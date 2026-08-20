Ca sĩ cứ cất giọng là cả chục nghìn người "nín thở": 19 tuổi cả nước biết mặt, tìm đỏ mắt không ra bản sao

Gần 2 thập kỷ trôi qua, giọng hát của nữ ca sĩ này vẫn là vũ khí mạnh nhất giúp cô duy trì vị thế hàng đầu trong giới giải trí.

Mới đây, một chủ đề trên mạng xã hội Hàn Quốc nhận được sự quan tâm khi cư dân mạng cùng bàn luận về giọng hát của Taeyeon (SNSD). Trong bài viết, những màn trình diễn của nữ ca sĩ ở tuổi 24 tại các concert được tổng hợp lại, qua đó cho thấy khả năng thanh nhạc nổi bật và phong độ hát live ổn định của cô. Dù những sân khấu này đã diễn ra từ nhiều năm trước, các đoạn video vẫn tiếp tục nhận được nhiều lời khen nhờ chất giọng giàu cảm xúc, cách xử lý bài hát chắc chắn cùng khả năng giữ giọng tốt trong những màn trình diễn kéo dài liên tục.

Mới đây, một chủ đề trên mạng xã hội Hàn Quốc nhận được sự quan tâm khi cư dân mạng cùng bàn luận về giọng hát của Taeyeon (SNSD)

Bên dưới bài viết, đông đảo cư dân mạng cũng bày tỏ sự đồng tình và dành nhiều lời khen cho kỹ năng hát live của Taeyeon. Nhiều người đặc biệt ấn tượng khi nữ ca sĩ có thể duy trì chất lượng giọng hát ổn định qua nhiều tiết mục liên tiếp, trong bối cảnh cô phải hoạt động với cường độ cao với tư cách giọng ca chính của SNSD. Một số ý kiến còn nhận xét màn trình diễn của Taeyeon tốt đến mức khiến người xem có cảm giác cô đang hát nhép, bởi giọng hát live gần như giữ được chất lượng tương đồng với bản thu.

Đoạn clip tổng hợp những phân đoạn hát lie của Taeyeon đang viral trên mạng xã hội

Những lời khen này cũng một lần nữa cho thấy vị trí đặc biệt của Taeyeon trong đội hình SNSD. Nhiều cư dân mạng cho rằng cô thực sự là một trong những giọng ca xuất sắc mà SM từng tìm thấy, thậm chí còn được xem như tiêu chuẩn main vocal của công ty và là một trong những giọng ca khó có người thứ hai làm được tương tự. Cứ mỗi lần cất giọng, dù là phân đoạn điểm nhấn phô diễn kỹ thuật hay dẫn dắt cảm xúc, thì Taeyeon vẫn đủ sức khiến người nghe "nín thở" chờ cô nàng phiêu xong nốt cao.

Sau gần 20 năm kể từ khi SNSD ra mắt, Taeyeon vẫn là thành viên có lượng người hâm mộ đông đảo và hoạt động cá nhân nổi bật. Với nhiều khán giả, khả năng hát live ổn định qua nhiều năm chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp nữ ca sĩ giữ được vị thế bền vững trong lòng công chúng.

Trong suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Taeyeon vẫn luôn được biết đến là một trong những giọng ca nổi tiếng hàng đầu Kpop

Trong suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Taeyeon vẫn luôn được biết đến là một trong những giọng ca nổi tiếng hàng đầu Kpop. Taeyeon, tên thật là Kim Tae Yeon, sinh ngày 9/3/1989. Năm 19 tuổi, cô chính thức ra mắt cùng Girls' Generation với vai trò trưởng nhóm và main vocal. Ngay từ khi ra mắt, Taeyeon và các thành viên đã nhanh chóng nổi tiếng với Into The New World. Ca khúc giúp nhóm trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng hàng đầu Kpop thời điểm đó.

Taeyeon là trưởng nhóm kiêm main vocal của Girls' Generation

Từ Into The New World, Girls' Generation nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng và từng bước vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất của thế hệ thứ hai. Nhóm liên tục ghi dấu với hàng loạt bản hit như Gee, Genie, Oh! và I Got A Boy, đưa tên tuổi Girls' Generation phủ sóng rộng rãi tại Hàn Quốc cũng như nhiều thị trường châu Á. Với loạt thành tích nổi bật và sức ảnh hưởng lớn, nhóm được công chúng ưu ái gọi là “nhóm nhạc quốc dân”.

Trong hành trình rực rỡ đó, Taeyeon giữ vai trò trưởng nhóm và main vocal, đồng thời là một trong những thành viên nổi bật nhất về khả năng ca hát. Giọng hát của cô góp phần tạo nên màu sắc cho nhiều ca khúc của Girls' Generation, đặc biệt ở những phần cao trào và các đoạn đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc.

I - Ca khúc debut solo của Taeyeon

Năm 2015, sau 7 năm hoạt động cùng nhóm, Taeyeon chính thức ra mắt solo với mini album I cùng ca khúc chủ đề cùng tên. I nhanh chóng đạt thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng, mở đầu cho hành trình solo thành công của nữ ca sĩ. Tiếp nối đà phát triển, Taeyeon liên tục phát hành nhiều sản phẩm solo được chú ý như Why, My Voice, Purpose và INVU, cho thấy màu sắc âm nhạc ngày càng rõ nét.

Giọng hát là vũ khí mạnh nhất của Taeyeon giúp nữ sĩ duy trì sự nổi tiếng xuyên suốt 2 thập kỷ

Bên cạnh những ca khúc cùng Girls' Generation và các sản phẩm solo, Taeyeon còn ghi dấu ấn với loạt nhạc phim như If, Can You Hear Me, And One, All With You hay All About You. Điểm khiến những ca khúc này được khán giả nhớ đến không chỉ nằm ở giai điệu mà còn ở cách Taeyeon dùng giọng hát để truyền tải cảm xúc. Chất giọng có độ sáng, độ vang nhưng vẫn đủ mềm và giàu cảm xúc giúp cô thể hiện tốt những ca khúc mang màu sắc buồn.

Sau gần 20 năm, Taeyeon vẫn luôn là một trong những giọng ca nổi bật của thế hệ mình, đồng thời được nhắc đến như một vocal hàng đầu Kpop

Có thể thấy, chính việc sở hữu một giọng hát nổi bật đã giúp Taeyeon có được thành công không chỉ với Girls' Generation mà còn trên hành trình solo. Qua gần hai thập kỷ, kỹ năng của Taeyeon cũng ngày càng được hoàn thiện. Sau gần 20 năm, Taeyeon vẫn luôn là một trong những giọng ca nổi bật của thế hệ mình, đồng thời được nhắc đến như một vocal hàng đầu Kpop. Thời gian tới, người hâm mộ cũng đang chờ đợi những hoạt động mới của nữ ca sĩ, trong đó có khả năng Taeyeon trở lại với sản phẩm âm nhạc mới vào cuối năm. Bên cạnh đó, năm 2027 sẽ đánh dấu 20 năm kể từ ngày Girls' Generation ra mắt, vì vậy những hoạt động của nhóm trong cột mốc đặc biệt này cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Ảnh: X