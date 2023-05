CA Hà Nội xử phạt ô tô phạm luật nhờ clip người dân gửi qua Facebook

Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra quyết định xử phạt lái xe ô tô BKS 15A-80xxx về hành vi điều khiển xe đi vào đường cấm.

Trước đó, trang facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc xe ô tô 15A-80xxx đi vào đường Cổ Nhuế, đoạn có biển cấm ô tô. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Bắc Từ Liêm đã mời lái xe vi phạm đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Ngày 07/5/2023, tại cơ quan Công an, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm như clip phản ánh.

Hình ảnh người dân cung cấp (Ảnh: CA Hà Nội)

Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với lái xe về hành vi "Điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển" theo quy định tại điểm b Khoản 4, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP). Tổng mức phạt đối với lái xe là 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.