Cá lóc sốt me món ăn gây "nghiện" khi đến Cà Mau

Thiên nhiên đã ưu ái cho Cà Mau vô số loài đặc sản với trữ lượng lớn và huyện U Minh được xem là "thủ phủ" cá đồng của vùng cực Nam tổ quốc. Theo đó, cá đồng có thể chế biến thành nhiều món ăn và cá lóc sốt me được nhiều thực khách ví von là món "đỉnh của đỉnh".

Để có món cá lóc sốt me gây "nghiện" cho du khách, các đầu bếp luôn chọn những con cá lóc đồng ngon nhất làm sạch. Sau đó, dùng muối mát xa nhẹ lên cá khoảng 2 phút để khử mùi tanh và chiên đến khi cá vừa vàng. Đồng thời, tiến hành phi hành tím, tỏi, rừng để tạo hương thơm rồi cho nước sôi, xác me cùng gia vị nấu đến độ chuẩn nhất định để tạo nước sốt. Khi các công đoạn hoàn tất, cho nước sốt me lên cá, ngò rí, đậu phộng, dưa leo, cà chua... trang trí xung quanh để tạo bắt mắt cho thực khách.

Những cánh rừng tràm bạt ngàn tại U Minh là điều kiện lý tưởng để cá đồng phát triển

Người dân U Minh tát, chụp đìa bắt cá đồng

Tuy, các công đoạn chế biến món ăn trên có vẻ khá đơn giản nhưng để làm "nao lòng" thực khách là cả quy trình rất kỳ công và mỗi thợ nấu đều có những tuyệt chiêu riêng.

Anh Nguyễn Xuân Thắng (ngụ TP HCM) cho biết đây là lần đầu tiên anh cùng người thân đến Cà Mau du lịch. "Trước giờ, tôi chỉ ăn các món như: cá lóc nấu cơm mẻ, nướng rơm… khi thấy thực đơn quán có món sốt me nên gọi để dùng thử. Món ăn rất ngon, mang hương vị đặc trưng nên đã gây nghiện cho các thành viên trong gia đình dù chỉ 1 lần thưởng thức"- anh Thắng chia sẻ.

Bên cạnh những món được chế biến theo cách truyền thống, cá lóc sốt me được ví von là món ăn "đỉnh của đỉnh"

Tiếp lời anh Thắng, chị Dương Thị Hai cho hay tùy vào khẩu vị mà người dùng có thể chọn ăn kèm với nước mắm mặn hoặc muối tiêu chanh. "Vị ngọt của thịt cá hòa quyện cùng vị chua, hương thơm hành, sả phi trong nước sốt đã tạo nên cảm giác lạ miệng nên không gây ngán. Thấy các con tấm tắc khen ngon, tôi xin học nghề và được mọi người chỉ dạy rất nhiệt tình" – chị Hai nói.



https://soha.vn/ca-loc-sot-me-mon-an-gay-nghien-khi-den-ca-mau-20220221101756258.htm