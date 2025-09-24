Cả đời chưa thấy phim Hàn nào có cảnh nóng khét đến mức này

Bộ phim Tempest (Giông Tố) dù gây tranh cãi gay gắt chỉ vì một câu thoại liên quan đến Trung Quốc nhưng không thể phủ nhận đây là một tác phẩm có chất lượng tốt, tương đối hoàn hảo về cả kịch bản lẫn diễn xuất. Mỗi tập phim, khán giả đều choáng ngợp với những cú bẻ lái đến từ nhân vật chính và đặc biệt là đứng ngồi không yên trước những diễn biến liên quan đến tình yêu của cặp đôi Moon Joo (Jeon Ji Hyun) - San Ho (Kang Dong Won).

Mới đây, tập 6 của bộ phim đã ra mắt và ngay lập tức khiến cõi mạng bùng nổ bởi cảnh nóng cực bạo của cặp chính. Vốn là bộ phim về đấu tranh chính trị, khán giả không dám hi vọng quá nhiều về loveline, chỉ mong San Ho và Moon Joo có thể đồng hành, bảo vệ đối phương. Ai ngờ, biên kịch lại có màn bẻ lái khét lẹt, để họ lập tức nhận ra tình cảm của đối phương, thậm chí còn có cảnh nóng đúng chất "siêu nóng". Chưa kể, cả Jeon Ji Hyun và Kang Dong Won đều hiếm khi đóng cảnh nóng, điều này càng khiến cư dân mạng bùng nổ, liên tục truyền tay nhau phân cảnh táo bạo của "anh chị nhà".

Cảnh nóng táo bạo với điểm nhấn là tấm lưng trần của Kang Dong Won

Bình luận của khán giả: - Lần đầu tiên thấy Kang Dong Won chịu khoe body như thế, chết tôi rồi. - Ôi thôi chết, thế này ai chịu nổi. - Disney+ ra phim vào giờ hành chính xong còn nhét cảnh nóng bạo cỡ này, thách thức con dân chúng tôi à. - Ôi... thỏa mãn kiếp đu phim rồi, không còn cần gì hơn thế. - Lần đầu thấy 2 anh chị có cảnh nóng bạo như thế trên phim, đã quá Pepsi ơi!!!

Kang Dong Won và Jeon Ji Hyun từ lâu đã được xem là hai trong số những ngôi sao hạng S nổi bật nhất màn ảnh Hàn, không chỉ bởi tài năng diễn xuất mà còn nhờ ngoại hình được ví như báu vật nhan sắc hiếm có. Điều đặc biệt ở cả hai là trong suốt sự nghiệp kéo dài hàng chục năm, họ đều khá hạn chế trong việc tham gia những cảnh nóng. Jeon Ji Hyun dù từng ghi dấu ấn với loạt vai diễn kinh điển trong phim điện ảnh lẫn truyền hình, nhưng cô luôn lựa chọn kịch bản kỹ lưỡng, thường ưu tiên hình tượng vừa quyến rũ vừa tinh tế, hiếm khi lấn sân sang những cảnh quá táo bạo. Trong khi đó, Kang Dong Won lại đi theo một con đường hoàn toàn khác, hầu hết gắn liền với các dự án hành động, viễn tưởng hay có yếu tố kỳ ảo trên màn ảnh. Vì vậy, phim của anh gần như không xây dựng tuyến loveline rõ rệt, dẫn đến cảnh nóng càng hiếm khi xuất hiện.

Chính bởi sự tiết chế này mà khi khán giả Kang Dong Won và Jeon Ji Hyun có cảnh nóng cùng nhau trên màn ảnh, cảm xúc tò mò và phấn khích lại được đẩy lên gấp nhiều lần. Người hâm mộ vốn đã quen với hình ảnh lạnh lùng, mạnh mẽ của Kang Dong Won hay nét sang trọng, kiêu kỳ của Jeon Ji Hyun, nay lại có dịp chứng kiến cả hai phá vỡ vùng an toàn để tạo nên những khoảnh khắc nồng nàn, kịch tính chưa từng thấy.

Nguồn ảnh: Disney+