Ca sĩ số khổ nhất showbiz đổi đời: 16 năm thực tập chỉ hát hội chợ, nay nổi tiếng cả nước yêu mến

Bạch Khởi |

Sau hơn 2 thập kỷ theo đuổi đam mê, cô gái này đã tìm thấy ánh hào quang của đời mình.

Trong ngành công nghiệp thần tượng Hàn, Heo Chanmi là cái tên đi liền với giai thoại khó quên. Gắn bó với giới giải trí từ năm 2004, trải qua nhiều lần debut, liên tục góp mặt trong các show sống còn đình đám, nhưng sau gần hai thập kỷ bền bỉ theo đuổi, cái tên Chanmi vẫn chưa thực sự để lại dấu ấn rõ rệt trong lòng công chúng.

Bẵng đi một khoảng thời gian, Chanmi trở lại với show sống còn quốc dân Miss Trot mùa 4, với mục tiêu tìm kiếm ánh hào quang chưa một lần thật sự thuộc về cô. Hành trình của Chanmi tại Miss Trot 4 được xem là một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất mùa giải.

Xuyên suốt 12 tập, cô gần luôn nằm trong nhóm dẫn đầu nhờ giọng hát chắc, kỹ thuật tốt và phong độ ổn định. Ngay từ những vòng đầu, Chanmi đã nổi lên như ứng viên sáng giá, liên tục đạt thứ hạng cao và nhiều lần top 1.

Hành trình của Chanmi tại Miss Trot 4 được xem là một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất mùa giải khi cô liên tục đạt hạng 1.

Khi bước vào Top 10 và bán kết, cô càng thể hiện rõ sự vượt trội khi giữ vị trí số 1 toàn bảng và tiến thẳng vào chung kết với kỳ vọng rất lớn từ khán giả. Trong đêm thi cuối cùng, Chanmi vẫn tiếp tục giữ ngôi vương về điểm số từ ban giám khảo lẫn điểm tích lũy.

Tuy nhiên, cục diện cuối cùng bất ngờ lật kèo khi phần bình chọn trực tiếp bằng tin nhắn giúp đối thủ Lee So Na vượt lên giành lấy chức Quán quân. Chanmi dừng chân ở vị trí Á quân, để lại nhiều tiếc nuối vì cô là người có phong độ ổn định nhất suốt cả mùa, sở hữu số lần vote top 1 nhiều nhất chương trình.

Dù không giành chiến thắng, Chanmi lại chiến thắng theo một cách khác: cô lấy lại được thiện cảm và sự công nhận từ công chúng. Từng trải qua nhiều show sống còn và vướng tranh cãi thái độ, đặc biệt là hình ảnh không mấy tích cực từ Produce 101, Miss Trot 4 đã giúp cựu idol thay đổi hoàn toàn cách khán giả nhìn nhận cô.

Hình ảnh một nghệ sĩ kiên cường, nỗ lực và đầy đam mê suốt nhiều năm đã tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ. Vì vậy, dù chỉ về nhì, Chanmi vẫn được xem là MVP của mùa giải.

Hiện, Chanmi cùng top 5 chung cuộc đang thực hiện full album, quảng bá trên các sân khấu âm nhạc lớn, nhận về nhiều hợp đồng nhã hàng và sau đó là thực hiện tour diễn xuyên đất nước.

Dù chỉ về nhì, Chanmi vẫn được xem là MVP của mùa giải.

Về phía chương trình, Miss Trot 4 tiếp tục chứng minh sức hút rất lớn tại Hàn Quốc khi duy trì mức rating cao, có lúc chạm gần 18% và dẫn đầu 11 tuần liên tiếp trong khung giờ phát sóng. Miss Trot cũng là gameshow có độ thảo luận cao và mang lại giá trị truyền thông lớn nhất xứ kim chi tính từ lúc phát sóng tới khi khép lại tập cuối.

Chương trình còn tạo hiệu ứng mạnh trên MXH và bảng xếp hạng âm nhạc, với nhiều tiết mục đạt hàng triệu lượt xem. Đây là một trong những show hiếm hoi có thể đưa dòng nhạc trot trở lại mainsstream, đồng thời trở thành bệ phóng giúp nghệ sĩ, như trường hợp của Heo Chanmi, có cơ hội thay đổi sự nghiệp, dù cái kết không hoàn toàn trọn vẹn.

Miss Trot cũng là gameshow có độ thảo luận cao và mang lại giá trị truyền thông lớn nhất xứ kim chi tính từ lúc phát sóng tới khi khép lại tập cuối.

Sinh năm 1992, Chanmi từng có một khởi đầu khiến nhiều người phải ghen tị. Cô gia nhập SM Entertainment từ năm 12 tuổi và từng là ứng viên sáng giá cho đội hình debut của SNSD. Thế nhưng, vì còn quá trẻ, cô bị loại khỏi line-up vào phút chót.

Rời SM, Chanmi chuyển sang Core Contents Media và debut năm 2010 trong nhóm hỗn hợp Co-ed School. Dù nhóm tạo được sự chú ý nhất định với mô hình nam nữ hiếm hoi thời điểm đó, dự án nhanh chóng tan rã, kéo theo chuỗi debut không thành công khi cô tiếp tục hoạt động trong nhóm F-ve Dolls nhưng cũng sớm ngừng hoạt động.

Chanmi suýt được ra mắt cùng với SNSD.

Bước ngoặt lớn tiếp theo đến từ Produce 101 , khi Chanmi bước vào với danh xưng “thực tập sinh kỳ cựu” và kỳ vọng rất cao. Tuy nhiên, cô lại trở thành một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất chương trình vì những khoảnh khắc bị cắt ghép theo hướng tiêu cực, điển hình là phân cảnh “trợn mắt” sau màn hát highnote Into The New World của Yoo Yeon Jung.

Dù đã lên tiếng giải thích, hình ảnh của Chanmi vẫn bị ảnh hưởng nặng nề, và cô dừng chân ở vị trí 26, trở thành ví dụ điển hình cho khái niệm “evil edit” trong show sống còn.

Phân cảnh trợn mắt của Chanmi trở thành huyền thoại trong giới show sống còn.

Sau Produce 101 , Chanmi tiếp tục thử sức tại MIXNINE , nhưng gần như không được lên sóng và một lần nữa lỡ hẹn với cơ hội debut. Khi cánh cửa idol dần khép lại, cô chuyển hướng sang con đường solo, ký hợp đồng mới và bắt đầu lại từ con số gần như bằng 0.

Dù phát hành sản phẩm âm nhạc và xây dựng kênh YouTube cá nhân, những nỗ lực này vẫn không đủ để giúp cô tạo được dấu ấn rõ rệt trên thị trường.

Bước ngoặt thực sự chỉ đến khi Chanmi thử sức với dòng nhạc trot qua Miss Trot 2. Dù không đạt thứ hạng cao, cô bắt đầu được chú ý nhờ giọng hát giàu cảm xúc và khả năng làm chủ sân khấu. Từ đây, Chanmi trở thành một ca sĩ tự do, chăm chỉ biểu diễn ở các sân khấu nhỏ, sự kiện hội chợ để giữ được lửa nghề.

