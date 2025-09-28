HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy

Bảo Lâm |

Không chỉ tạo dấu ấn trong âm nhạc, Trúc Nhân còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi đầu tư vào phong cách sống xa hoa với chiếc sedan hạng sang mới tinh.

Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy- Ảnh 1.

Ca sĩ Trúc Nhân vừa chính thức gia nhập “hội chơi xe sang” khi tậu về gara mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz S 450L thế hệ mới. Đây là dòng xe vốn được nhiều doanh nhân và nghệ sĩ Việt lựa chọn nhờ sự kết hợp giữa sang trọng, tiện nghi và khả năng vận hành đẳng cấp.

Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy- Ảnh 2.
Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy- Ảnh 3.

Trúc Nhân trong buổi lễ bàn giao xe. Ảnh: Đại lý

Ngoài ra, nhiều người còn nhận ra chiếc xe này được lắp biển số đẹp 51M–838.86 mang ý nghĩa "phát tài phát lộc". Tham khảo website đấu giá biển số vpa.com.vn, biển số này được đấu giá thành công số tiền chỉ 40 triệu đồng, bằng giá khởi điểm. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của chiếc S 450L lần này chính là “mảnh ghép hoàn hảo” để đi cùng tấm biển số vừa đấu giá được.

Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy- Ảnh 4.

Biển số có giá trị 40 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Điểm đặc biệt là xe sở hữu màu sơn ngoại thất Ruby Black thay vì tông đỏ Ruby quen thuộc. Nước sơn độc đáo này giúp chiếc S-Class trở nên nổi bật và khác biệt. Hiện giá bán chính xác của chiếc xe Trúc Nhân vừa sở hữu chưa được tiết lộ, nhưng theo bảng giá chính hãng, S 450L Luxury có mức khởi điểm từ khoảng 5,559 tỷ đồng, và nếu tính thêm chi phí cá nhân hóa, con số có thể vượt mốc 6 tỷ đồng.

Không chỉ khác biệt ở màu sơn, chiếc xe còn gây ấn tượng bởi nội thất bọc da Nappa Exclusive cao cấp, đi kèm gói Exclusive Interior với hàng ghế thương gia phía sau tích hợp đệm đỡ bắp chân.

Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy- Ảnh 5.

Nội thất xe có màu kem sang trọng. Ảnh: Đại lý

Các chi tiết ốp gỗ đen Piano kết hợp cùng màn hình trung tâm OLED 12,8 inch giúp khoang lái trở nên hiện đại, gọn gàng hơn tới 27 nút bấm so với thế hệ trước. Màn hình sau vô lăng kích thước 12,3 inch được thiết kế như một chiếc máy tính bảng, trong khi hệ thống điều khiển bằng cử chỉ và trợ lý ảo “Hey Mercedes” mang đến trải nghiệm công nghệ tiên tiến.

Dưới nắp ca-pô, Mercedes-Benz S 450L của Trúc Nhân sử dụng động cơ xăng 3.0L tích hợp công nghệ EQ Boost, cho công suất tối đa 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Matic, mẫu sedan hạng sang này mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, ổn định nhưng vẫn mượt mà, đúng chất của một chiếc S-Class.

Sự kết hợp giữa chiếc Mercedes-Benz S450L trị giá 5,5 tỷ đồng cùng biển số mới đấu giá thành công không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của Trúc Nhân, mà còn cho thấy anh ngày càng khẳng định vị thế của mình cả trong âm nhạc lẫn phong cách sống. Với khướu lựa chọn kỹ lưỡng, nam ca sĩ dường như muốn sự xuất hiện của mình luôn chỉn chu và nổi bật ở mọi phương diện.

Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy- Ảnh 6.

Mercedes-Benz S 450L mang lại cảm giác sang trọng đi kèm khả năng vận hành mạnh mẽ. Ảnh: Đại lý

Từ trước đến nay, hình ảnh của Trúc Nhân ít khi gắn liền với những chiếc xe sang. Trước khi sở hữu S 450L giá gần 6 tỷ đồng, chủ nhân bản hit “Sáng mắt chưa” thường xuyên di chuyển bằng một chiếc Mercedes-Benz C-Class thế hệ thứ tư, mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ vốn phổ biến với nhiều nghệ sĩ trẻ.

Theo một số thông tin nội bộ, ca sĩ Trúc Nhân sẽ xuất hiện tại lễ giao trải Better Choice Awards 2025 với điểm nhấn là phần trao các hạng mục thuộc Car Choice Awards 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 3/10 tới tại NIC Hòa Lạc.

Có thể thấy, Mercedes-Benz S-Class rất được lòng nghệ sĩ Việt Nam. Ngoài Trúc Nhân, những ca sĩ khác trong Vbiz cũng sở hữu dòng xe này như Thu Minh, Bích Phương, Bảo Anh và Hoà Minzy. 

Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy- Ảnh 7.
Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy- Ảnh 8.
Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy- Ảnh 9.
Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy- Ảnh 10.

Loạt sao hạng A của V-Pop sở hữu dòng xe cao cấp của Mercedes-Benz. Ảnh: Sưu tầm

Ca sĩ Trúc Nhân tậu Mercedes-Benz S 450L trước thềm biểu diễn tại BCA 2025, nhập hội cùng Bích Phương, Hoà Minzy- Ảnh 11.

