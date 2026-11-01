Dù bị đài trung ương cấm sóng, ca khúc này của BIGBANG vẫn đang tạo nên những cơn sốt bùng nổ trong cộng đồng yêu nhạc.

Ngày 25/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ca khúc GiiiRIP của BIGBANG bị KBS (Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc) xếp vào danh sách không phù hợp để phát sóng (broadcast ineligible) sau quá trình thẩm định ca khúc. Theo kết quả được công bố, phần lời bài hát có sử dụng những từ ngữ nhạy cảm, không đáp ứng tiêu chuẩn phát sóng của nhà đài. Với kết quả này, GiiiRIP sẽ bị cấm sóng, không được phát trên các kênh của KBS nếu chưa chỉnh sửa phần lời và vượt qua vòng thẩm định lại.

GiiiRIP của BIGBANG bị KBS cấm phát sóng vì không đạt tiêu chuẩn thẩm định, chứa ca từ nhạy cảm

Thông tin càng thu hút sự chú ý khi GiiiRIP vừa được BIGBANG phát hành bất ngờ vào ngày 20/11, chỉ một ngày trước sân khấu tái xuất được mong đợi tại MAMA 2026.

Sự xuất hiện của GiiiRIP cũng gắn liền với cột mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động của BIGBANG. Năm 2026 đánh dấu 20 năm kể từ ngày nhóm ra mắt. Trước đó, vào tháng 8, BIGBANG phát hành BiiiG - sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên sau hơn 4 năm kể từ Still Life (2022). Đến ngày 20/11, nhóm tiếp tục gây bất ngờ khi tung GiiiRIP mà không có chiến dịch quảng bá hay thông báo từ trước.

Tên gọi GiiiRIP được phát âm gần giống từ tiếng Hàn girip, mang ý nghĩa đứng dậy

Ca khúc mang màu sắc hip-hop trên nền âm thanh điện tử mạnh mẽ, kết hợp những đoạn giai điệu cao với phần bass trầm, tạo nên tiết tấu dồn dập và giàu năng lượng. Tên gọi GiiiRIP được phát âm gần giống từ tiếng Hàn girip, mang ý nghĩa đứng dậy. Theo giới thiệu từ YG Entertainment, ca khúc truyền tải sự tự tin, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của BIGBANG sau hai thập kỷ hoạt động. Về mặt sáng tác, G-Dragon đảm nhận vai trò viết lời và tham gia sáng tác, Taeyang góp phần viết lời. Teddy cùng nhiều nhà sản xuất quốc tế cũng có tên trong đội ngũ thực hiện sản phẩm.

Trên các nền tảng nhạc số, GiiiRIP cũng ghi nhận thành tích đáng chú ý ngay sau khi phát hành. Ca khúc từng vươn lên vị trí thứ #8 trên Melon TOP100, #11 trên Genie TOP200 và thứ #2 trên Bugs TOP100. Trên Spotify Hàn Quốc, sản phẩm đạt hạng #6, trong khi video âm nhạc đứng #1 bảng xếp hạng video YouTube thịnh hành tại Hàn Quốc.

BIGBANG kỷ niệm 20 năm đầy bùng nổ

Sức hút của GiiiRIP càng bùng nổ hơn khi BIGBANG mang lên trên sân khấu MAMA 2026. Ngày 21/11, BIGBANG lần đầu trình diễn ca khúc tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Màn xuất hiện của G-Dragon, Taeyang và Daesung lập tức khuấy động không khí sự kiện, mang đến nguồn năng lượng hip-hop đặc trưng cùng phong thái trình diễn đã trở thành thương hiệu của nhóm.

BIGBANG mang GiiiRIP đến MAMA 2026

Sân khấu được dàn dựng đầy tính nghệ thuật, do G-Dragon làm chủ về mặt ý tưởng, sản xuất

Khoảnh khắc khiến sân khấu MAMA 2026 bùng nổ chính là màn xuất hiện của G-Dragon. Trên sân khấu, một cỗ quan tài màu trắng với dòng chữ Latin VENI. VIDI. VICI (Ta đến, ta thấy, ta chinh phục) bất ngờ xuất hiện giữa làn khói và ánh sáng đỏ ma mị. Khi phần nắp bật mở, G-Dragon từ từ đứng dậy, tạo cảm giác như vừa trải qua một cuộc hồi sinh. Màn trình diễn được dàn dựng theo đúng tinh thần tên gọi GiiiRIP - mang ý nghĩa đứng dậy trong tiếng Hàn, đồng thời gợi liên tưởng đến hình ảnh tái sinh sau những biến động. Từ chiếc quan tài đến tạo hình nhân vật, toàn bộ phần mở màn mang màu sắc điện ảnh, biến màn trình diễn ca khúc mới thành một câu chuyện thị giác thay vì đơn thuần là tiết mục âm nhạc.

Hình ảnh "bật cỗ quan tài" đứng dậy báo hiệu BIGBANG sẵn sàng cho kỷ nguyên mới

Ngay sau màn xuất hiện gây choáng ngợp của G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng hội tụ, đẩy cao năng lượng sân khấu bằng những đoạn rap dồn dập, giọng hát nội lực và phần trình diễn giàu tính tương tác. Hiệu ứng khói, ánh sáng, pháo hoa cùng đội hình vũ công đông đảo góp phần tạo nên bầu không khí bùng nổ tại Kyocera Dome Osaka.

Tạo hình gây bão châu Á của G-Dragon tại MAMA

Hiệu ứng từ màn tái xuất này tiếp tục được thể hiện qua lượt xem trên YouTube. Theo thống kê, video trình diễn của BIGBANG dẫn đầu lượt xem trong số các video sân khấu riêng lẻ của MAMA 2026 được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Mnet. Tính đến ngày 25/11, video trình diễn của BIGBANG tại MAMA 2026 đã vượt 6.3 triệu lượt xem và vẫn đang tăng nhanh.

Màn trình diễn của BIGBANG là màn trình diễn được xem nhiều nhất MAMA 2026 tính đến hiện tại với hơn 6.3 triệu lượt xem (tính đến 19h ngày 25/11)

Ngày 25/11, YG Entertainment và BIGBANG tiếp tục phát hành video GiiiRIP Performance Film trên các nền tảng chính thức, nối dài hiệu ứng từ màn trình diễn đầu tiên tại Nhật Bản.

Phiên bản Performance Film của GiiiRIP

BIGBANG đầy ma mị trong video mới

Việc GiiiRIP bị KBS đánh trượt ngay trong thời điểm nhóm đang nhận được sự chú ý lớn từ công chúng tạo nên một diễn biến đáng chú ý trong lần tái xuất kỷ niệm 20 năm của BIGBANG. Một mặt, ca khúc cho thấy tinh thần âm nhạc mạnh mẽ, không ngại thử nghiệm của nhóm; mặt khác, quyết định từ KBS cũng khiến sản phẩm trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi hơn.