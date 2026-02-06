Ca sĩ lái Bentley gây tai nạn, đang thụ án tù, thua kiện 180 antifan

Mới đây, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tổ chức phiên xét xử vụ kiện do nam ca sĩ đang thụ án tù Kim Ho Joong đệ đơn chống lại 180 antifan. Trước đó vào năm 2021, Kim Ho Joong đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 764 triệu won (13,6 tỷ đồng) chống lại 180 người đã đăng những bình luận tiêu cực về anh trên mạng.

Nam ca sĩ đang thụ án tù cho rằng antifan đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng bằng cách đăng những bình luận và bài viết tiêu cực liên quan đến tranh cãi về nghĩa vụ quân sự của anh. Phía Kim Ho Joong lên tiếng rằng mặc dù hành vi này không mang tính thường xuyên nhưng đã gây ra những tác động tiêu cực đến anh. Tuy nhiên đến cuối cùng, tòa án đã không chấp thuận điều này và phán quyết Kim Ho Joong thua kiện.

Kim Ho Joong thua kiện 180 antifan. Ảnh: News1

Kim Ho Joong sinh năm 1991, là 1 trong những ca sĩ nhạc trot (thể loại nhạc truyền thống) nổi bật tại xứ sở kim chi. Nam nghệ sĩ chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 22 tuổi. Trong suốt hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kim Ho Joong đã phát hành loạt album đạt được thành tích cao trên các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc như Our Family, Panorama...

Tuy nhiên đến ngày 9/5/2024, Kim Ho Joong đã "tự hủy" sự nghiệp bằng cách lái xe trong tình trạng say rượu và va chạm với 1 chiếc taxi tại quận Gangnam, Seoul. Việc lái xe say rượu đã là không thể dung thứ, nhưng kinh khủng hơn cả là Kim Ho Joong đã bỏ trốn khỏi hiện trường, gọi điện cho công ty quản lý để dàn xếp hiện trường. Công ty để quản lý nhận tội thay, còn Kim Ho Joong trốn đến nhà nghỉ, giả mạo thông tin cuộc gọi cũng như lịch trình nhằm ngụy tạo chứng cứ.

Kim Ho Joong lái xe rời khỏi hiện trường mà không có động thái khắc phục hậu quả cho người tài xế taxi sau khi gây tai nạn trong trạng thái say xỉn. Ảnh: Naver

Ngay cả khi bị cảnh sát vạch trần, Kim Ho Joong vẫn không thừa nhận và thản nhiên đi diễn như bình thường. Phải sau 10 ngày, nam ca sĩ này mới chịu nhận tội. Còn người quản lý thừa nhận nuốt thẻ nhớ hộp đen trên xe của Kim Ho Joong nhằm tiêu hủy chứng cứ, gây cản trở quá trình điều tra.

Cuối cùng, nam ca sĩ bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam vì vi phạm Đạo luật giao thông đặc biệt. Kim Ho Joong thụ án tại Trung tâm Giam giữ Seoul trước khi được chuyển đến nhà tù tư nhân Somang. Nam ca sĩ đã nộp đơn xem xét ân xá theo chương trình "Ân xá đặc biệt Giáng sinh" vào tháng 12 năm ngoái, nhưng bị coi là không đủ điều kiện. Ngay cả khi ra tù, tương lai của Kim Ho Joong cũng rất mờ mịt khi đã bị các đài truyền hình cấm sóng.