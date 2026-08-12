Ca sĩ Việt được cả nước gọi “hoàng tử” 20 năm: Bán album trăm nghìn bản, nay làm YouTuber tận hưởng cuộc sống

Nam ca sĩ nổi tiếng này liên tục gây chú ý khi hợp tác cùng các sao quốc tế.

Quang Vinh tổ chức showcase tại Hà Nội, kết hợp nghệ sĩ quốc tế

Cuối tháng 7 vừa qua, Quang Vinh tổ chức showcase Tim tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Nam ca sĩ trình diễn những ca khúc quen thuộc từng làm nên tên tuổi cùng các sáng tác mới trong album. Không khí chương trình cũng được xây dựng xoay quanh cả hai giai đoạn trong sự nghiệp, từ những bản hit quen thuộc đến các ca khúc mới.

Ngày 24/7, Quang Vinh tổ chức showcase Tim tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo người hâm mộ

Trong không gian ấm cúng, Quang Vinh lần lượt trình diễn các ca khúc quen thuộc từng gắn với tên tuổi anh cùng những bài hát mới của Tim. Nhiều người hâm mộ đã chờ đợi sự kiện để được trực tiếp nghe nam ca sĩ hát và giao lưu. Sau chương trình, Quang Vinh còn dành thời gian ký tặng photobook, chụp ảnh và trò chuyện cùng khán giả.

Quang Vinh biểu diễn tại showcase

Weipo Liao cũng góp mặt tại showcase và cùng Quang Vinh biểu diễn Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc. Nam nghệ sĩ trẻ hoạt động tại Đài Loan (Trung Quốc), từng xuất hiện trong một số bộ phim, web series và theo đuổi âm nhạc. Trước đó, Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc được làm mới với phiên bản tiếng Trung với sự góp mặt của Weipo Liao. Không chỉ kết hợp cùng Weipo Liao trong bài hát, cả hai còn kết hợp cùng nhau quay một phiên bản MV khác cho ca khúc tại Đài Loan (Trung Quốc). Sau showcase tại Hà Nội, Quang Vinh sẽ tiếp tục có buổi biểu diễn tại TP.HCM vào ngày 29/8.

Weipo Liao góp mặt tại showcase và cùng Quang Vinh biểu diễn Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc

Vào tháng 6 năm nay, Quang Vinh chính thức trở lại đường đua âm nhạc với Tim, album phòng thu đầu tiên sau Love Songs ra mắt năm 2012. 11 ca khúc trong album vẫn xoay quanh những câu chuyện tình yêu, chia ly và cảm xúc của một người đã đi qua nhiều trải nghiệm. Đáng chú ý nhất là màn tái hợp Bảo Thy trong Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc.

Đây là lần hiếm hoi cả hai cùng xuất hiện trong một sản phẩm mới sau nhiều năm kể từ thời Ngôi Nhà Hoa Hồng. Quang Vinh cho biết anh đã mất nhiều năm để thuyết phục Bảo Thy tham gia ca khúc. Sau đó, Quang Vinh còn kết hợp với Jin Ju trong Mong Chúng Ta Hạnh Phúc. Ca khúc được phát hành thêm phiên bản tiếng Hàn, đánh dấu một hướng đi khác trong lần trở lại này của nam ca sĩ.

Quang Vinh - Từng là nam thần Vpop, rẽ hướng làm YouTuber gần 10 năm

Nhắc đến Quang Vinh, khán giả 8X, 9X vẫn nhớ hình ảnh nam ca sĩ thư sinh, giọng hát nhẹ nhàng cùng loạt ca khúc từng phủ sóng Vpop đầu những năm 2000. Tình Yêu Tìm Thấy, Miền Cát Trắng, Phai Dấu Cuộc Tình hay Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây đều là những ca khúc gắn với tên tuổi anh. Biệt danh “Hoàng tử sơn ca” cũng xuất hiện từ giai đoạn này. Biệt danh “Hoàng tử sơn ca” đã gắn với Quang Vinh suốt hơn 20 năm, từ những ngày đầu anh bước vào làng nhạc.

Nhắc đến Quang Vinh, khán giả 8X, 9X vẫn nhớ hình ảnh nam ca sĩ thư sinh, giọng hát nhẹ nhàng cùng loạt ca khúc từng phủ sóng Vpop đầu những năm 2000

Quang Vinh sinh năm 1982 tại TP.HCM. Anh bắt đầu nổi tiếng từ năm 11 tuổi khi tham gia sinh hoạt ca hát tại Đội Sơn ca Nhà thiếu nhi Quận 1 . Năm 1998, nam ca sĩ sang Mỹ du học nhưng sau đó trở về Việt Nam để tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Năm 2003, Tình Yêu Tìm Thấy trở thành bước ngoặt giúp Quang Vinh được biết đến rộng rãi. Thời điểm này, thị trường nhạc trẻ đang phát triển mạnh, các ca sĩ liên tục cạnh tranh bằng album, ca khúc mới và những chương trình biểu diễn dành cho khán giả trẻ. Quang Vinh nhanh chóng có vị trí riêng với hình ảnh thư sinh, cách hát nhẹ nhàng và những ca khúc có giai điệu dễ nghe.

Vào những năm 2000, Quang Vinh nhanh chóng có vị trí riêng với hình ảnh thư sinh, cách hát nhẹ nhàng và những ca khúc có giai điệu dễ nghe

Sau đó, anh liên tục phát hành các album như Miền Cát Trắng, Đánh Rơi Tình Yêu, Ngày Không Vội Vã, Giữ Mãi Một Tình Yêu và Day & Night. Nhiều ca khúc trong giai đoạn này trở thành những bài hát quen thuộc với khán giả trẻ. Năm 2007, Quang Vinh kết hợp với Bảo Thy trong album Ngôi Nhà Hoa Hồng. Dự án ghi nhận doanh số hơn 100.000 bản ở thời điểm đĩa CD còn phổ biến. Các ca khúc Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau và Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây cũng đưa bộ đôi trở thành một trong những cặp song ca được yêu thích của Vpop.

Quang Vinh - Bảo Thy từng là cặp đôi nổi tiếng của nhạc Việt

Đây cũng là giai đoạn hình ảnh của Quang Vinh phủ sóng khá rộng. Anh xuất hiện trên sân khấu, truyền hình, các chương trình dành cho giới trẻ và thường xuyên có mặt trong những sản phẩm âm nhạc mới. Ngoại hình sáng, phong cách ăn mặc đơn giản và hình tượng sạch giúp nam ca sĩ giữ được lượng khán giả riêng trong nhiều năm. Ở tuổi 44, nam ca sĩ vẫn giữ gương mặt trẻ, đường nét thư sinh và phong cách khá giống hình ảnh quen thuộc từ thời đỉnh cao.

Giữa lúc tên tuổi nổi tiếng, Quang Vinh lại dành nhiều thời gian cho việc phát triển nội dung trên YouTube

Tuy nhiên, từ đầu thập niên 2010, Quang Vinh giảm dần hoạt động âm nhạc. Anh ít xuất hiện trên sân khấu, không còn phát hành sản phẩm với tần suất như trước. Anh chuyển sự quan tâm sang một lĩnh vực khác là du lịch và sáng tạo nội dung trên YouTube. Quang Vinh bắt đầu xây dựng các series như Quang Vinh Passport, Quang Vinh Đi Vietnam hay Quang Vinh Retreat. Nội dung tập trung vào những chuyến đi, địa điểm lưu trú, ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm tại nhiều nơi.

Thay vì xuất hiện thường xuyên với vai trò ca sĩ, khán giả dần quen với hình ảnh Quang Vinh cầm máy quay, khám phá các điểm đến và chia sẻ kinh nghiệm du lịch. Công việc này giúp anh có thêm biệt danh “Hoàng tử du lịch”. Trong quãng thời gian làm nội dung, Quang Vinh vẫn thỉnh thoảng đi hát hoặc phát hành ca khúc nhưng âm nhạc không còn là hoạt động chính. Vì vậy, việc Quang Vinh trở lại với một album phòng thu hoàn chỉnh trong năm 2026 tạo ra sự chú ý nhất định.

Ảnh: FBNV