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Ca sĩ Vbiz có 3 đời vợ: Làm bố lúc 20 tuổi, từng kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng

Minh Ngọc
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Ca sĩ từng trải qua ba cuộc hôn nhân và có tổng cộng 5 người con.

- Ảnh 1.

Mars Anh Tú được khán giả biết đến rộng rãi khi tham gia nhóm nhạc Quả Dưa Hấu vào năm 1998. Dù chỉ hoạt động trong khoảng hai năm, nhóm vẫn để lại dấu ấn với khán giả yêu nhạc Việt thời điểm đó. Sau khi Quả Dưa Hấu tan rã, mỗi thành viên lựa chọn một hướng đi riêng, còn Mars Anh Tú tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất.

Sau khoảng 12 năm tập trung vào công việc sáng tác và sản xuất, cuối năm 2022, Mars Anh Tú quyết định trở lại con đường ca hát chuyên nghiệp với nghệ danh mới. Anh cho biết muốn khán giả nhìn nhận mình như một nghệ sĩ bắt đầu hành trình mới, thay vì chỉ nhớ đến hình ảnh Tú Dưa trong vai trò nhạc sĩ. Đánh dấu sự trở lại, nam ca sĩ phát hành album The Ballad gồm 6 ca khúc do chính mình sáng tác và tổ chức đêm nhạc riêng tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 12/2022.

- Ảnh 2.

Mars Anh Tú được khán giả biết đến rộng rãi khi tham gia nhóm nhạc Quả Dưa Hấu vào năm 1998. Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.

Sau khoảng 12 năm tập trung vào công việc sáng tác và sản xuất, cuối năm 2022, Mars Anh Tú quyết định trở lại con đường ca hát chuyên nghiệp với nghệ danh mới. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của nam ca sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mars Anh Tú từng trải qua ba cuộc hôn nhân và có tổng cộng năm người con. Anh lên chức bố khi còn rất trẻ, ở tuổi 20, từ mối tình đầu thời sinh viên. Tuy nhiên, Mars Anh Tú và mẹ của Linh Nhi không tiến tới hôn nhân. Trong những chia sẻ trước truyền thông, anh từng nhắc đến cảm giác có lỗi vì không thể dành cho con một gia đình trọn vẹn ngay từ đầu.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Mars Anh Tú là với vận động viên wushu Thúy Hiền. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng Wushu" của thể thao Việt Nam, từng giành nhiều thành tích quốc tế nổi bật, trong đó có tấm huy chương vàng tại giải vô địch Wushu thế giới năm 1993 khi mới 14 tuổi. Hai người kết hôn năm 2002 và có với nhau hai con gái là Lam Phương và Ngân Hà. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sau đó không kéo dài. Dù đường ai nấy đi, Mars Anh Tú và Thúy Hiền vẫn duy trì mối quan hệ văn minh, cùng quan tâm và chăm sóc các con.

- Ảnh 4.

Mars Anh Tú từng trải qua ba cuộc hôn nhân và có tổng cộng năm người con. Ảnh: FBNV

Sau khi chia tay Thúy Hiền, Mars Anh Tú tiến tới cuộc hôn nhân thứ hai với ca sĩ Phương Hà, thành viên nhóm nhạc Nhịp Điệu. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng sớm khép lại. Hai người không có con chung. Nhìn lại những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam ca sĩ từng có những chia sẻ thẳng thắn về trải nghiệm của bản thân, đồng thời cho biết các mối quan hệ cũ vẫn có thể giữ được sự tôn trọng sau khi kết thúc.

Đến tháng 3/2014, Mars Anh Tú tổ chức đám cưới với ca sĩ Lam Trang, người kém anh 8 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của nam ca sĩ. Hôn lễ có sự góp mặt của những người bạn thân thiết, trong đó có các thành viên cũ của Quả Dưa Hấu.

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Dù đường ai nấy đi, Mars Anh Tú cho biết vẫn duy trì mối quan hệ văn minh với vợ cũ, cùng quan tâm và chăm sóc các con. Ảnh: FBNV

Anh từng chia sẻ rằng bà xã hiện tại đã có những hy sinh khi lùi lại phía sau để chăm lo cho gia đình và các con, điều khiến anh thêm trân trọng người bạn đời. Dù từng trải qua những giai đoạn không ít sóng gió, cả hai vẫn đồng hành bên nhau. Không chỉ chăm lo cho gia đình, Mars Anh Tú hiện còn dành nhiều thời gian cho công việc quản lý và sản xuất âm nhạc. Anh cùng các cộng sự xây dựng hai công ty giải trí.

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Ở giai đoạn hiện tại, Mars Anh Tú tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, đồng thời mở rộng sang công việc quản lý và đào tạo nghệ sĩ. Ảnh: FBNV

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Tags

Mars Anh Tú

Tú Dưa

Thúy Hiền

Phương Hà

Lam Trang

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