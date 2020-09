Cà khịa nhầm "đại ca" cừu, chàng trai bị 500 anh em cừu lùa lại chạy mất dép

Khi rảnh rỗi, con người thường hay có xu hướng làm những việc ngớ ngẩn để giải khuây cho đỡ buồn. Nhưng cuộc đời mà, đôi khi nỗi buồn lại chính là bước đệm để đẩy bạn tới niềm vui hoặc những rắc rối mới...

Mới đây, trên MXH có chia sẻ những hình ảnh khá hài hước về một nam thanh niên "nghịch dại" để lấy số.

Dựa vào những hình ảnh có được, có vẻ như chàng trai này cảm thấy việc chăn cừu khá là nhàm chán nên đã quyết định "cà khịa" chơi một chú cừu để giải tỏa nỗi buồn nơi đồng quê.

Lêu lêu cái lũ bốn chân

Đuổi tao đi xem nào haha

Nhưng không ngờ, chú cừu kia tuy thân hình be bé nhưng lại sở hữu vị trí khá to to trong đàn, mà nói thẳng ra thì chú chính là cừu đầu đàn.

Không cần phải nói nhiều, 500 anh em thấy "đại ca" bị con người bắt nạt nên đã lập tức tụ tập và "lùa" lại chàng trai kia với mục đích "để xem con người chúng bay cứng tới mức nào".

500 anh em đâu, lùa thằng hooman đi!

Đứa nào trêu đại ca?

Dí nó tới cùng!

Lý giải khoa học cho việc này, cừu là loài vật khá "ngốc" và có tập tính di chuyển theo con đầu đàn.

Dám cá rằng trong cả bộ tộc cừu đang lùa chàng trai kia, có tới 99,9% cá thể đang không hiểu chuyện gì xảy ra đâu, chỉ vì thấy "leader" chạy nên cũng... chạy hùa theo thôi.

Không hiểu thanh niên kia phải chạy bao nhiêu km để thoát khỏi con quái đầu đàn!

Tuy vậy, dù chúng có ngốc hay không thì việc trêu chọc động vật là việc không nên. Ví thử như trêu con người thì ít nhất là được thông báo rằng "mày đang chọc vào ổ kiến lửa đấy".

Chứ dại mà dây vào lũ động vật, chúng sẽ chẳng nói đâu mà chỉ hành động thôi!