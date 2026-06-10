Ca khúc World Cup vĩ đại nhất lịch sử

TPO - "Waka Waka" của Shakira đã thu về hơn 4,5 tỷ view chỉ tính riêng nền tảng YouTube. Đây là bản nhạc World Cup phổ biến nhất lịch sử.

Âm nhạc và bóng đá luôn là sự kết hợp hoàn hảo để đẩy cảm xúc của người hâm mộ lên mức vỡ òa. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nhiều giai điệu đã vượt ra khỏi ranh giới thể thao để trở thành những siêu hit toàn cầu, in sâu vào ký ức của nhiều thế hệ.

Dưới đây là 5 bài hát World Cup thành công nhất lịch sử khi tính ở thành tích nhạc số, sức ảnh hưởng và cả ghi nhận từ giới chuyên môn.

We Are One - World Cup 2014

Được chọn làm ca khúc chính thức cho kỳ World Cup 2014 tổ chức tại Brazil, We Are One (Ole Ola) mang sứ mệnh truyền tải trọn vẹn sức nóng và sự cuồng nhiệt của xứ sở Samba đến toàn thế giới. Ca khúc là sự kết hợp bùng nổ của "ngôi sao nhạc rap" Pitbull, biểu tượng của sự quyến rũ Jennifer Lopez và nữ ca sĩ nước chủ nhà Claudia Leitte.

Đến nay, ca khúc đã thu hút hàng tỷ lượt stream (nghe nhạc trực tuyến) trên các nền tảng, vượt mốc một tỷ lượt xem trên YouTube và từng càn quét top 20 bảng xếp hạng của hơn 30 quốc gia châu Âu lẫn châu Mỹ. Điểm đặc sắc giúp We Are One gây nghiện ngay từ những giây đầu tiên chính là tiếng huýt sáo vui nhộn, kết hợp hài hòa giữa chất nhạc Pop rap hiện đại và nhịp điệu Batucada truyền thống của Brazil. Ca từ mang thông điệp phá bỏ ranh giới, gắn kết hàng tỷ người chung hòa một nhịp đập bóng đá.

Wavin' Flag - World Cup 2010

Dù chỉ là ca khúc cổ động chiến dịch do Coca-Cola tài trợ cho World Cup 2010 tại Nam Phi, Wavin' Flag do nam ca sĩ, rapper người Canada gốc Somalia K'naan thể hiện lại vượt mặt nhiều bài hát chính thức để trở thành giai điệu được yêu mến bậc nhất. Ít ai biết ở ban đầu, bài hát được viết ra để kể về khát vọng tự do của người dân Somalia.

Nhờ sức lan tỏa khủng khiếp, tác phẩm đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của hàng chục quốc gia, trở thành bản hit định hình sự nghiệp của K'naan. Đến nay, MV hút hàng tỷ lượt view/stream nếu tính ở mọi phiên bản. Điểm nhấn của ca khúc này nằm ở bản phối lại dồn dập tiếng trống đặc trưng của âm hưởng châu Phi, tạo ra bầu không khí rộn rã, tươi sáng và có tính gắn kết. Đoạn hook ăn tiền: "Oh, Oh, Oh, Oh, Oh" đã thu hút người nghe ngay từ phần mở đầu.

Un'estate italiana – World Cup 1990

Un'estate italiana (Mùa hè nước Ý) qua giọng hát của bộ đôi Edoardo Bennato và Gianna Nannini đã mãi mãi đi vào lịch sử World Cup. Ban đầu, ca khúc sở hữu tựa gốc tiếng Anh là To Be Number One do huyền thoại Giorgio Moroder sáng tác, nhưng chính phiên bản tiếng Ý mới thực sự tạo nên cơn sốt toàn cầu, không chỉ nổi tiếng tại World Cup 1990 mà là bản hit của làng nhạc sau này.

Bản hit này là đĩa đơn bán chạy nhất tại Italia năm 1990, đến nay vẫn đứng vững như một chuẩn mực âm nhạc thể thao qua hơn ba thập kỷ. Âm nhạc của "Mùa hè nước Ý" mang chất soft rock rực lửa, hòa quyện hoàn hảo với sự lãng mạn, da diết đặc trưng của nghệ thuật Italia và bản sắc con người Italia. Ca khúc chạm đến trái tim người nghe bởi nó không chỉ hát về bóng đá, mà còn vinh danh những giấc mơ và phép màu của những đêm hè cuồng nhiệt với trái bóng tròn.

La Copa de la Vida – World Cup 1998

La Copa de la Vida (The Cup of Life) là bài hát chính thức cho World Cup 1998 tại Pháp, do nam ca sĩ người Puerto Rico Ricky Martin thể hiện. Ca khúc không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cổ động thể thao mà còn trực tiếp châm ngòi cho sự bùng nổ của làn sóng nhạc Latin trên toàn thế giới vào cuối thập niên 1990.

Bản nhạc đình đám ở mùa hè 1998 nhanh chóng phá đảo vị trí số 1 ở các BXH âm nhạc lớn tại hơn 60 quốc gia, đạt chứng nhận bạch kim và giúp Ricky Martin có màn trình diễn kinh điển để giành giải Grammy vào năm 1999. Sức sống mãnh liệt của bài hát nằm ở câu điệp khúc quốc dân "Go, go, go! Ale, ale, ale!", nghe qua sẽ ngay lập tức được thôi thúc tinh thần máu lửa của bóng đá.

Kết hợp cùng nhịp điệu samba dồn dập, tiếng kèn đồng sắc lẹm và năng lượng tổng thể bùng nổ đã biến La Copa de la Vida thành giai điệu ăn mừng chiến thắng kinh điển nhất lịch sử bóng đá.

Waka Waka - World Cup 2010

Suốt nhiều năm, làng túc cầu vẫn tranh cãi La Copa de la Vida hay Waka Waka mới là ca khúc World Cup vĩ đại nhất. Rất khó để chọn ra bài nào là số 1 vì tính chất phổ biến như nhau. Chỉ có một thước đo duy nhất để tạm thời phân loại vị trí, đó là thành tích nhạc số.

Waka Waka nhỉnh hơn với 4,5 tỷ view chỉ tính riêng nền tảng YouTube, đã vươn tầm thành một bản siêu hit của làng nhạc toàn cầu.

"Nữ hoàng nhạc Latin" Shakira hợp tác cùng ban nhạc Nam Phi Freshlyground tạo nên ca khúc Waka Waka đậm chất hoang dã của âm nhạc Nam Phi, để tôn điểm cho dấu mốc lịch sử ở World Cup - lần đầu tổ chức tại châu Phi, do Nam Phi đứng ra đăng cai.

Waka Waka đã phá vỡ mọi giới hạn của một bản nhạc cổ động thể thao, khi nhanh chóng giữ vị trí top 1 tại hàng chục thị trường lớn. Bản siêu hit lấy cảm hứng từ điệu hành khúc "Zangalewa" truyền thống của lính Cameroon, kết hợp với các chất liệu âm nhạc đầy cảm hứng của châu Phi như Latin pop, Dance pop, African Rhythms, Makossa và Soukous.

Waka Waka sử dụng đậm đặc các nhạc cụ truyền thống của châu Phi như trống bongo, bộ gõ và những cú gảy guitar acoustic nhịp độ cao, kết hợp cùng giọng bè đầy hứng khởi ban nhạc Freshlyground (Nam Phi). Và sau cùng, Shakira đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình về phần vocal (giọng hát) và những cú động tác vũ đạo hiệu quả, truyền cảm hứng cao.