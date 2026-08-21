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Ca sĩ Chi Dân lặp lại cùng một câu trả lời trong ngày xét xử thứ 3 của đại án ma túy VN10

Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh
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Ngày xét xử thứ 3, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) liên tục trả lời “Dạ đúng ạ” khi chủ tọa hỏi về cáo trạng và lời khai của những người liên quan.

Ngày 20/8, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Trong số các bị cáo có Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Clip: Di Anh

Tại phiên tòa, khi được hỏi về nội dung cáo trạng và lời khai của những người liên quan, Chi Dân liên tục trả lời: “Dạ đúng ạ”.

Cụ thể, khi chủ tọa hỏi: “Về cáo trạng cũng như lời khai của các đối tượng khác đã khai, như vậy bị cáo thấy đúng không?”. Chi Dân đáp: “Dạ đúng ạ”.

Tiếp đó, khi được hỏi: “Về nội dung cáo trạng truy tố đối với bị cáo, bị cáo thấy đúng không?”, bị cáo tiếp tục trả lời: “Dạ đúng ạ”.

Sau phần xét hỏi, Chi Dân được yêu cầu về chỗ.

Theo cáo trạng, hành vi của Nguyễn Trung Hiếu được xác định xảy ra tại phòng 201, nhà số 108/4 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình (cũ).

Ngày 4/11/2024, Chi Dân cùng Lê Thị Triều, Nguyễn Trung Tín, Hòa Thị Hồng, Lê Ngọc Minh Anh và Thái Thị Huyền bị cáo buộc bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy và góp tiền mua Ketamine, MDMA để sử dụng.

Từ vụ việc này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng xác minh. Khi kiểm tra căn phòng trên đường Cộng Hòa, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Triều có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra, xét nghiệm. Kết quả xác định Triều dương tính với ma túy.

Theo lời khai được nêu trong cáo trạng, Triều khai đã sử dụng ma túy cùng Chi Dân, Nguyễn Trung Tín, Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền và Lương Thế Kiên vào ngày 4/11/2024.

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Ca sĩ Chi Dân thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an TP.HCM)

Cơ quan điều tra sau đó tiếp tục làm rõ những người liên quan. Kết quả xét nghiệm xác định Chi Dân, Nguyễn Trung Tín, Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền và Lương Thế Kiên dương tính với ma túy.

Cáo trạng xác định Chi Dân cùng những người trên đã tổ chức sử dụng ma túy tại phòng 201 vào ngày 4/11/2024, thông qua việc bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua Ketamine, MDMA để sử dụng.

Với hành vi này, Chi Dân bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Khung hình phạt của khoản này từ 7 đến 15 năm tù.

Cáo trạng cũng xác định Chi Dân có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tags

Chi Dân

ma túy

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