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Ca sĩ tỷ phú Hà Phương khóc: "Tôi không chấp nhận được"

Tùng Ninh
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"Ngày nào tôi cũng khóc. Tối nào tôi cũng khóc" – Hà Phương nói.

Vừa qua, ca sĩ tỷ phú Hà Phương đã bật khóc nức nở khi chia sẻ về bà bầu quyền lực hải ngoại Thúy Uyển mới qua đời cách đây ít hôm.

- Ảnh 1.

Hà Phương

Cô nói: "Ngày nào tôi cũng khóc. Tối nào tôi cũng khóc. Tôi sợ nhất lúc ở một mình vì cứ ở một mình là tôi lại nghĩ tới cô. Tôi cứ ở một mình là cái đầu tôi tự nói chuyện với cô.

Sở dĩ tôi về lại New York vì lúc đó tôi nghe bác sĩ nói rằng cô Thúy Uyển đã ổn rồi, chỉ cần chuyển qua trị liệu thôi. Tôi mừng lắm.

Vì như thế nên tôi mới không chấp nhận được. Tôi không thể chấp nhận việc cô đã ra đi. Rõ ràng mới hôm trước bác sĩ nói cô đã ổn, vậy mà qua ngày hôm sau cô đã đi.

Tôi tức lắm. Tôi bảo với con gái cô rằng: "Em tức chị ơi. Em tức vì em nghe bác sĩ nói vậy nên đã mừng và còn khoe với anh Chính chồng em". Cô đi đột ngột quá làm tôi sốc vô cùng. Mới hôm trước cô còn cười nói với tôi, hứa khỏi bệnh thì sang New York với tôi, vậy mà qua hôm sau cô đã đi mất rồi.

Cô Thúy Uyển là người mẹ thứ hai, là người tri kỷ của tôi. Bất cứ chuyện gì tôi cũng tâm sự với cô và hỏi ý kiến cô. Cô cháu tôi có nhiều tâm tư với nhau.

- Ảnh 2.

Bây giờ tôi rất buồn, buồn vô cùng. Trong tình yêu của tôi và anh Chính Chu có sự hiện diện của cô Thúy Uyển, lúc nào cô cũng đi chung với chúng tôi nên gắn kết lắm.

Tôi biết, cô cũng đã lớn tuổi và mọi người vẫn nói là tuổi già sức yếu nhưng tôi vẫn sốc. Cô là người mẹ, người bạn tri kỷ với tôi. Ngày nào tôi cũng tâm sự với cô mọi chuyện.

Bây giờ tôi về đây, đi qua những chỗ tôi với cô từng đi lúc trước tôi lại nhớ cô.

Sinh thời, cô Thúy Uyển thích đẹp, thích cái đẹp nên tôi sẽ làm tang lễ cho cô thật đẹp, thật chỉn chu. Hai cô cháu tôi có những tư tưởng, sở thích giống nhau nên tôi hiểu cô.

Tôi sẽ cố gắng làm cho cô một buổi lễ trang trọng. Tôi mong những ai đã từng yêu mến cô thì cố dành thời gian tới đưa tiễn cô thời gian cuối cùng. Thời gian tang lễ diễn ra ngắn lắm, không có nhiều nên mong mọi người cố gắng đi đúng giờ".

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