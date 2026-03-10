Ca sĩ thuộc biên chế nhà hát quốc gia bị cấm sóng: 1.4 triệu người tranh vé concert, cả thập kỷ mang danh kẻ phản bội

Sáng 10/3, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin Trương Nghệ Hưng - ca sĩ, rapper nổi tiếng xuất thân từ nhóm nhạc Kpop EXO được cho là đang bị điều tra liên quan đến vấn đề thuế và đối mặt với lệnh hạn chế hoạt động trong vòng một năm. Theo các nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung, nam nghệ sĩ có thể bị tạm dừng phê duyệt các hoạt động biểu diễn, bao gồm đại nhạc hội, sự kiện thương mại và chương trình giải trí, trước khi cơ quan quản lý văn hóa đưa ra quyết định cuối cùng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Trương Nghệ Hưng đang bị ngầm cấm sóng (ảnh: X)

Thông tin này xuất hiện sau khi một podcast giải trí tiết lộ về một nghệ sĩ “đỉnh lưu” gần đây liên tiếp bị hủy hàng loạt lịch trình quan trọng. Danh sách hoạt động bị hủy được cho là bao gồm các sự kiện ở nước ngoài, chương trình Xuân Vãn của hai đài truyền hình lớn cũng như nhiều dự án quảng bá văn hóa - du lịch. Những chi tiết trùng khớp khiến công chúng nhanh chóng hướng sự chú ý về phía Trương Nghệ Hưng.

Giữa lúc tin đồn lan rộng, một blogger giải trí nổi tiếng tại Trung Quốc tiếp tục khẳng định Trương Nghệ Hưng đã bị cấm sóng trên diện rộng. Theo người này, các nền tảng và đài truyền hình lớn đã nhận được thông báo nội bộ liên quan đến việc tạm dừng phê duyệt toàn bộ hoạt động biểu diễn của Trương Nghệ Hưng trong vòng một năm. Blogger cho rằng hình thức xử phạt này chưa phải “phong sát hoàn toàn”, song mức độ ảnh hưởng vẫn rất nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh nam nghệ sĩ đang có nhiều kế hoạch mới trong năm nay.

Phía Trương Nghệ Hưng đã lên tiếng phủ nhận thông tin (ảnh: X)

Nguồn tin này còn tiết lộ Trương Nghệ Hưng từng dự định phát hành album mới ngay trong ngày 10/3 nhằm chuyển hướng dư luận trước làn sóng tin đồn tiêu cực. Tuy nhiên kế hoạch được cho là đã phải tạm hoãn. Theo dự đoán của truyền thông Trung Quốc, ê-kíp nam ca sĩ đang nỗ lực xử lý khủng hoảng, song khả năng xoay chuyển tình hình được đánh giá không dễ dàng. Một số blogger thậm chí cho rằng kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào việc Trương Nghệ Hưng có nhận được sự chấp thuận từ Nhà hát Quốc gia Trung Quốc - nơi anh đang thuộc biên chế nghệ sĩ cũng như việc có vượt qua đợt thanh tra thuế nghệ sĩ quy mô lớn đang được triển khai trong năm nay hay không.

Trước làn sóng tin đồn ngày càng lan rộng, phòng làm việc của Trương Nghệ Hưng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin nam nghệ sĩ bị “phong sát”. Trong tuyên bố chính thức, phía đại diện khẳng định anh luôn hoạt động nghệ thuật với tinh thần chuyên nghiệp, đồng thời nhấn mạnh chưa từng có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Đại diện cũng cho rằng những cáo buộc cho rằng Trương Nghệ Hưng là “nghệ sĩ có vết nhơ” hay “bị cấm sóng” đều là thông tin sai lệch, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và quyền lợi của nam ca sĩ. Dù vậy, các blogger giải trí Trung Quốc vẫn liên tục đăng tải những suy đoán mới xoay quanh sự nghiệp của Trương Nghệ Hưng.

Cuối năm 2025, Trương Nghệ Hưng xác nhận sẽ trở lại quảng bá cùng EXO, sự kiện đầu tiên là fanmeeting vào ngày 14/12 nhưng sau đó hủy lịch phút chót (ảnh: X)

Một nguồn tin khác cho rằng nguyên nhân sâu xa của sự việc có thể liên quan đến việc Trương Nghệ Hưng tham gia hoạt động tại khu vực “nhạy cảm” nhưng chưa báo cáo. Điều này dẫn đến việc anh bị yêu cầu trở về nước khẩn cấp và hủy bỏ lịch trình nói trên. Những thông tin chưa được xác nhận này càng khiến câu chuyện xung quanh nam ca sĩ trở nên phức tạp.

Thời điểm tin đồn bùng nổ cũng trùng với giai đoạn Trương Nghệ Hưng được kỳ vọng trở lại hoạt động cùng EXO. Cuối năm 2025, anh từng thông báo sẽ tham gia các hoạt động quảng bá của nhóm trong năm 2026, khiến cộng đồng người hâm mộ Kpop xôn xao. Tuy nhiên sau đó nam ca sĩ lại vắng mặt trong fanmeeting của EXO diễn ra vào tháng 12/2025, với lý do lịch trình đột xuất, làm dấy lên nhiều suy đoán về tình trạng hoạt động thực tế của anh.

Sự nghiệp Trương Nghệ Hưng gây chú ý (ảnh: X)

Sinh năm 1991, Trương Nghệ Hưng là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc hiếm hoi xây dựng được tầm ảnh hưởng lớn cả ở thị trường nội địa lẫn quốc tế. Anh ra mắt năm 2012 với nghệ danh Lay, là thành viên của EXO dưới sự quản lý của SM Entertainment và nhanh chóng gây chú ý với vai trò nhảy chính của nhóm. Trong giai đoạn đỉnh cao của EXO, nam ca sĩ góp mặt trong nhiều bản hit đình đám như Growl, Call Me Baby hay Monster.

Trương Nghệ Hưng sớm phát triển sự nghiệp riêng ở Trung Quốc (ảnh: X)

Dù là thành viên nhóm nam Kpop, Trương Nghệ Hưng sớm phát triển sự nghiệp riêng ở Trung Quốc. Năm 2015, anh thành lập studio cá nhân và tập trung xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa lĩnh vực. Ở mảng âm nhạc, nam ca sĩ được xem là người tiên phong phát triển dòng M-pop - sự kết hợp giữa Mandarin pop với nhiều yếu tố hip-hop và EDM. Các album như Lose Control, Sheep hay Namanana đều đạt doanh thu ấn tượng trên các nền tảng kỹ thuật số.

Ngoài âm nhạc, Trương Nghệ Hưng còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với các dự án như Lão Cửu Môn hay Đại Minh Phong Hoa, đồng thời là thành viên quen thuộc của chương trình thực tế Thử thách cực hạn. Anh cũng sáng lập công ty giải trí Chromosome Entertainment để đào tạo nghệ sĩ trẻ. Năm 2021, việc Trương Nghệ Hưng gia nhập biên chế của Nhà hát Quốc gia Trung Quốc được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đánh dấu sự công nhận của giới chuyên môn và cơ quan văn hóa đối với vị thế của anh. Không chỉ là ngôi sao giải trí, nam ca sĩ còn được xem như đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp văn hóa Trung Quốc.

Concert của Trương Nghệ Hưng ở SVĐ Bắc Kinh gây choáng vì quy mô và dàn dựng

Việc được biên chế ở nhà hát quốc gia giúp sự nghiệp Trương Nghệ Hưng lên như diều gặp gió (ảnh: Weibo)

Sức hút của Trương Nghệ Hưng thể hiện rõ qua concert thuộc tour Grand Line: Rock the Heavenly Place Tour diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh vào tháng 10/2025. Chỉ riêng hệ thống bán vé trực tuyến đã ghi nhận hơn 1,4 triệu lượt người tham gia tranh vé, trong khi sân vận động chỉ có khoảng 80.000 chỗ ngồi. Đêm diễn nhanh chóng kín khán giả và trở thành một trong những concert cá nhân quy mô lớn nhất của nghệ sĩ Trung Quốc trong năm.

Sân khấu mở màn gây choáng ngợp khi tái hiện không gian hội họa truyền thống bằng màn hình LED dài 3.000 mét, kết hợp với âm thanh trống trận và vũ đạo lấy cảm hứng từ võ thuật Trung Hoa. Toàn bộ phần thiết kế được giám sát bởi đạo diễn danh tiếng Trương Nghệ Mưu, tạo nên màn trình diễn giao thoa giữa công nghệ hiện đại và mỹ học phương Đông.

Là thành viên Trung Quốc duy nhất của EXO không rời nhóm, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn bị fan nhóm tẩy chay vì suốt 10 năm không tham gia quảng bá (ảnh: X)

Dù vậy, sự nghiệp của Trương Nghệ Hưng cũng không ít lần vướng tranh cãi, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ EXO. Sau năm 2016, do nhiều rào cản và định hướng hoạt động tại Trung Quốc, Trương Nghệ Hưng gần như không tham gia quảng bá cùng nhóm tại Hàn Quốc. Điều này khiến một bộ phận fan cho rằng nam ca sĩ “tận dụng danh tiếng của EXO nhưng không đóng góp tương xứng”, thậm chí gán cho anh danh xưng “kẻ phản bội”. Ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ vẫn bảo vệ Trương Nghệ Hưng khi cho rằng anh chưa từng tuyên bố rời nhóm và vẫn giữ mối quan hệ tốt với các thành viên. Trong các dịp kỷ niệm quan trọng, nam ca sĩ vẫn thể hiện sự gắn bó với EXO, từng khẳng định sau khi kết thúc hợp đồng với SM Entertainment năm 2022 rằng: “Tôi vẫn là Lay khi các thành viên cần tôi”.

Giữa lúc sự nghiệp đang ở giai đoạn nhạy cảm, những tin đồn về việc bị cấm sóng khiến hình ảnh của Trương Nghệ Hưng một lần nữa rơi vào vòng xoáy tranh luận. Hiện phía nam ca sĩ vẫn phủ nhận toàn bộ cáo buộc, trong khi công chúng và truyền thông Trung Quốc tiếp tục chờ đợi thông tin chính thức từ cơ quan quản lý văn hóa về vụ việc.