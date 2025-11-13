Ca sĩ Thu Phượng giao lưu 4 tiếng với sinh viên đại học: "Ước gì thời gian có thể dài hơn nữa"

Ca sĩ Thu Phượng nổi tiếng từ chương trình Sao Mai 2007, mới đây cô đã có buổi giảng dạy đặc biệt trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và báo Tuổi Trẻ. Buổi học kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ với nhiều kiến thức và trải nghiệm quý giá giữa cô và trò.

Sau buổi giảng, Thu Phượng bày tỏ: "Tất cả các bạn đều rất hào hứng và bản thân tôi khi trao đi những giá trị này cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa với các trường đại học để lan tỏa những tiết học mang tính nghệ thuật sáng tạo, giúp các bạn cân bằng hơn trong học tập".

Cô nhấn mạnh rằng, việc học không chỉ giới hạn trong chương trình chính khóa: "Chúng ta có thể học thêm các bộ môn phát triển kỹ năng sống, kỹ năng mềm, đa chức năng trong nghề, và được kết nối thông qua âm nhạc. Điều này giúp các bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn khi học tập".

Ca sĩ Thu Phượng tại buổi giao lưu.

Trong buổi giảng, Thu Phượng sử dụng nhiều video minh họa để giúp sinh viên trải nghiệm cảm xúc một cách trực quan. Cô hướng dẫn cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả, tiếp nhận thông tin chính xác, đồng thời lựa chọn những thần tượng hoặc người nổi tiếng có ảnh hưởng tích cực để học hỏi kỹ năng sống và những giá trị tốt đẹp.

"Ước gì thời gian có thể dài hơn nữa để tôi chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm thực tế và sâu sắc hơn cho các bạn sinh viên", cô nói.

Buổi giảng của Thu Phượng không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn truyền cảm hứng, giúp sinh viên phát triển kỹ năng toàn diện và nhận thấy âm nhạc như một công cụ kết nối cảm xúc và trải nghiệm sống.

Ngoài ra, Thu Phượng mở các lớp dạy thanh nhạc miễn phí cho học sinh, sinh viên, bởi theo cô, âm nhạc giúp con người chữa lành và sống đẹp hơn. Việc đưa nghệ sĩ tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường được đánh giá là giải pháp chiến lược lâu dài, góp phần giải "cơn khát" thiếu giáo viên nghệ thuật.

Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều kinh nghiệm với sinh viên.

Khi được hỏi về chủ trương này, Thu Phượng chia sẻ: "Khi nghe chủ trương đưa giáo dục nghệ thuật vào trường học, tôi thấy rất hào hứng. Các ca sĩ, nghệ sĩ đã được đào tạo chuyên sâu, có kỹ năng biểu diễn, có giải thưởng… giờ có thể góp sức để gieo cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Không ai hiểu sân khấu, cuộc thi hay cách chia sẻ kỹ năng bằng người nghệ sĩ thực thụ. Chúng tôi giúp học sinh, sinh viên hình thành tư duy chọn lọc trong âm nhạc, nhận biết những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng tích cực, và quan trọng hơn, ươm mầm đam mê, tinh thần nỗ lực, yêu cuộc sống".

Cô nhấn mạnh: "Nghệ thuật không chỉ là biểu diễn mà còn giúp các em dùng âm nhạc để phát triển tâm hồn, chữa lành và kết nối với đời sống xung quanh. Những nghệ sĩ có tâm huyết sẽ truyền tải cho các em cả kiến thức âm nhạc lẫn những giá trị về học tập, nỗ lực và tình yêu cuộc sống. Chính âm nhạc có thể giúp hình thành nhân cách tươi đẹp từ bên trong các em".

Về vai trò của âm nhạc trong giáo dục cảm xúc và lối sống, Thu Phượng cho biết: "Mạng xã hội bùng nổ khiến các bạn trẻ dễ bị ảnh hưởng mạnh bởi idol hay trào lưu. Nếu không có định hướng, cảm xúc và tư duy của các em có thể bị lệch lạc, hâm mộ thần tượng một cách mù quáng. Nghệ thuật và âm nhạc có thể giúp các em nhận biết giá trị thật – giả, đúng – sai.

Khi tôi dạy ở một trường đại học, gần bốn tiếng đồng hồ trôi qua nhưng các em bị cuốn hút không chỉ bởi âm nhạc mà còn bởi những câu chuyện thực tế về nghề, về cách các nghệ sĩ cống hiến cho cộng đồng. Các em học được cảm xúc lành mạnh, niềm đam mê và cách sống tích cực, đồng thời biết chọn những thần tượng có sức ảnh hưởng tích cực để noi theo. Đây là điều vô cùng quan trọng trong thời đại mà mạng xã hội chi phối quá nhiều tâm lý giới trẻ".

Khi được hỏi về cách nuôi dưỡng cảm xúc và thẩm mỹ ở giới trẻ hiện nay, cô chia sẻ: "Nhiều phương pháp giảng dạy nghệ thuật vẫn chưa đủ gần gũi, chưa khai thác nội tâm học sinh. Nhiều em chỉ tiếp nhận kiến thức lý thuyết, cảm xúc chưa được nuôi dưỡng. Nghệ thuật phải đi kèm giáo dục nhân cách và tư duy đúng đắn, để các em hiểu rằng đam mê cần đi cùng trách nhiệm và sự tử tế. Nghệ thuật không chỉ là nổi tiếng hay giàu có, mà là nuôi dưỡng tâm hồn và gieo những giá trị tích cực".

Về việc duy trì các lớp học trải nghiệm nghệ thuật lâu dài, Thu Phượng nói: "Tôi mong trong tương lai sẽ tiếp tục kết nối với nhiều trường đại học, trung học để có cơ hội gieo cảm hứng. Điều quan trọng là người truyền đạt phải có nhân cách, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng. Tôi sẵn sàng cống hiến thời gian và công sức, miễn là có cơ chế để mô hình này được duy trì lâu dài. Nếu triển khai tốt, lớp học trải nghiệm nghệ thuật sẽ trở thành một phần thiết yếu trong giáo dục, giúp các em không chỉ học kiến thức mà còn được phát triển cảm xúc và nhân cách".

Cô nhấn mạnh: "Âm nhạc là cầu nối giúp con người chia sẻ và khai thác nội tâm. Nhiều bạn trẻ đến lớp không phải để hát hay, mà để giải tỏa áp lực, cân bằng cảm xúc, học cách yêu đời hơn. Khi âm nhạc được đặt đúng vị trí, nó chữa lành, cân bằng và giúp các em định hình thái độ sống tích cực. Giáo dục nghệ thuật có thể giúp các em trở về với chính mình, biết yêu thương và kết nối với người khác".

Thu Phượng cho biết âm nhạc giúp mọi người có thể giảm căng thẳng trong học tập cũng như cuộc sống.

Về kỳ vọng đối với thế hệ trẻ, Thu Phượng chia sẻ: "Tôi kỳ vọng giáo viên hay nghệ sĩ giảng dạy phải yêu nghề, sát sao với học trò, biết truyền năng lượng và giúp các em mở lòng. Gia đình và môi trường xã hội cũng phải đồng hành. Khi các em cởi mở, chúng ta mới gieo được những bài học có giá trị nhân văn, giúp các em phát triển nội tâm vững vàng.

Nghệ thuật không chỉ là kỹ năng, mà là cách các em bộc lộ cảm xúc, trải lòng và hình thành nhân cách. Khi giáo dục kết hợp với nghệ thuật đúng cách, các em sẽ trở thành công dân yêu nghệ thuật, yêu cuộc sống, biết cống hiến cho xã hội bằng những giá trị thực sự. Tôi rất hạnh phúc khi thấy học sinh xúc động thật sự trước các bài học nghệ thuật và đó là minh chứng sống động cho hiệu quả giáo dục sáng tạo".