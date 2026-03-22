Cá Mái chèo dài gần 4 m dạt vào bờ biển ở Lâm Đồng, người hiếu kỳ vây quanh

Châu Tỉnh |

Con cá Mái chèo dài gần 4 m, thân bạc, vây đỏ đặc trưng, xuất hiện hiếm hoi ở vùng nước cạn, gây tò mò cho nhiều người.

Chiều 22-3, người dân và du khách tại bãi biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ phát hiện một con cá Mái chèo dài gần 4 m dạt vào bờ, thu hút đông người hiếu kỳ đến xem và ghi lại hình ảnh.

Theo ghi nhận, con cá có thân dài, dẹt, màu bạc sáng, dọc sống lưng là dải vây đỏ đặc trưng. Phần đuôi bị đứt một đoạn nhỏ. Khi được phát hiện, cá đã yếu và nằm bất động trên cát.

Cá Mái chèo dài gần 4 m dạt vào bờ biển Dinh Thầy Thím - Ảnh 1.

Cá mái chèo dài gần 4 m, thân bạc, vây đỏ đặc trưng, xuất hiện hiếm hoi ở vùng nước cạn, gây tò mò cho nhiều người

Nhiều người dân cho biết đây là lần đầu tiên họ tận mắt nhìn thấy loài cá này. Cá Mái chèo vốn sống ở vùng biển sâu, rất hiếm khi xuất hiện ở khu vực nước cạn hoặc gần bờ, nên sự việc nhanh chóng gây chú ý.

Một số ý kiến cho rằng cá có thể bị thương hoặc bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường nên mới dạt vào bờ.

CLIP: Cá mái chèo dài gần 4 m dạt vào bờ biển Dinh Thầy Thím

Cá Mái chèo, còn gọi là cá Ruy băng, có tên khoa học là Regalecus glesne. Loài này nổi bật với thân hình dẹt dài như dải lụa bạc, có thể đạt chiều dài hơn 10 m. Đặc điểm của chúng là chiếc vây lưng đỏ rực kéo dài từ đỉnh đầu xuống phần thân, trông giống như chiếc mái chèo – nguồn gốc cho cái tên dân gian của chúng.

Theo các chuyên gia, cá Mái chèo thường sống ở độ sâu từ 200 đến 1.000 m dưới mặt biển, và chỉ dạt lên bờ khi bị thương hoặc do thay đổi đột ngột trong môi trường sống.

