chắc cùng thần thái lịch lãm. So với những năm đầu bước vào showbiz, Isaac hiện tại mang vẻ trưởng thành, cuốn hút và có phần phong độ hơn, khiến anh vẫn được khán giả gọi tên trong nhóm những "nam thần" nổi bật của Vbiz.

Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trên sân khấu, diện mạo của Isaac thường nhanh chóng thu hút sự chú ý. Việc duy trì vẻ ngoài trẻ trung, chỉn chu sau hơn một thập kỷ hoạt động cũng trở thành một trong những lợi thế giúp nam ca sĩ giữ độ nhận diện trong lòng công chúng.

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát tới khi chống gậy, nhan sắc bảo chứng càng có tuổi càng lên hương - Ảnh 11.

Mới đây, Isaac tiếp tục được chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler

Mới đây, Isaac tiếp tục được chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler. Đây là một trong những lý do khiến diện mạo của nam ca sĩ tiếp tục được bàn luận, nhất là khi Isaac vốn đã sở hữu danh xưng "nam thần" từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật.

Từ một chàng trai bước ra từ nhóm nhạc thần tượng, Isaac vẫn giữ được vị trí riêng trong Vbiz và đặc biệt là tình yêu với sân khấu. Nam ca sĩ hài hước chia sẻ anh muốn đi hát cho tới khi phải chống gậy lên sân khấu, đồng thời mong những người hâm mộ đã đồng hành nhiều năm vẫn sẽ đứng phía dưới. Khi ấy, lightstick có thể trở thành những cây gậy, "lúc cần thì chống, lúc cần quẩy thì cầm lên".

Ảnh: FBNV

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Tags

Isaac

365daband

TC Candler

gương mặt đẹp nhất thế giới

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