Ca - nhạc sĩ Việt nổi tiếng vừa bị bắt: Lắm tài nhiều tật, hit quốc dân chất đống rồi 1 đường lao dốc

Khán giả bất ngờ trước thông tin nhạc sĩ nổi danh bị bắt trong đường dây ma tuý.

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra, triệt phá một đường dây liên quan đến ma túy, bắt giữ và xử lý 48 người có liên quan. Đáng chú ý, trong số những người bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ), nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng tang vật bị Công an TP.HCM bắt quả tang

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận bởi Tăng Nhật Tuệ từng là một trong những nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit đình đám của Vpop. Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường sự nghiệp của nam nhạc sĩ, đây cũng là cái tên gắn liền với không ít ồn ào, khiến hình ảnh và vị thế trong làng nhạc dần lao dốc qua nhiều năm.

Tăng Nhật Tuệ lại chứng minh khả năng nổi bật ở vị trí nhạc sĩ và nhà sản xuất

Sinh năm 1986 tại Hà Nội, Tăng Nhật Tuệ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi tham gia sinh hoạt tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội. Sau đó, anh theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, tạo nền tảng chuyên môn để bước chân vào con đường ca hát, sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Dù không tạo được dấu ấn quá lớn với vai trò ca sĩ hay khi hoạt động trong các nhóm nhạc, Tăng Nhật Tuệ lại chứng minh khả năng nổi bật ở vị trí nhạc sĩ và nhà sản xuất. Anh là người đứng sau hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại như pop, ballad, R&B, hip hop hay rock. Đặc biệt, các sáng tác của anh gắn liền với nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, trở thành những bản OST quen thuộc với khán giả Việt.

Tăng Nhật Tuệ nổi tiếng từ những năm 2000s

Trong số đó, Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi do Noo Phước Thịnh thể hiện được xem là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của Tăng Nhật Tuệ. Ca khúc tạo nên cơn sốt trên các nền tảng trực tuyến với MV đạt hơn 44 triệu lượt xem, bản lyrics vượt 95 triệu lượt xem.

Bên cạnh đó là Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa do Hương Tràm thể hiện. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh cùng tên, trở thành một trong những bản ballad thành công nhất của nữ ca sĩ với hàng chục triệu lượt xem. Em Là Bà Nội Của Anh qua phần thể hiện của Trọng Hiếu là bản OST ghi dấu ấn mạnh mẽ, góp phần vào thành công vang dội của bộ phim cùng tên. Ngoài ra, Yêu Anh cũng được xem là một trong những ca khúc đầu tiên giúp Miu Lê khẳng định tên tuổi trên thị trường nhạc Việt. Các ca khúc ballad của Tăng Nhật Tuệ nổi đình đám, thuộc hàng hit quốc dân khiến nhiều người bất ngờ.

Tăng Nhật Tuệ nhiều hit quốc dân

Những năm gần đây, Tăng Nhật Tuệ tiếp tục có sản phẩm tạo hiệu ứng khi sáng tác Xin Vía cho Vũ Thùy Linh. Ca khúc nhanh chóng viral trên mạng xã hội với hơn 1 tỷ lượt xem trên TikTok, trở thành nền nhạc cho hàng loạt video biến hình và xu hướng sáng tạo nội dung.

Không chỉ sáng tác cho người khác, Tăng Nhật Tuệ còn từng thể hiện một số ca khúc của chính mình như Hy Vọng , Muốn Khóc Thật To ,... nhận được sự yêu thích từ khán giả yêu nhạc.

Hy Vọng - Tăng Nhật Tuệ

Ngoài âm nhạc, anh còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Tăng Nhật Tuệ từng góp mặt trong series truyền hình Bộ Tứ 10A8 - dự án tuổi teen đình đám cuối những năm 2000. Theo giới thiệu, nam nghệ sĩ tham gia hơn 50 bộ phim, trong đó có 17 tác phẩm đảm nhận vai chính, trở thành gương mặt hoạt động khá đa năng của showbiz Việt.

Tuy nhiên, song hành với tài năng là chuỗi bê bối khiến hình ảnh của Tăng Nhật Tuệ ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Năm 2019 đánh dấu scandal lớn nhất sự nghiệp khi Minkook (Quốc Minh) - cựu thành viên nhóm Zero 9 do Tăng Nhật Tuệ quản lý - xuất hiện trên truyền hình và đưa ra nhiều cáo buộc nhắm vào "ông bầu". Tăng Nhật Tuệ bị tố gạ tình, yêu cầu nghệ sĩ trực thuộc đánh đổi tình cảm để đổi lấy cơ hội nổi tiếng. Cựu thành viên Zero 9 còn cho biết sau khi từ chối, bản thân bị chèn ép, cấm diễn và thậm chí chịu bạo lực. Trước những cáo buộc này, Tăng Nhật Tuệ phủ nhận hoàn toàn. Nam nhạc sĩ cho rằng học trò cũ lợi dụng tên tuổi của mình để gây chú ý, đồng thời khẳng định bản thân có bằng chứng phản bác nhưng chọn không công khai nhằm bảo vệ hình ảnh cho Minkook.

Tăng Nhật Tuệ đỡ đầu nhóm nhạc Zero 9, sự nghiệp thị phi nhiều hơn hit

Không dừng lại ở đó, Tăng Nhật Tuệ còn nhiều lần gây tranh cãi bởi các phát ngôn trên mạng xã hội. Anh thường xuyên lên tiếng theo cách gay gắt để bảo vệ những sản phẩm của Zero 9 khi nhóm vấp phải làn sóng chỉ trích. Sau khi ngừng hợp tác với một số học trò hoặc cộng sự, nam nhạc sĩ cũng từng có những dòng trạng thái bị cho là bóng gió, đá xéo đối phương, khiến hình ảnh ngày càng mất điểm trong mắt công chúng.

Chuỗi lùm xùm liên tiếp, đặc biệt sau vụ việc với Zero 9, trở thành bước ngoặt khiến sự nghiệp của Tăng Nhật Tuệ lao dốc. Uy tín của nam nhạc sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi làn sóng phản ứng từ khán giả khiến các sản phẩm do anh thực hiện không còn nhận được sự đón nhận như trước. Nhiều đối tác và đơn vị sản xuất cũng trở nên dè dặt khi hợp tác với cái tên vướng quá nhiều tranh cãi.

Chuỗi lùm xùm liên tiếp, đặc biệt sau vụ việc với Zero 9, trở thành bước ngoặt khiến sự nghiệp của Tăng Nhật Tuệ lao dốc

Dự án nhóm nhạc Zero 9 - sau này đổi tên thành Super Nine - cũng không đạt được kỳ vọng. Dù được đầu tư lớn, nhóm liên tục thay đổi đội hình, xảy ra mâu thuẫn nội bộ và cuối cùng tan rã trong im lặng, không để lại dấu ấn nổi bật về mặt âm nhạc.

Những năm gần đây, Tăng Nhật Tuệ gần như rút lui khỏi các hoạt động nổi bật của làng giải trí. Anh ít xuất hiện trên truyền thông, không còn duy trì tần suất sáng tác dày đặc dưới tên tuổi cá nhân và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn sau hàng loạt biến cố.

Những năm gần đây, Tăng Nhật Tuệ gần như rút lui khỏi các hoạt động nổi bật của làng giải trí

Việc bị cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy tiếp tục phủ bóng đen lên sự nghiệp của nam nhạc sĩ từng sở hữu nhiều bản hit nổi tiếng. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Ảnh: FB