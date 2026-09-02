Ca khúc từng bị chấm 5 điểm nay vang vọng khắp Đại lễ, được chọn cho loạt sự kiện quốc gia

Từ một sáng tác từng bị nhận xét chỉ xứng đáng 5 điểm ca khúc này đã có hành trình gần như đi ngược hoàn toàn với đánh giá ban đầu.

Trong dịp lễ kỷ niệm 2/9, những ca khúc viết về tình yêu quê hương, đất nước luôn được khán giả tìm nghe và chia sẻ. Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời của buitruonglinh là một trong những sáng tác đặc biệt trong sự nghiệp của nam ca sĩ, khi có hành trình đáng chú ý trước khi trở thành giai điệu quen thuộc vang lên tại các lễ kỷ niệm và chương trình văn hóa, nghệ thuật về quê hương, đất nước.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời - buitruonglinh

Từ một ca khúc được giới thiệu trên sân khấu cách đây nhiều năm, sáng tác này dần tạo dấu ấn riêng và liên tục được lựa chọn trong những sự kiện quy mô, trở thành một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi buitruonglinh.

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào năm 2025, giai điệu hào hùng của ca khúc đã vang lên tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, qua phần thể hiện của 80 nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa, Thể thao. Khoảnh khắc này không chỉ trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đại lễ A80 mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của buitruonglinh khi sáng tác của anh được góp mặt trong một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được biểu diễn tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 năm 2025

Từ dấu ấn tại Đại lễ, ca khúc tiếp tục được đông đảo khán giả biết đến và tìm nghe. Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời cũng ngày càng xuất hiện nhiều trong các chương trình văn hóa, nghệ thuật về quê hương, đất nước và những chương trình chính luận có quy mô lớn. Hiện video ca khúc đã vượt mốc 13 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức hút bền bỉ của sáng tác này với công chúng.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời xuất hiện nhiều trong các chương trình văn hóa, nghệ thuật về quê hương, đất nước và những chương trình chính luận có quy mô lớn

Mới đây, Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời tiếp tục được lựa chọn tại concert quốc gia Tổ Quốc Trong Tim, diễn ra ở TP.HCM tối 23/8/2026 với khoảng 40.000 khán giả tham dự. Việc liên tục được sử dụng trong các chương trình mang chủ đề về quê hương, đất nước, từ những sự kiện kỷ niệm trọng đại đến các chương trình nghệ thuật, chính luận, cho thấy ca khúc đang dần trở thành một sáng tác quen thuộc trong đời sống âm nhạc cộng đồng và là dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của buitruonglinh.

Tuy nhiên, câu chuyện phía sau ca khúc của buitruonglinh lại vô cùng đặc biệt

Tuy nhiên, câu chuyện phía sau ca khúc vô cùng đặc biệt. Lần đầu buitruonglinh giới thiệu Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời là tại chương trình Bài Hát Hay Nhất - Big Song Big Deal năm 2022, khi anh mới 23 tuổi. Thời điểm đó, sáng tác này chưa nhận được đánh giá cao từ hội đồng giám khảo. Sau khi nghe bản demo, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa thẳng thắn nhận xét ca khúc chỉ “dừng lại ở mức 5 điểm”, đồng thời cho rằng giai điệu chưa đủ xuất sắc, ca từ còn vụng về và tổng thể bài hát “có phần tầm thường”.

Châu Đăng Khoa nhận xét buitruonglinh trong chương trình Big Song Big Deal

Trái ngược với đánh giá trên, Phương Mỹ Chi khi ấy xuất hiện với vai trò khách mời, nhà đầu tư lại đặc biệt yêu thích sáng tác này. Nữ ca sĩ ngẫu hứng hát thử một đoạn ngay trên sân khấu và là nhà đầu tư duy nhất quyết định rút hầu bao mua ca khúc, qua đó dành sự ủng hộ cho buitruonglinh khi tác phẩm chưa được hội đồng giám khảo đánh giá cao.

buitruonglinh khéo léo đưa những văn kiện lịch sử quen thuộc như Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo và Tuyên Ngôn Độc Lập vào ca từ bài hát

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời cũng không phải một ca khúc được viết theo công thức quen thuộc. Tác phẩm tái hiện chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, từ hành trình dựng nước, giữ nước đến những cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. buitruonglinh khéo léo đưa những văn kiện lịch sử quen thuộc như Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo và Tuyên Ngôn Độc Lập vào ca từ, tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại. Ở phần cuối, ca khúc hướng về tương lai, gửi gắm khát vọng của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối những giá trị cha ông và chung tay xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển.

Ít ai biết, quá trình hoàn thiện sáng tác cũng gắn với một câu chuyện hậu trường đặc biệt. buitruonglinh từng rơi vào trạng thái bí ý tưởng khi đang viết. Sau nhiều lần loay hoay, anh kể mình đã thắp hương xin các cụ “cho chữ”. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, cảm hứng sau đó bất ngờ ùa đến và anh hoàn thiện toàn bộ ca khúc chỉ trong khoảng 2 giờ.

Từ một sáng tác từng bị nhận xét chỉ xứng đáng 5 điểm trên sân khấu Big Song Big Deal, Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời đã có hành trình gần như đi ngược hoàn toàn với đánh giá ban đầu

Từ một sáng tác từng bị nhận xét chỉ xứng đáng 5 điểm trên sân khấu Big Song Big Deal, Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời đã có hành trình gần như đi ngược hoàn toàn với đánh giá ban đầu. Ca khúc dần trở thành giai điệu quen thuộc trong nhiều chương trình nghệ thuật, chính luận và các sự kiện lớn về quê hương, đất nước, liên tục vang lên tại những thời khắc đặc biệt.

Với buitruonglinh, đây cũng trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp, khi sáng tác của một chàng trai 23 tuổi ngày nào đã có vị trí riêng trong đời sống âm nhạc cộng đồng.

Ảnh: FBNV