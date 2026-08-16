Cả showbiz không ai làm lại mỹ nhân này: Xuất hiện 1 phút nhận cát xê 1 tỷ, nhan sắc không có thật trên đời

Mỹ nhân này sở hữu nhan sắc thế nào mà chỉ mới ra mắt 2 tháng đã hot rần rần như vậy?

Chỉ sau chưa đầy 2 tháng ra mắt, Phương Đào Tử - nữ diễn viên AI trong bộ phim ngắn Cô Gái Bị Sa Thải đã nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông tại Trung Quốc. Bộ phim lên sóng ngày 12/6/2026, gồm 11 tập, kể về câu chuyện một cô gái đến từ một thị trấn nhỏ lên thành phố lớn để theo đuổi ước mơ. Tác phẩm đã đạt hơn 250 triệu lượt xem trên các nền tảng video ngắn của Trung Quốc, trong khi tổng lượng thảo luận về các chủ đề liên quan trên toàn mạng vượt 800 triệu lượt xem. Riêng tài khoản cộng đồng của Phương Đào Tử cũng nhanh chóng vượt mốc 500.000 người theo dõi chỉ sau khoảng một tháng, biến một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo thành một “thần tượng” được vận hành gần như nghệ sĩ đời thực.

Phương Đào Tử sở hữu mái tóc đen dài thẳng, làn da trắng, diện mạo thanh tú cùng những chi tiết được thiết kế rất riêng như mái bằng, nốt ruồi trên má và quầng thâm mắt. Một số cư dân mạng còn nhận xét ngoại hình của cô khá giống Hanni, thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc NewJeans.

Đáng chú ý, toàn bộ hình ảnh của Phương Đào Tử, từ ngoại hình nhân vật, quá trình sản xuất video cho đến phần trình diễn, đều được tạo ra bằng công nghệ AI và không có diễn viên người thật đứng phía sau. Chính khả năng mô phỏng biểu cảm, chuyển động và những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường khá tinh tế khiến không ít khán giả có lúc khó phân biệt cô là người thật hay nhân vật AI. Thậm chí có người nhận xét rằng cô “còn có cảm giác chân thực hơn cả phim do người thật đóng”.

Sau khi bộ phim gây tiếng vang, đội ngũ vận hành lập một tài khoản Douyin riêng cho Phương Đào Tử và xây dựng cuộc đời ảo của cô theo đúng logic vận hành một influencer ngoài đời thực. Nội dung liên tục được cập nhật với vlog chạy bộ buổi sáng, nấu ăn, mua hoa, tập gym, chơi thể thao, nhảy múa, hậu trường quay phim hay những khoảnh khắc đời thường như ăn bánh ú trong dịp Tết Đoan Ngọ. Phần bình luận cũng được đội ngũ vận hành tương tác với tài khoản của nam chính trong phim để tạo hiệu ứng ghép cặp cho cặp đôi.

Điều khiến Phương Đào Tử đặc biệt hơn nữa là mức độ “người thật” mà đội ngũ vận hành cố tình tạo ra. Những mảnh ghép đời thường như nấu bữa sáng, mua hoa, tập thể hình, nhảy múa hay trò chuyện với người hâm mộ khiến khán giả dần quên rằng đây thực chất là một nhân vật được tạo ra bằng AI. Nhiều cư dân mạng để lại những bình luận như “Hôm nay chị Đào Tử trông có trạng thái tốt quá”, “Thật sự đã được truyền cảm hứng rất nhiều”, cho thấy họ đã hình thành tình cảm và sự yêu thích đối với nhân vật. Với nhóm khán giả cốt lõi là phụ nữ trẻ từ 18 - 35 tuổi, Phương Đào Tử mang đến cảm giác an toàn, không phản bội và luôn hiện diện.

Trong khi thần tượng người thật có thể vướng scandal, rời khỏi làng giải trí hoặc gặp sự cố hình ảnh, nghệ sĩ AI có thể được kiểm soát về hình tượng, luôn online và gần như không có nguy cơ làm sụp đổ hình ảnh theo cách truyền thống. Chính điều này khiến phần bình luận trở thành một không gian tương tác cảm xúc đặc biệt. Không chỉ theo dõi, nhiều cư dân mạng còn chủ động “nhập vai”, tự nhận mình là “bạn học”, “bạn thân”, “đồng nghiệp công ty” của Phương Đào Tử để trò chuyện với cô trong phần bình luận.

Từ đó hình thành một kiểu văn hóa “theo dõi phim” rất khác biệt, khi khán giả không chỉ xem nội dung mà còn tham gia trực tiếp vào thế giới được xây dựng xung quanh nhân vật AI. Sức hút ấy cuối cùng cũng được chuyển hóa thành giá trị thương mại. Theo dữ liệu từ Juliang Xingtu, bảng giá quảng cáo của Phương Đào Tử được niêm yết ở mức 168.000 NDT cho video dài 1-20 giây, tương đương khoảng 654 triệu đồng; 208.000 NDT cho video dài 21-60 giây, tương đương khoảng 809 triệu đồng; và 258.000 NDT cho video trên 60 giây, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Đây là mức thù lao được đánh giá cao hơn phần lớn influencer/người nổi tiếng là người thật có hàng triệu người theo dõi, thậm chí vượt qua không ít nghệ sĩ sở hữu lượng fan lên đến hàng chục triệu.

Ngày 31/7, Phương Đào Tử đăng video quảng cáo thương mại đầu tiên, giới thiệu một sản phẩm kính áp tròng màu. Cách tiếp cận của cô cũng khác với quảng cáo truyền thống khi sử dụng hình thức “AI trực tiếp giới thiệu sản phẩm ở ngôi thứ nhất”, đánh dấu bước chuyển chính thức của nhân vật từ một hiện tượng phim ngắn sang một tài sản thương mại. Với mức giá 258.000 NDT, tương đương hơn 1 tỷ đồng cho một video trên 60 giây, về mặt thương mại, Phương Đào Tử đang cho thấy một nhân vật không tồn tại ngoài đời thực vẫn có thể sở hữu giá trị quảng cáo ngang, thậm chí cao hơn nhiều người nổi tiếng bằng xương bằng thịt.

Sự nổi lên của Phương Đào Tử cho thấy AI đang nhanh chóng tạo ra một mô hình mới trong ngành giải trí Trung Quốc, từ sản xuất nội dung, xây dựng nhân vật đến thu hút người hâm mộ và thương mại hóa. Tuy nhiên, cùng với tiềm năng lớn là những tranh luận về bản quyền, đạo đức sáng tạo và tương lai của diễn viên. Phương Đào Tử vì thế không chỉ là một nhân vật AI gây chú ý, mà còn là dấu hiệu cho thấy ranh giới giữa nghệ sĩ thật và nghệ sĩ ảo đang ngày càng thay đổi.

Nguồn và ảnh: QQ