Cả MXH cầu xin 1 mỹ nam mau giải nghệ: Đóng 12 phim thì 11 phim bị gỡ, đẹp đến mấy tổ cũng không độ

Người bình thường chẳng ai đen như mỹ nam này.

Thời điểm hiện tại, câu chuyện về những điều xui rủi trên trời rơi xuống của Trần Học Đông đang gây chú ý trên mạng xã hội. Chứng kiến những gì nam diễn viên trải qua, nhiều người không khỏi cảm thấy đáng tiếc, trong khi số khác nói đùa rằng có lẽ anh nên giải nghệ vì "tổ nghề không độ".

Trần Học Đông có lẽ là nam diễn viên xui xẻo nhất làng giải trí Trung Quốc.

Cụ thể, nam diễn viên đóng chính 12 bộ phim, nhưng có tới 11 tác phẩm gặp sự cố không thể tiếp tục phát sóng, thậm chí có phim bị gỡ hoàn toàn vì những scandal từ các thành viên khác trong ekip sản xuất.

Năm 2014 Trần Học Đông có vai diễn đầu tay trong Tiểu Thời Đại. Dẫu vậy, scandal sử dụng chất kích thích của Kha Chấn Đông khiến bộ phim bị gỡ bỏ hoàn toàn. Sau đó, Tước Tích 1 và Tước Tích 2 đều bị xử lý sau các scandal lớn mà Phạm Băng Băng và Ngô Diệc Phàm dính phải.

Bộ phim Đứa Con Đến Từ Thiên Đường anh đóng cùng Lý Tiểu Lộ bị gỡ bỏ vì những ồn ào đời tư của nữ diễn viên. Hạ Chí Chưa Tới anh đóng cùng Trịnh Sảng cũng chịu số phận tương tự vì vấn đề từ phía nữ chính. Hồi năm 2021, Trần Học Đông vốn có một tác phẩm được người hâm mộ kỳ vọng là Giải Mật. Dẫu vậy, tác phẩm này cũng không thể lên sóng thuận lợi vì ồn ào của Trương Triết Hạn.

Bình luận của netizen về câu chuyện của Trần Học Đông:

- Kiếp trước anh có làm gì có lỗi với tổ nghề không chứ người bình thường không thể có kiếp nạn này được.

- Anh trai thật sự nên xem xét đổi nghề, chứ cỡ này là tổ nghề ghi thù rồi á, người bình thường không thể nào đen đến thế được.

- Tính ra toàn bị bạn diễn vạ lây.

- Nghĩ cũng tội ông này ghê. Sạch sẽ không có phốt gì mà.

- Số lận đận quá. Anh có xem xét đổi nghề không?

Nói thêm về Trần Học Đông, anh là một gương mặt điển trai và nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, được biết đến với các vai trò người mẫu, diễn viên và ca sĩ. Dẫu vậy, sự nghiệp đóng phim của ngôi sao sinh năm 1990 rất lận đận. Đến năm 2023, anh còn bị xe tải mất lái đâm trúng khi đi bộ trên vỉa hè. Thời điểm đó, vì lo các fan sẽ lo lắng nên Trần Học Đông chủ động giấu đi mọi chuyện, âm thầm sang Mỹ chữa trị. Rất may là sau đó, tình hình của nam diễn viên đã ổn.

Trần Học Đông từng gặp tai nạn nghiêm trọng.

Nam diễn viên xuất hiện ở lễ cưới của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân.

Vừa qua, anh xuất hiện trong đám cưới của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân, đồng thời cũng gửi những lời chúc phúc cho cặp đôi trên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi công chúng thấy Trần Học Đông lộ diện. Ở tuổi 36, nam diễn viên trong rất trẻ trung, phong độ. Hy vọng rằng trong tương lai, anh sẽ gặp nhiều may mắn hơn với sự nghiệp diễn xuất, mang đến những vai diễn chất lượng cho khán giả.