Ca nhạc sĩ A Tuân ăn mừng hit 2 tỷ view hậu đổ vỡ hôn nhân

Sự kiện được tổ chức kết hợp tiệc sinh nhật của ca nhạc sĩ A Tuân, quy tụ sự tham dự của nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả như: Đạo diễn Quốc Thuận, ca sĩ Lương Gia Huy, Hoàng Châu, Chu Bin, Lưu Hưng, Đoan Trường, nhà sản xuất Đồng Giao, MC Ngọc Tiên, diễn viên Lilly Luta, siêu mẫu Lê Thu An, Á hậu Bảo Như, Hoa hậu Hồ Oanh Yến, hot tiktoker Gà Con...

Ca khúc "Lệ ngang trời" hiện vẫn đang duy trì vị trí đứng đầu Việt Nam trên nền tảng TikTok về lượt xem.

Đông đảo nghệ sĩ tới chức mừng ca nhạc sĩ A Tuân.

Trong sự kiện này, chính ca nhạc sĩ A Tuân và ca sĩ Hồ Nhi đã song ca bài hát "Lệ ngang trời". Trước đó, anh cũng thể hiện ca khúc "Tay trắng lập cơ đồ". Theo yêu cầu của mọi người, A Tuân - Chu Bin - Đỗ Minh Quân đã cùng thể hiện ca khúc "Vai diễn cuộc đời" ngay trên sân khấu sự kiện.

Đáng chú ý, ca sĩ Lưu Hưng cũng xuất hiện và công bố việc đặt hàng A Tuân viết ca khúc "Gương vỡ lại lành" được xem là phần tiếp nối câu chuyện của "Lệ ngang trời" và dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Một số nghệ sĩ bận đi show, không thể tới dự cũng quay clip chúc mừng nam ca nhạc sĩ có hit 2 tỷ view như danh ca Ngọc Sơn, diễn viên Quốc Trường, Lê Dương Bảo Lâm.

Cuối chương trình, A Tuân còn dành thời gian chia sẻ về những biến cố cá nhân gắn liền với quá trình sáng tác "Lệ ngang trời", đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã đồng hành cùng anh trong giai đoạn khó khăn.

A Tuân trên sân khấu.

A Tuân hoạt động ca hát từ những năm 2000 song có thời gian tạm ngưng để chuyển hướng sang lĩnh vực truyền thông. Nam ca sĩ được chú ý nhờ loạt ca khúc như Nụ hôn của gió, Anh em mình là một gia đình, Cuộc đời bá đạo, Người luôn bên cạnh em…

A Tuân và Quỳnh Trang tổ chức đám cưới năm 2019, trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp như Quang Hà, Hồ Quang Hiếu… Tuy nhiên hồi tháng 7 năm nay, nam ca sĩ chính thức xác nhận đã ly hôn vợ.