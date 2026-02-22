Cả nhà hoảng hốt khi bàn thờ đổ sập đúng mùng 1 Tết

Những ngày vừa qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn camera an ninh dài khoảng 18 giây ghi lại khoảnh khắc bàn thờ của một gia đình bị sập đổ đúng vào ngày mùng 1 Tết và nguyên nhân sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề được dư luận quan tâm, bàn luận.

Được biết, đoạn clip này do chính anh Văn Quyết (kinh doanh đồ uống, quê Ninh Bình) đăng tải lên mạng xã hội. Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, anh Quyết cho hay khoảng 17h ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), khi đang ngồi xem điện thoại tại phòng khách, thì anh bất ngờ nghe tiếng động lớn. Chiếc bàn thờ đổ sập xuống nền nhà.

Thời điểm đó, anh Quyết không khỏi hoảng loạn vì sự cố bất ngờ vào đúng ngày đầu năm mới và ngay lập tức gọi người lớn để khắc phục hậu quả. Sau đó, các thành viên trong gia đình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lau chùi phòng khách và tìm vị trí mới để sắp xếp lại không gian thờ cúng.

Nói về nguyên nhân, dù chưa xác định rõ nhưng theo anh Quyết thì có thể do phần đỡ bàn thờ không được chắc chắn nên mới dẫn tới sự cố. Hiện gia đình anh Quyết đã thay thế bằng một kệ bàn thờ mới, chắc chắn và phù hợp hơn.