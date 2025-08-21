Ca sĩ đoạt Huy chương Vàng quốc tế Dương Minh Quý ra mắt MV đậm dấu ấn lịch sử, tự hào dân tộc

Chiều 20/8 tại Hà Nội, Ca sĩ đạt Huy chương Vàng âm nhạc quốc tế Dương Minh Quý chính thức ra mắt MV "Truyền thống Việt Nam". Đây là sản phẩm đầu tay của chàng ca sĩ sinh năm 2001 như một lời tri ân, biết ơn của thế hệ trẻ với những hy sinh to lớn của cha ông ta.

"Truyền thống Việt Nam" là một ca khúc được Ái Nhân sáng tác và phổ thơ của Chí Anh, thể hiện niềm tự hào và tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Ái Nhân là nghệ danh của ca sĩ - giảng viên Đào Nguyên Vũ. Trong ca khúc, những địa danh lịch sử như Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang… và cả tác phẩm Hịch tướng sĩ lần lượt được nhắc tới với niềm tự hào.

Ca sĩ Dương Minh Quý.

Người thân đến chúc mừng nam ca sĩ.

Chia sẻ lý do chọn ca khúc "Truyền thống Việt Nam" ra mắt dịp này, Dương Minh Quý nói: "Là một người trẻ, lớn lên tại Vĩnh Phúc, mảnh đất sinh ra nhiều anh hùng dân tộc, tôi cảm thấy rất tự hào về quê hương và Đất nước.

Đã từ rất lâu, tôi luôn khao khát một ngày nào đó sẽ thực hiện bằng được sản phẩm để tri ân những người anh hùng của quê hương, dân tộc và thể hiện trách nhiệm và sứ mệnh của những người trẻ thế hệ hôm nay là biết ơn, ghi nhớ công lao của những anh hùng dân tộc và lan tỏa tinh thần tự hào đó đến với thế hệ của mình. Dịp đại lễ đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi nghĩ đã đến lúc mình đủ trưởng thành để thực hiện một sản phẩm MV mang nhiều thông điệp và có ý nghĩa hoà vào dòng chảy tự hào của dân tộc".

Dương Minh Quý hát tại buổi ra mắt.

Dương Minh Quý cho biết thêm, bản thân anh rất yêu mến và thường xuyên tìm tòi kiến thức về lịch sử dân tộc. Chính điều đó, khiến anh có rất nhiều cảm xúc khi làm MV "Truyền thống Việt Nam". Thông qua MV này, chàng ca sĩ trẻ 2001 cũng muốn thể hiện tình yêu của mình với đất nước và lan tỏa điều đó đến với đông đảo khán giả, đặc biệt là những khán giả trẻ.

Ca khúc được nhạc sĩ trẻ Anh Tú (TULIC) phối khí với chất liệu rockepic kết hợp nhạc cụ truyền thống. Phần hình ảnh do Anh Quân đạo diễn, ghi lại những danh lam thắng cảnh, địa danh lịch sử ở Hà Nội như: Hồ Gươm, "Thiên đô chiếu" bức cuốn thư cao 3,5 mét , rộng hơn 8 mét, được làm bằng gốm Bát Tràng, chép lại "Chiếu dời đô" của vua Lý Thái Tổ tại Đền Đô (Bắc Ninh).

Trong MV đầu tay, Dương Minh Quý tự tin hơn khi có sự đồng hành của thầy giáo anh đó là ca sĩ, giảng viên Đào Nguyên Vũ hiện công tác tại khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Thầy Đào Nguyên Vũ chia sẻ.

Với sự giúp đỡ của thầy Đào Nguyên Vũ, Dương Minh Quý đã thi đỗ 2 trường đại học: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Chứng kiến sự trưởng thành của học trò, nghệ sĩ Đào Nguyên Vũ xúc động:

"Minh Quý là một giọng barriton (giọng nam trung) đẹp và đến nay em đã tự tin bước ra trở thành một ca sĩ độc lập. Nền tảng vững chắc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã "chắp cánh" cho Quý có thể sải cánh vươn xa và tự tin bứt phá tại thị trường âm nhạc trong nước và thế giới.

Và thực tế, Quý cho thấy bản thân có độ chín về kỹ thuật, đoạt Huy chương Vàng khi tham gia các cuộc thi quốc tế và các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp. MV "Truyền thống Việt Nam" tôi đồng hành cùng em trong suốt quá trình em thực hiện, thấy được sự nỗ lực và trưởng thành của Quý, chàng trai thôn quê có điều kiện không mấy thuận lợi đã "phá kén" rực rỡ để đứng trên sân khấu trong nước và quốc tế, và đã tỏa sáng. MV ra mắt chính là sự khởi đầu một cách chính thức nhất của Quý với vai trò ca sĩ solo."

Năm 2023, tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương diễn ra ở Bali, Indonesia, tài năng trẻ của Việt Nam - Dương Minh Quý - đã vượt qua nhiều thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ để giành giải Vàng. Tác phẩm giúp Minh Quý giành chiến thắng ngoạn mục là những Aria nổi tiếng thế giới của thiên tài âm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart.

Hiện tại, Dương Minh Quý đã tốt nghiệp hệ đại học khoa Thanh nhạc và đang theo đuổi con đường một nghệ sĩ tự do, kết hợp giảng dạy thanh nhạc.