Ca sĩ KCM tổ chức đám cưới sau khi chung sống 15 năm và có 3 con

Trong quá khứ, cặp đôi chưa tổ chức đám cưới vì nhiều lý do như KCM phải nhập ngũ, kinh doanh thất bại, nợ nần ngập đầu.

Vào ngày 4/10, ca sĩ KCM đã tổ chức đám cưới với người vợ Bang Ye Won sau 15 năm chung sống. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện ở tổ hợp kiến trúc đảo nổi Floating Island ở Sebitseom, quận Seocho, Seoul. Lễ cưới riêng tư được MC quốc dân Yoo Jae Suk chủ trì, quy tụ dàn khách mời đình đám như Kim Bum Soo, Kim Tae Woo (g.o.d), Bi Rain, K.Will, Lee Young Hyun, Yoo Oh Sung, Jea (Brown Eyed Girls), Sungjae (BTOB)...

Đám cưới diễn ra trong khung cảnh lộng lẫy, cô dâu chú rể dù không còn trẻ vẫn cực kỳ rạng rỡ. Họ trao nhau lời thề nguyện trong sự chúc phúc của khách mời, không giấu được những giọt nước mắt xúc động trong lễ cưới đầy ý nghĩa, diễn ra sau 15 năm chung sống và có 3 con, gồm 2 gái 1 trai. Lễ cưới càng thêm ý nghĩa khi những người khách mời lên hát mừng, và chính chú rể KCM kết lại bằng bản tình ca anh hát dành riêng cho vợ.

Cận cảnh đám cưới xúc động của KCM và vợ sau 15 năm chung sống. Clip: Instagram

Họ trao nhau lời thề nguyện trong sự chúc phúc của khách mời. Ảnh: SPOTV news

KCM không giấu được những giọt nước mắt xúc động trong lễ cưới đầy ý nghĩa, diễn ra sau 15 năm chung sống và có 3 con. Ảnh: SPOTV news

Bà xã kém anh 9 tuổi, không phải người nổi tiếng. Ảnh: SPOTV news

Trên mạng xã hội, nam ca sĩ sinh năm 1982 bày tỏ cảm xúc: "Có lẽ vì đây là đám cưới đầu tiên của tôi sau 15 năm nên tôi có rất nhiều lo lắng và việc phải chuẩn bị. Tôi rất biết ơn vì có rất nhiều người đang chung vui và chúc mừng chúng tôi". Vì chúng tôi kết hôn muộn nên chúng tôi sẽ trân trọng và yêu thương nhau hơn nữa, và gia đình 5 người của chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau thật lâu dài". Vợ anh thì lo lắng: "Tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng khi chuẩn bị đám cưới sau khi đã có 3 con. Tôi chân thành cảm ơn mọi người đã chung vui cùng chúng tôi".

Nụ hôn ngọt ngào trong lễ cưới. Ảnh: Instagram

Đôi vợ chồng bày tỏ sự biết ơn khách mời đến dự. Ảnh: Instagram

Đôi vợ chồng cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Ảnh: Instagram

KCM có tên thật là Kang Chang Mo, sinh năm 1982. Anh ra mắt làng nhạc Hàn Quốc vào năm 2003, nhanh chóng nổi tiếng với những ca khúc ballad da diết và giọng ca truyền cảm. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng Hàn Quốc với nhiều album, single đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ kim chi như Love Affair, Growing Up, Color Flower... Đặc biệt, từ năm 2021, nam ca sĩ hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe và đã cùng nhóm khuấy đảo thị trường Hàn Quốc với 1 số bản hit giành hạng 1-2 trên các bảng xếp hạng lớn.

Bản thân KCM giữ kín cuộc hôn nhân trong nhiều năm. Đến năm 2021, cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới nhỏ chỉ với người nhà do đại dịch COVID-19. Vào tháng 3 năm nay, anh công khai gia đình với người vợ tào khang và 3 con nhỏ. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chúc phúc cho nam ca sĩ.

Sau 15 năm gắn bó, KCM mới công khai vợ và tổ chức lễ cưới. Ảnh: Instagram

Trong quá khứ, cặp đôi chưa tổ chức đám cưới vì nhiều lý do như KCM phải nhập ngũ, kinh doanh thất bại, nợ nần ngập đầu. Ảnh: Instagram

Được biết, KCM đã cố gắng trả hết nợ rồi mới đăng ký kết hôn với vợ. Anh bộc bạch: “Chúng tôi đã khóc cùng nhau khi nộp đơn đăng ký kết hôn. Khi công khai chuyện kết hôn, tôi rất sợ. Tôi biết một số người sẽ sốc hoặc chỉ trích tôi vì đã giấu kín chuyện này quá lâu. Là người nổi tiếng nghĩa là sống nhờ tình yêu và sự chú ý của công chúng, và tôi phải từ bỏ tất cả những điều đó”. Ban đầu, vợ con khuyên KCM không nên công khai nhưng anh vẫn kiên quyết: “Tôi nói với họ, 'Chỉ cần có các con, thế là đủ rồi. Cho dù có mất tất cả mọi thứ khác, bố cũng sẽ ổn thôi'”.

Đến nay, nam ca sĩ và vợ đã có 3 con, 2 gái 1 trai. Ảnh: Instagram

Nguồn: SPOTV news