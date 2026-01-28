Cả nhà Beckham ép Brooklyn bỏ vợ bằng mọi giá?

Nhà Beckham đang trải qua cuộc nội chiến nghiêm trọng chưa từng thấy sau khi cậu cả Brooklyn tung ra bức tâm thư dài 6 trang bóc phốt bố mẹ, tuyên bố không muốn làm lành. Trong tâm thư, Brooklyn tố bố mẹ kiểm soát cuộc sống quá mức và gây ra nhiều tổn thương cho vợ chồng anh.

Ở diễn biến mới nhất trong sáng 28/1, tờ Pagesix đưa tin, cả gia đình Beckham hiện đồng lòng ép cậu cả phải ly hôn thiên kim tiểu thư Nicola bằng mọi giá. 1 nguồn tin hé lộ tối hậu thư cực gắt của nhà Beckham gửi tới Brooklyn: "Nhà Beckham chỉ hòa giải với Brooklyn với điều kiện Nicola vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi cuộc đời cậu ấy". Thế nhưng, người này cũng nhấn mạnh, Brooklyn nhất quyết không thỏa hiệp và vẫn chọn gắn bó với vợ: "Brooklyn sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ trước tối hậu thư của nhà Beckham đâu. Brooklyn cảm thấy sự ủng hộ mà mình nhận được từ vợ trong 3 năm qua còn nhiều hơn cả những gì cha mẹ đã làm cho cậu trong suốt cả cuộc đời".

Cả nhà Beckham đồng lòng ép Brooklyn phải chia tay thiên kim Nicola. Ảnh: Dailymail

Song song với đó, 1 nguồn tin khác cho hay cặp đôi Beckham - Victoria lại đang khá bất lực và bế tắc trước cục diện của màn đối đầu với vợ chồng con trai cả: "David - Victoria yêu Brooklyn và sợ mất đi cậu ấy. Họ sẵn sàng đón nhận con trai cả quay lại với gia đình ngay lập tức. David - Victoria tin rằng theo thời gian, Brooklyn sẽ trở về. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, họ không thể làm gì khác được".

Trước đó, vợ chồng David - Victoria Beckham cho rằng Nicola Peltz đã đứng sau thao túng, xúi giục Brooklyn quay lưng, "bóc phốt" gia đình.

Sóng gió gia tộc của gia đình Beckham đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Dailymail

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt thời gian qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc đối đầu và đấu tố trực diện của Brooklyn với vợ chồng David Beckham đánh dấu sự rạn nứt khó cứu vãn của gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh "biểu tượng hoàn mỹ" mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua.