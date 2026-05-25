Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng về tin đồn sử dụng chất cấm

Trên mạng xã hội, Lệ Quyên mới đây gây chú ý khi lên tiếng về những tin đồn thất thiệt cho rằng cô sử dụng chất cấm. Nữ ca sĩ khẳng định đây là những lời vu khống, bịa đặt, đồng thời cho biết sẵn sàng đối chất và kiểm tra để làm rõ sự thật.

"Ai vu khống, cứ mạnh dạn tới trước mặt tôi, thích test lúc nào cũng được. Ai dám, tôi chờ, bất cứ khi nào cũng được... Nhà bao việc, lo kiếm tiền sống lành mạnh là tốt rồi. Việc người khác bớt lo và đừng đơm đặt nữa", Lệ Quyên bày tỏ bức xúc.

Ngay khi bị cư dân mạng phản đối vì dám xưng “mẹ” với mọi người, Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả: “Ai đáng là con thì tôi làm mẹ người đó. Sai ở đâu, cớ sao có người lớn bức xúc… Còn người lớn thì sống sao cho đáng là người lớn được rồi”.

Lệ Quyên phản ứng mạnh trước tin đồn cô sử dụng chất cấm - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ cũng nói rằng, cô muốn nói một lần về chuyện này để câu chuyện không bị đẩy đi quá xa. Bởi những tin đồn thất thiệt không chỉ làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô mà còn ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bản thân cô lẫn gia đình.

Bài viết của giọng ca “Tình lỡ” nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận của cư dân mạng. Nhiều dân mạng bày tỏ cảm thông với nữ ca sĩ khi vướng phải những tin đồn ác ý, vô căn cứ. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng, dù bức xúc nhưng là người của công chúng thì cũng nên phát ngôn chuẩn mực và kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Khi một dân mạng bày tỏ không tin vào lời thanh minh của Lệ Quyên, cô thẳng thừng đáp trả: "Đừng nói bậy là được. Tin hay không, không quan trọng. Cá nhân tôi thì tôi nói rồi đó".

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt liên tục bị cộng động mạng réo tên vì nghi ngờ có sử dụng chất cấm, buộc họ phải có động thái lên tiếng bảo vệ bản thân. Tối 24/5, Tuấn Hưng đăng tải video trực tiếp xét nghiệm ma túy.

Lệ Quyên phủ nhận việc dính líu tới chất cấm như những lời đồn đoán thất thiệt trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Trước Tuấn Hưng, ca sĩ Duy Mạnh cũng đăng tải video và hình ảnh tự kiểm tra ma túy bằng que thử nhanh. Vài ngày trước, trên fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Ngọc Sơn cũng livestream quá trình tới bệnh viện xét nghiệm.

Theo phiếu kết quả xét nghiệm được Ngọc Sơn công khai, nam danh ca âm tính với các chất kích thích gồm morphin, codein, heroin, marijuana và amphetamin. Xét nghiệm được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đáng chú ý, Ngọc Sơn còn tuyên bố mạnh mẽ rằng nếu bản thân dương tính với chất kích thích hoặc vi phạm nồng độ cồn, ông sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật. “Ngọc Sơn khẳng định với đại gia đình rằng từ nay đến mãi mãi về sau, tấm thân nhỏ bé có một nồng độ cồn xin phạt 10 tỉ. Và nếu dương tính với những chất kích thích thì cả đời bỏ nghề luôn”, ông khẳng định.