Ba xe ô tô tông liên hoàn, tài xế xe tải tử vong trong cabin

Đức Ngọc |

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên quốc lộ 1 đã khiến nhiều người thương vong, 1 tài xế tử vong trong cabin.

Trưa 22-3, một lãnh đạo UBND xã An Châu, Nghệ An, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Tài xế xe tải tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 ngày 22 - 3 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến nhiều người thương vong. Ảnh: T. Phạm

Trước đó, khoảng gần 11 giờ trưa cùng ngày tại quốc lộ 1, đoạn qua xã An Châu đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe tải và 1 xe ô tô 7 chỗ. Cú va chạm mạnh khiến 2 tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, xe 7 chỗ bị lật nghiêng.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân gần đó chạy tới ứng cứu, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn làm tài xế xe tải T.H.C. (52 tuổi, quê xã Văn Hiến, Nghệ An) tử vong trong cabin. Hai người trong xe 7 chỗ và tài xế xe tải khác bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn còn khiến 3 ô tô bị hư hỏng nặng, một số cột đèn đường, biển tín hiệu giao thông bị húc đổ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

