Ca sĩ Thu Phượng và đêm nhạc phi lợi nhuận "Hà Nội giữa lòng Sài Gòn"

Đêm nhạc phi lợi nhuận mang tên "Hà Nội giữa lòng Sài Gòn" diễn ra trong không gian ấm cúng của chuỗi hoạt động thưởng nhạc, trà và trầm hương do ca sĩ, giảng viên thanh nhạc Thu Phượng sáng lập và nuôi dưỡng. Chương trình mở màn bằng một bản piano dạo nhẹ nhàng, tạo không khí lắng đọng trước khi MC chính thức chào khán giả và nghi thức thắp nụ trầm được thực hiện như một lời dẫn nhập vào thế giới âm nhạc giàu chiều sâu cảm xúc.

Phát biểu khai mạc, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh vai trò của âm nhạc như một món ăn tinh thần không thể thiếu, là sợi dây kết nối con người với con người, giúp sẻ chia, xoa dịu và nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Trong không gian chan hòa trà và hương trầm, khán giả được mời gọi thả lỏng, lắng nghe và kết nối sâu hơn với chính mình. Đây là chuỗi âm nhạc mang tính phi lợi nhuận, không thu phí dưới bất kỳ hình thức nào, người tham dự chỉ cần đăng ký để thưởng thức âm nhạc trong một môi trường lành mạnh, thư giãn và giàu tính nâng đỡ cảm xúc.

Ca sĩ Thu Phượng và học trò.

Thu Phượng chia sẻ, mong muốn lớn nhất của chị là xây dựng một không gian học hát nghiêm túc, chỉn chu từ những điều nhỏ nhất, có mở đầu và kết thúc rõ ràng, dùng âm nhạc làm cầu nối giữa con người, cảm xúc và đời sống. Bên cạnh việc rèn luyện kỹ thuật, chị chú trọng khía cạnh giáo dục sâu của âm nhạc, hướng đến sự kết nối cộng đồng, tinh thần hướng thiện, hỗ trợ lẫn nhau và nuôi dưỡng những giá trị trong sáng, chân thật. Theo chị, âm nhạc từ ánh sáng có khả năng làm tâm lắng lại, giúp con người hướng nội và khơi gợi cảm giác trở về với những giá trị cốt lõi của tâm hồn.

“Nghệ thuật không chỉ là biểu diễn mà còn giúp các em dùng âm nhạc để phát triển tâm hồn, chữa lành và kết nối với đời sống xung quanh. Những nghệ sĩ có tâm huyết sẽ truyền tải cho các em cả kiến thức âm nhạc lẫn những giá trị về học tập, nỗ lực và tình yêu cuộc sống. Chính âm nhạc có thể giúp hình thành nhân cách tươi đẹp từ bên trong các em”, chị nói.

Trần Vũ - Thu Trang.

Thu Phượng và khán giả.

Đêm nhạc cũng là dịp để các học viên lớp thanh nhạc của Thu Phượng và câu lạc bộ âm nhạc có cơ hội thực hành, cọ xát sân khấu. Thảo Nguyên, một nhà thiết kế gắn bó lâu năm với lớp và là người thực hiện poster cho các chương trình, lần đầu tiên bước lên sân khấu trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. MC kiêm diễn viên lồng tiếng Vũ Hà Trang đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình, mang đến không khí gần gũi và mạch lạc. Nhiều học viên đã gắn bó với Thu Phượng trong thời gian dài như Huỳnh Như, Thùy Dương, Anh Thư cùng nhau góp mặt, dù không theo đuổi con đường chuyên nghiệp nhưng luôn giữ trọn tình yêu với âm nhạc.

Đáng chú ý, Bảo Nghi, gương mặt quen thuộc của Gương mặt thân quen nhí mùa đầu tiên năm 2014, sau hơn bốn năm gắn bó với Thu Phượng, đã trở lại lớp học và sân khấu để chia sẻ và đồng hành. Hai cộng sự thân thiết của Thu Phượng là ca sĩ, nhạc sĩ, producer Trần Vũ và ca sĩ Thu Trang tiếp tục sát cánh, hỗ trợ toàn diện cho lớp học và chương trình. Trần Vũ đồng thời giữ vai trò dẫn dắt, đệm nhạc cho các tiết mục của học viên.

Ca sĩ Việt kiều Nga.

Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Việt kiều Nga, nghệ danh Ryan với phần thể hiện ca khúc Phố của nhạc sĩ Minh Tiến đầy say mê. Các nghệ sĩ Tiến Luân và Minh đảm nhận phần đệm piano, mang đến những giai điệu về Hà Nội da diết, đúng với tinh thần chủ đề của đêm nhạc.

"Hà Nội giữa lòng Sài Gòn" không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là minh chứng cho hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ của Thu Phượng trong việc dùng âm nhạc để kết nối con người, truyền cảm hứng và gieo những giá trị tích cực vào đời sống tinh thần của cộng đồng yêu nghệ thuật.