Ca khúc khiến Đặng Ngọc Anh và cô giáo Nguyễn Khánh Ly "từ mặt" nhau 2 lần

"Ngọc Anh nhiều lần khóc ở phòng thu khi hát Khi thành phố lên đèn. Đó là ca khúc rất khó vì Ngọc Anh bị áp lực nhiều", ca sĩ Nguyễn Khánh Ly nói.

Chiều 6/10, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), quán quân dòng nhạc Thính phòng Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh chính thức ra mắt CD Gửi mùa thu ở lại và MV Sau những ngày yêu xa. Đây là dự án âm nhạc đầu tay của nữ ca sĩ 22 tuổi, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ca sĩ Đặng Ngọc Anh.

Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ, Hà Nội, Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi giành giải Nhất dòng Thính phòng tại Tiếng hát Hà Nội 2024, cô từng giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 (Asia Arts Festival) tại Singapore.

Chia sẻ về sản phẩm đầu tay, Ngọc Anh nói: "22 tuổi, tôi cảm thấy dự án khá lớn, mạo hiểm nhưng để chín chắn, hoàn hảo thì không biết đến bao giờ. Tôi muốn mạnh dạn thực hiện và gửi tới quý vị một sản phẩm đầu tay, cũng như là dấu ấn đầu tiên trên con đường nghệ thuật của mình - MV Sau những ngày yêu xa và album Gửi mùa thu ở lại", Ngọc Anh chia sẻ.

Album Gửi mùa thu ở lại gồm 8 ca khúc: Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội đêm mùa đông (Hoàng Phúc Thắng), Cảm xúc tháng mười (Nguyễn Thành - Tạ Hữu Yên), Khi thành phố lên đèn (Thái Cơ), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Hoàn Kiếm (Giáng Sol - Nguyễn Vĩnh Tiến) và Sau những ngày yêu xa (Trần Mạnh Hùng - Hà Quang Minh).

Bạn bè, người thân đến chúc mừng Đặng Ngọc Anh.

Tên album gắn với mùa thu Hà Nội và những năm tháng trưởng thành của nữ ca sĩ. Ngọc Anh cho biết cô muốn giữ lại những giá trị đẹp của quá khứ nhưng không đứng yên mà tiếp tục bước về phía trước.

"Mùa thu với Ngọc Anh không chỉ là một mùa trong năm, mà còn gắn với Hà Nội, với những ký ức tuyệt đẹp suốt bao năm lịch sử của Thủ đô và với một giai đoạn trưởng thành của chính mình. Gửi mùa thu ở lại giống như một lời nhắn gửi giữ lại những cảm xúc đẹp của tuổi trẻ, của Hà Nội khi mình bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật. Nhưng 'ở lại' không có nghĩa đứng yên mà là giữ những giá trị đẹp của quá khứ trong mình để bước tiếp", cô nói.

Với một ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc thính phòng, việc thể hiện những ca khúc đã gắn với nhiều thế hệ nghệ sĩ cũng tạo áp lực cho Ngọc Anh. Tuy nhiên, cô không muốn tìm cách thay thế hay vượt qua những giọng hát đi trước mà muốn kể lại các tác phẩm bằng góc nhìn của thế hệ mình.

"Với tôi, album Gửi mùa thu ở lại có nhiều ca khúc gắn với tên tuổi những nghệ sĩ gạo cội. Là một người trẻ, tôi không tránh được áp lực nhưng tôi muốn làm sao để thổi hồn những nghệ sĩ Gen Z vào các ca khúc Hà Nội, làm mới khiến những ca khúc đó vẫn hàn lâm nhưng dễ tiếp cận mọi người, đặc biệt là khán giả trẻ?", Ngọc Anh chia sẻ.

Điểm nhấn trong dự án là MV Sau những ngày yêu xa, ca khúc do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc trên lời thơ Hà Quang Minh. Tác phẩm được viết riêng theo đặt hàng của Ngọc Anh và Tiến sĩ - ca sĩ Nguyễn Khánh Ly.

MV được thực hiện bằng công nghệ không gian 3D kết hợp AI thay vì quay toàn bộ bối cảnh thực tế. Đạo diễn Việt Đặng cho biết cách làm này giúp ê-kíp tái hiện những hình ảnh Hà Nội xưa, đồng thời để Ngọc Anh tập trung vào diễn xuất.

"Trong MV, cái thật duy nhất chỉ có Ngọc Anh cùng diễn viên nam. Đó là sự thú vị. Ngọc Anh có cá tính, nội tâm riêng, ê-kíp muốn dành sự trọng tâm, tập trung cho Ngọc Anh", đạo diễn Việt Đặng nói.

Ngọc Anh cho biết Sau những ngày yêu xa là ca khúc cô dành nhiều thời gian nhất để tập luyện. Không chỉ khó về kỹ thuật, tác phẩm còn yêu cầu người hát phải hiểu tinh thần và kiểm soát cảm xúc.

"Đây là ca khúc tôi dành nhiều thời gian nhất. Học nốt nhạc thì nhanh, nhưng hiểu được tinh thần tác phẩm lại là chuyện khác. Bài hát có những đoạn rất khó về kỹ thuật, nhưng cái khó hơn là làm sao để kỹ thuật không lấn át cảm xúc. Tôi đã phải tập đi tập lại, thu âm rất nhiều lần từ hơi thở, cao trào đến từng câu hát", cô kể.

SAU NHỮNG NGÀY YÊU XA - ĐẶNG NGỌC ANH - OFFICIAL MUSIC VIDEO

Khi thực hiện MV, nữ ca sĩ cũng phải làm quen với việc kể câu chuyện bằng ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể thay vì chỉ tập trung vào giọng hát như trên sân khấu.

"Áp lực lớn nhất với tôi ngoài kinh phí mà khi quay MV không chỉ hát mà còn phải sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau như ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt. Phải diễn cho hợp các cảnh quay, ăn khớp với diễn viên vì thế có những cảnh phải quay lại khá nhiều lần", Ngọc Anh nói.

Có mặt tại buổi gặp gỡ, Tiến sĩ - ca sĩ Nguyễn Khánh Ly - người đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật cho dự án, trực tiếp định hướng phong cách và lựa chọn các tác phẩm cùng Ngọc Anh. Cô cũng là người họ hàng và đồng hành với nữ ca sĩ trong quá trình học tập, làm nghề.

Khánh Ly cho biết chính Ngọc Anh là người chủ động đề nghị làm một album về Hà Nội và mong muốn nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác riêng cho mình.

"Ngọc Anh là học trò rất mạnh dạn đề nghị với Khánh Ly là: "Con muốn làm album về Hà Nội. Con muốn ca khúc chú Hùng viết". Thực ra những điều con muốn rất là lớn mà cô còn chưa bao giờ dám mơ đến. Đó là đề nghị khiến Khánh Ly trăn trở rất nhiều", cô kể.

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly.

Theo Khánh Ly, album có nhiều ca khúc khó về âm nhạc, kỹ thuật và nội tâm. Trong quá trình thu âm, cô đặt yêu cầu cao với học trò, từ cảm xúc đến từng ca từ.

"Thực sự có những lần trong phòng thu, cô trò Khánh Ly - Ngọc Anh 'từ mặt nhau', rất nhiều lần. Khánh Ly là người rất nghiêm khắc, khi vào phòng thu tôi đòi hỏi không những về cảm xúc mà từng ca từ phải chỉn chu, thể hiện sự kính trọng và biết ơn nhạc sĩ sáng tác ca khúc", cô chia sẻ.

Trong đó, Khi thành phố lên đèn là ca khúc khiến Ngọc Anh chịu nhiều áp lực. Khánh Ly cho biết học trò từng nhiều lần khóc trong phòng thu khi thực hiện tác phẩm này.

"Ngọc Anh nhiều lần khóc ở phòng thu khi hát Khi thành phố lên đèn. Đó là ca khúc rất khó vì Ngọc Anh bị áp lực nhiều. NSƯT Lan Anh, ca sĩ Anh Thơ hát ca khúc đó rất hay. Ngọc Anh làm sao để hát hay được?

Cũng vì ca khúc đó cô trò từ mặt nhau 2 lần. Nhưng Ngọc Anh cố gắng rất nhiều, rất chăm chỉ, yêu nghề. Đó là điều Khánh Ly vui vì học trò dám bước chân trên một con đường khó, dám không sợ khó. Khánh Ly mong Ngọc Anh thành công trên con đường khó đó", Khánh Ly kể.