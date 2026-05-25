HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng về tin đồn sử dụng chất cấm

Nguyễn Phượng
|

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên đã bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn nói cô sử dụng chất cấm.

Trên mạng xã hội, Lệ Quyên mới đây gây chú ý khi lên tiếng về những tin đồn thất thiệt cho rằng cô sử dụng chất cấm. Nữ ca sĩ khẳng định đây là những lời vu khống, bịa đặt, đồng thời cho biết sẵn sàng đối chất và kiểm tra để làm rõ sự thật.

"Ai vu khống, cứ mạnh dạn tới trước mặt tôi, thích test lúc nào cũng được. Ai dám, tôi chờ, bất cứ khi nào cũng được... Nhà bao việc, lo kiếm tiền sống lành mạnh là tốt rồi. Việc người khác bớt lo và đừng đơm đặt nữa", Lệ Quyên bày tỏ bức xúc.

Ngay khi bị cư dân mạng phản đối vì dám xưng “mẹ” với mọi người, Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả: “Ai đáng là con thì tôi làm mẹ người đó. Sai ở đâu, cớ sao có người lớn bức xúc… Còn người lớn thì sống sao cho đáng là người lớn được rồi”.

Lệ Quyên phản ứng mạnh trước tin đồn cô sử dụng chất cấm - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ cũng nói rằng, cô muốn nói một lần về chuyện này để câu chuyện không bị đẩy đi quá xa. Bởi những tin đồn thất thiệt không chỉ làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô mà còn ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bản thân cô lẫn gia đình.

Bài viết của giọng ca “Tình lỡ” nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận của cư dân mạng. Nhiều dân mạng bày tỏ cảm thông với nữ ca sĩ khi vướng phải những tin đồn ác ý, vô căn cứ. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng, dù bức xúc nhưng là người của công chúng thì cũng nên phát ngôn chuẩn mực và kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Khi một dân mạng bày tỏ không tin vào lời thanh minh của Lệ Quyên, cô thẳng thừng đáp trả: "Đừng nói bậy là được. Tin hay không, không quan trọng. Cá nhân tôi thì tôi nói rồi đó".

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt liên tục bị cộng động mạng réo tên vì nghi ngờ có sử dụng chất cấm, buộc họ phải có động thái lên tiếng bảo vệ bản thân. Tối 24/5, Tuấn Hưng đăng tải video trực tiếp xét nghiệm ma túy.

Lệ Quyên phủ nhận việc dính líu tới chất cấm như những lời đồn đoán thất thiệt trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Trước Tuấn Hưng, ca sĩ Duy Mạnh cũng đăng tải video và hình ảnh tự kiểm tra ma túy bằng que thử nhanh. Vài ngày trước, trên fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Ngọc Sơn cũng livestream quá trình tới bệnh viện xét nghiệm.

Theo phiếu kết quả xét nghiệm được Ngọc Sơn công khai, nam danh ca âm tính với các chất kích thích gồm morphin, codein, heroin, marijuana và amphetamin. Xét nghiệm được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đáng chú ý, Ngọc Sơn còn tuyên bố mạnh mẽ rằng nếu bản thân dương tính với chất kích thích hoặc vi phạm nồng độ cồn, ông sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật. “Ngọc Sơn khẳng định với đại gia đình rằng từ nay đến mãi mãi về sau, tấm thân nhỏ bé có một nồng độ cồn xin phạt 10 tỉ. Và nếu dương tính với những chất kích thích thì cả đời bỏ nghề luôn”, ông khẳng định.

TP.HCM: Xây nhầm nhà trên đất người khác ở 7-8 năm mới phát hiện, bất ngờ quyết định của chủ đất
Tags

Lệ Quyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại