Thảo Trang sinh năm 1987, tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM và được khán giả chú ý từ cuộc thi Vietnam Idol mùa đầu tiên năm 2007. Thời điểm này, cô ghi dấu ấn không chỉ bởi giọng hát nội lực, phong cách âm nhạc biến hóa, đa dạng mà còn vì ngoại hình "xấu lạ".



Sau cuộc thi, Thảo Trang ra album "Lạ" với những ca khúc nhạc trẻ, chủ đề tình yêu. Tiếp đến là album "The new me" gồm 10 ca khúc ballad; album "Đại lộ đón gió" với 7 ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Minh Thụy, Trần Lê, Đức Tiến.

Sau nhiều năm ở ẩn, năm 2022, Thảo Trang trở lại sân khấu với The Masked Singer và để lại nhiều ca khúc khiến người nghe "nổi da gà" bằng chất giọng nội lực.

Ca sĩ Thảo Trang ngày càng sexy và xinh đẹp. Cô thừa nhận sửa mũi để "thay đổi phong thủy".

Về đời tư, Thảo Trang gặp khá nhiều thăng trầm, biến cố trong chuyện tình cảm. Tới mức, cô bị tiếng là "thay người yêu như thay áo". Năm 2016, Thảo Trang một mình sinh con và làm mẹ đơn thân.

Trước sự tò mò của nhiều người về bố của con trai - Alex, nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng, cô muốn làm mẹ nhưng bạn trai chưa sẵn sàng nên quyết định một mình sinh và nuôi con vào đúng thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, khi Alex mới được 2 tuổi thì bố của con trai cô đột ngột qua đời.

Ngoài bố của con trai, Thảo Trang từng đi qua nhiều mối tình nhưng đều không lâu dài. Năm 2020, truyền thông đưa tin nữ ca sĩ đang quen bạn trai người Úc gốc Việt với ngoại hình "vạn người mê". Và bạn trai nhiều lần giục làm đám cưới nhưng Thảo Trang không vội.

Thảo Trang quyết định một mình sinh con và làm mẹ đơn thân khi bạn trai chưa sẵn sàng làm bố.

Hồi năm 2022, Thảo Trang lại khoe hình ảnh tình cảm với một người đàn ông khác. Mới đây, chia sẻ trên tờ Thanh Niên, nữ ca sĩ xác nhận bạn trai hiện tại là người Mỹ - hiện đang làm giáo viên của một trường quốc tế ở TPHCM.

Theo lời cô, người yêu hiền lành, tử tế. "Để yêu một người mẹ đơn thân thì họ cũng cần sự trưởng thành và vị tha", Thảo Trang nói. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ với con về bạn trai và cậu bé dễ dàng đón nhận, thậm chí còn hay chọc ghẹo mẹ.

Thảo Trang còn tiết lộ, con trai bênh bạn trai của mẹ mỗi lần hai người xảy ra xung đột. "Alex xem anh như người bạn thân và hay đứng ra bảo vệ khi anh ấy bị tôi rầy la", Thảo Trang chia sẻ trên tờ Thanh Niên.

Trải qua nhiều mối tình, cũng đã 7 năm làm mẹ đơn thân nhưng Thảo Trang khẳng định, cô không quan trọng hình thức đám cưới hay giấy tờ thủ tục mà mong muốn có một người đồng hành cùng mình tới hết đời.

"Tôi luôn sẵn sàng trở thành phụ nữ của gia đình nhưng tôi không vội vàng và đặc biệt hiện tại tôi càng cẩn trọng hơn vì đã có con rồi. Tôi cũng có những nỗi sợ nhất định về sự đổ vỡ, và tôi nghĩ những người phụ nữ có con sẽ e dè hơn trong chuyện tình cảm", nữ ca sĩ bày tỏ.

Thảo Trang cho biết, con trai và bạn trai cô yêu mến nhau. Alex xem bạn trai của mẹ như bạn thân và thường đứng ra bảo vệ khi "bạn thân" bị mẹ mình "ăn hiếp"

Thảo Trang rất tự hào và hạnh phúc khi nói về con trai 8 tuổi. Theo lời cô, cậu bé là người thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, rất thích giúp đỡ mọi người. Hiện tại, ngoài đi hát, tham gia các hoạt động trong showbiz, Thảo Trang còn làm kinh doanh và hoàn toàn có thể lo cho con trai một cuộc sống đầy đủ.

Ở tuổi U40, Thảo Trang cũng ngày càng quyến rũ, sexy và nóng bỏng hơn, không còn vẻ ngoài "xấu lạ" như biệt danh từng đóng đinh tên tuổi của cô trong làng nhạc.