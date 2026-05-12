Ca sĩ Miu Lê dương tính cùng lúc với 3 chất cấm: Chuyên gia cảnh báo cơ chế "não bộ bị chiếm quyền điều khiển"

Ngày 11/5/2026, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê), Vũ Khương An, Trần Đức Phong cùng 3 đối tượng khác.

Công an TP Hải Phòng cũng đã thông tin, Công an đặc khu Cát Hải đã bắt giữ 6 người để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép ma túy.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, qua xét nghiệm nhanh, ca sĩ Miu Lê được xác định dương tính cùng lúc với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Ca sĩ Miu Lê được xác định dương tính cùng lúc với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Thông tin này khiến không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng. Họ từng biết đến Miu Lê qua hình ảnh một nữ ca sĩ, diễn viên năng động, tham gia nhiều bộ phim, MV, gameshow.

Ma túy tấn công não bộ: cuộc chiếm đoạt thầm lặng và căn bệnh mãn tính

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp, Methamphetamine là ma túy đá, MDMA thường được biết đến dưới tên thuốc lắc, còn Ketamine là thuốc gây mê có khả năng gây ảo giác mạnh khi lạm dụng. Đây đều là những chất tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương và bị kiểm soát nghiêm ngặt tại Việt Nam.

Ma túy đá (Methamphetamine) là tên gọi chung cho các loại ma túy tổng hợp như hàng đá, chấm đá… Đây là loại ma tuý nguyên chất, không pha trộn như các loại ma tuý khác.

Thuốc lắc có tên gọi là MDMA, là một loại ma túy tổng hợp bao gồm cả các chất dạng amphetamine và một số các chất gây ảo giác. Khi đi vào cơ thể tác động hệ thần kinh sẽ bị kích động cuồng nhiệt và có những hành vi kỳ lạ như lắc lư quay cuồng, la hét, đập phá đồ đạc, cởi bỏ quần áo và quan hệ tình dục tập thể...

Ketamine là một loại ma túy có tác dụng gây mê , làm giảm đau và gây mất trí nhớ ngắn hạn. Đây là một chất gây hoang tưởng rất mạnh với triệu chứng rối loạn thị giác, mất định hướng về không gian và thời gian, không nhận biết mình là ai, đang làm gì.

Góc nhìn y học cho thấy một khía cạnh khác: nghiện ma túy thực chất là bệnh mạn tính của não. Các chất này không chỉ "làm cho vui" vài giờ mà can thiệp sâu, lâu dài vào cấu trúc và chức năng của hệ thần kinh trung ương.

Khi được hít, hút, nuốt hoặc tiêm, ma túy đi vào máu và đến não chỉ sau vài chục giây đến vài phút. Tại đây, chúng tác động trực tiếp lên mạng lưới truyền tin giữa các tế bào thần kinh. Nhiều loại ma túy bắt chước chất dẫn truyền thần kinh tự nhiên, gắn vào các thụ thể như "chìa khóa giả". Số khác ngăn não thu hồi chất dẫn truyền, làm nồng độ tăng đột ngột. Hệ quả là não rơi vào trạng thái "bị chiếm quyền điều khiển".

"Dopamine là chất dẫn truyền thường được nhắc đến khi nói về cơ chế gây nghiện. Đây là "đồng tiền thưởng" của não bộ, giúp con người cảm nhận niềm vui, động lực. Trong trạng thái bình thường, dopamine được tiết ra có kiểm soát. Ma túy như Methamphetamine, MDMA "vặn volume" hệ này lên mức tối đa: hoặc kích phóng tiết ồ ạt, hoặc chặn tái hấp thu, khiến nồng độ trong khe synap tăng gấp nhiều lần.

Khoảnh khắc "phê" đến như một cơn sóng mạnh. Nhưng cơ thể không cho phép trạng thái bất thường đó kéo dài. Não bắt đầu tự vệ bằng cách giảm số lượng thụ thể dopamine hoặc làm chúng kém nhạy. Kết quả là, không có ma túy, người dùng cảm thấy trống rỗng, chán nản, mệt mỏi, mất hứng thú với mọi thứ. Những thứ từng mang lại niềm vui, như âm nhạc, bạn bè, công việc, bỗng trở nên vô vị.

Từ đây, vòng xoáy lệ thuộc bắt đầu: muốn vui trở lại, phải tăng liều. Càng tăng liều, não càng bị tổn thương nặng nề, thụ thể càng giảm, người dùng càng tuyệt vọng khi thiếu thuốc. Đây là lý do nhiều người nghiện, kể cả có sự nghiệp, danh tiếng, tài sản, vẫn đánh mất tất cả chỉ để tiếp tục duy trì cảm giác "phê thuốc" tạm bợ" , BS Hoàng cho biết.

Không chỉ não, các hệ cơ quan khác cũng phải trả giá. Hệ thần kinh có thể bị tổn thương gây đau đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, ảo giác kéo dài. Hệ hô hấp đối mặt với nguy cơ suy hô hấp cấp. Tim mạch bị kích thích quá mức, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ ngay ở người trẻ. Gan, thận, hệ tiêu hóa mòn mỏi trong quá trình chuyển hóa và đào thải chất độc. Những hậu quả đó không loại trừ bất kỳ ai, dù là người bình thường hay ngôi sao nổi tiếng.