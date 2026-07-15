HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cà Mau bác thông tin CSGT truy đuổi phương tiện dẫn đến tai nạn

Tân Lộc
|

Công an tỉnh Cà Mau bác thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về một vụ tai nạn giao thông xảy ra do bị lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi với tốc độ cao.

Theo Công an tỉnh Cà Mau , thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết đăng tải thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nội dung đăng tải cho rằng: “Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) truy đuổi một phương tiện bị tình nghi vi phạm giao thông với tốc độ cao”, dẫn đến va chạm.

Ngoài ra, bài đăng cũng dẫn: “Cơ quan chức năng đang xác minh, vì vậy người dân nên theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống và tránh lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng”. Tuy nhiên, sau đó lại lồng ghép nhiều chi tiết không có căn cứ, làm người đọc hiểu sai về bản chất vụ việc.

Công an tỉnh Cà Mau khẳng định nội dung bài đăng nêu trên là sai sự thật . Trên địa bàn tỉnh Cà Mau không xảy ra vụ việc như nội dung được lan truyền.

Thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh:CACM.

Qua sự việc, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Đây là thủ đoạn phổ biến trong việc tạo dựng tin giả hiện nay, sử dụng hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo . Sau đó thêm thắt, xuyên tạc hoặc gán cho hình ảnh một câu chuyện khác nhằm tăng tính thuyết phục và kích thích người dùng mạng xã hội bình luận, chia sẻ.

Khi tiếp nhận thông tin, người dân cần kiểm tra kỹ nguồn tin, đối chiếu với thông tin được công bố từ cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan báo chí chính thống. Không vội tin, bình luận hoặc chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Đối với vụ việc đang bị lan truyền nêu trên, người dân không nên tham gia tương tác đối với thông tin sai sự thật, tránh vô tình tiếp tay làm gia tăng phạm vi phát tán thông tin sai sự thật.

Tài xế có quyết định bất ngờ khi chở 2 mẹ con đi chạy thận, 1 tuần sau người con trai liên hệ lại
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại