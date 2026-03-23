Cả mạng xã hội dậy sóng vì bức ảnh của vợ chồng JustaTee: "Đến caption cũng không cần viết"

Liên Hoa |

Lượt tương tác trong bài đăng mới nhất của JustaTee quá khủng.

Giữa thời điểm mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xoay quanh đời tư, JustaTee bất ngờ có động thái khiến netizen không khỏi chú ý. Nam ca sĩ đăng tải hình ảnh bên vợ là Trâm Anh cùng em bé thứ 3 vừa chào đời, không kèm bất kỳ dòng trạng thái nào. Chỉ một bức ảnh đơn giản, nhưng đủ để thu hút lượng tương tác khủng trong thời gian ngắn.

Ngay dưới bài đăng, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi động. Hàng loạt cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của JustaTee, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm ngày càng viên mãn của nam ca sĩ. Nhiều người không giấu được sự thích thú khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi sau khi đón thêm thành viên mới.

- Ảnh 1.

JustaTee chia sẻ khoảnh khắc cùng bà xã đón chào nhóc tỳ thứ 3 ra đời

Bên cạnh đó, một chi tiết khiến netizen bàn tán không kém chính là cách JustaTee "lên tiếng" cực kỳ đặc biệt. Không một lời giải thích, không phản hồi trực tiếp bất kỳ tin đồn nào, nam ca sĩ chỉ đăng duy nhất một bức ảnh gia đình nhưng đó được cho là câu trả lời rõ ràng nhất.

Trong phần bình luận, không ít ý kiến cho rằng đây là cách đáp trả vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức nặng. Nhiều netizen để lại những dòng như: "Một bức ảnh dập tan tin đồn", "Đến caption còn không cần viết", hay "Im lặng nhưng quá thuyết phục". Thậm chí, có người còn nhận xét JustaTee chọn cách xử lý gọn lẹ, không cần đôi co mà vẫn đủ khiến tin đồn phải dừng lại.

- Ảnh 2.

Đa số cư dân mạng nhận xét khoảnh khắc hạnh phúc của JustaTee bên gia đình chính là câu trả lời rõ ràng cho loạt tin đồn bủa vây

JustaTee được biết đến là nghệ sĩ đa tài trong showbiz Việt. Anh là một trong những nghệ sĩ tiên phong và thành công nhất của dòng nhạc R&B/Underground tại Việt Nam. JustaTee đứng đằng sau phần âm nhạc của cả show Anh Trai Say Hi, Rap Việt mùa 4, đảm nhận từ Giám đốc Âm nhạc đến Giám khảo chương trình.

Trước khi về chung một nhà với JustaTee thì Trâm Anh được biết tới là hot girl Hà Thành nổi tiếng trên mạng xã hội. Trâm Anh là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng. Cô được chú ý sau loạt ảnh chụp tại lễ bế giảng năm học 2012 - 2013. Thời điểm đó, JustaTee đang gây sốt với bản hit Forever Alone. Cả hai có cơ duyên gặp nhau tại một sự kiện và cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. Sau 5 năm hẹn hò, JustaTee và Trâm Anh tổ chức đám cưới vào năm 2018, và đến nay cả hai đã có 8 năm vợ chồng. Mối tình đẹp của cả hai khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

- Ảnh 3.

Hôn nhân của JustaTee và Trâm Anh bước sang năm thứ 8 với cột mốc chào đón nhóc tỳ thứ 3

