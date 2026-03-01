Ca sĩ Minh Quân thông báo khẩn

Trưa 1/3, ca sĩ Minh Quân đăng "thông báo khẩn" về việc hình ảnh bị sử dụng ở poster mà chưa có sự đồng ý của chính chủ. Cụ thể, nam ca sĩ viết: "Tôi không nhận lời biểu diễn trong chương trình nghệ thuật tại lễ hội truyền thống tại đình Hà Vĩ, Thư Lâm (Hà Nội) nhưng không hiểu sao ban tổ chức lại để hình trên poster của chương trình. Rất nhiều khán giả liên lạc, tôi mới biết việc ban tổ chức sử dụng hình ảnh của tôi trái phép".

Nam ca sĩ khẳng định giữa anh và ban tổ chức lễ hội không có bất cứ thảo luận nào về chương trình biểu diễn. Việc sử dụng hình ảnh trên poster không khác nào lừa dối khán giả. Minh Quân mong ban tổ chức lễ hội chỉnh lý và có thông báo đính chính kịp thời.

Ca sĩ Minh Quân đính chính việc biểu diễn ở lễ hội.

Theo hình ảnh ca sĩ Minh Quân đăng tải, poster quảng bá lễ hội còn có hình ảnh một số nghệ sĩ như Đăng Dương, Thái Bảo...

Theo thần tích, đình Hà Vĩ có từ năm 1426, khi vua Lê Lợi cho phép dân làng xây để thờ 5 vị tướng có công giúp nước ở những giai đoạn lịch sử khác nhau.

Đình được xây dựng trên một khu đất bằng phẳng và cao ráo nằm ngay sát con đường làng, mặt quay về hướng tây. Đình đã trải qua nhiều lần trùng tu và mở rộng, lớn nhất là vào các năm 1520, 1744, 1900 và 2000. Dáng dấp ngày nay mang đậm phong cách nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn.

Kiến trúc ngôi đình bề thế to lớn uy nghi, gồm tòa đại đình rộng 7 gian 2 dĩ với hậu cung 3 gian. Mái đình lớp ngói ta, ở giữa đắp lưỡng long triều nguyệt. Bên dưới có kết cấu khung gỗ do hệ thống xà ngang, xà dọc ăn mộng với nhau.

Nghệ thuật điêu khắc trong đình được sử dụng trang trí chủ yếu trên các bức cốn và đầu dư. Các đầu dư đều chạm lồng các hình đầu rồng với nhiều vẻ nhiều kiểu dạng, thể hiện tài nghệ kiến trúc chạm khắc.

Đình Hà Vĩ hợp với di tích thành Cổ Loa, đền Sái là tuyến du lịch không thể thiếu của Thủ đô Hà Nội. Đình đã được công nhận di tích lịch sử - văn hóa năm 1989.