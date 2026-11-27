Hậu Hoàng có cho mình những người chị em thực sự sau hành trình rực rỡ cùng Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Ngay sau khi Hậu Hoàng thông báo về tình trạng sức khỏe, đông đảo nghệ sĩ từng đồng hành cùng cô trong Chị Đẹp Đạp Gió đã nhanh chóng gửi lời động viên, thăm hỏi trên mạng xã hội. Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Ngọc Ánh, Trang Pháp, Ái Phương, Bùi Lan Hương, MisThy, Đồng Ánh Quỳnh, Mie, Hoàng Yến Chibi, Vũ Ngọc Anh và MAITINHVI, Thu Ngọc, Ngọc Phước đều dành cho nữ YouTuber những lời nhắn nhủ. Người trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, người đăng tải hình ảnh chung, người để lại bình luận hoặc gửi lời động viên qua broadcast và story cá nhân. Sự quan tâm từ đông đảo đồng nghiệp nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong số các Chị Đẹp, Dương Hoàng Yến đã trực tiếp đến bệnh viện thăm Hậu Hoàng

Trong số các Chị Đẹp, Dương Hoàng Yến đã trực tiếp đến bệnh viện thăm Hậu Hoàng và chia sẻ hình ảnh cả hai trên trang cá nhân. Là người chị thân thiết, nữ ca sĩ dành nhiều lời động viên, mong đàn em sớm khỏe lại để tiếp tục thực hiện những dự định còn dang dở. Trong hình ảnh được chia sẻ, Hậu Hoàng mặc đồ bệnh nhân, đeo khẩu trang nhưng vẫn vui vẻ tạo dáng chụp ảnh cùng đàn chị. Dương Hoàng Yến cũng nhắn nhủ cả hai vẫn còn nhiều điều muốn thực hiện cùng nhau ở phía trước.

MisThy cũng đăng tải hình ảnh chụp chung với Hậu Hoàng, nhắn nhủ cô luôn xinh đẹp, vui vẻ và bày tỏ mong muốn sớm được gặp lại. Phạm Quỳnh Anh công khai gửi lời động viên, bày tỏ sự thương cảm và mong đàn em chiến đấu đến cùng. Đặc biệt, Đồng Ánh Quỳnh dành cho Hậu Hoàng lời cổ vũ đầy thân thiết, khẳng định sẽ luôn ở bên cạnh và tin cô nhất định làm được.

Không chỉ có những bài đăng riêng, nhiều chị đẹp khác như Ngọc Ánh, MAITINHVI, Vũ Ngọc Anh, Trang Pháp và Tóc Tiên cũng để lại bình luận động viên dưới các bài viết liên quan. Trong khi đó, Mie, Hoàng Yến Chibi, Minh Hằng, Ái Phương và Bùi Lan Hương gửi lời nhắn qua broadcast hoặc chia sẻ story trên mạng xã hội. Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhưng đều dành sự quan tâm đến tình hình sức khỏe của Hậu Hoàng.

2026-11-27 07.03.46

Rất nhiều Chị Đẹp đã gửi lời động viên đến Hậu Hoàng

Bước ra từ Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Hậu Hoàng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ từng đồng hành trong chương trình. Nổi bật là hội bạn đồng niên sinh năm 1995 gồm Hậu Hoàng, Đồng Ánh Quỳnh và MisThy. Cả ba thường gọi nhau là “3 anh em”, thoải mái tương tác trên mạng xã hội, xuất hiện trong các vlog và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường. Đây cũng là một trong những mối quan hệ được khán giả chú ý bởi sự tự nhiên, gần gũi của cả ba khi ở bên nhau.

Bước ra từ Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Hậu Hoàng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ từng đồng hành trong chương trình

Bên cạnh đó, Dương Hoàng Yến cũng là một trong những người chị thân thiết của Hậu Hoàng. Mối quan hệ giữa hai người được xây dựng từ quá trình tập luyện, hỗ trợ nhau trong chương trình và tiếp tục duy trì sau khi kết thúc. Ái Phương, Bùi Lan Hương cùng nhiều chị đẹp khác cũng thường xuyên tương tác, gặp gỡ và ủng hộ các hoạt động của nhau. Dù mỗi người theo đuổi những công việc và dự án riêng, họ vẫn giữ liên lạc, dành sự quan tâm và có những dịp đồng hành cùng nhau ngoài đời.

Với Hậu Hoàng, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 không chỉ là một lần thử sức ở lĩnh vực âm nhạc và trình diễn sân khấu mà còn mở ra nhiều trải nghiệm mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Trước đó, cô chủ yếu được khán giả biết đến qua các video nhạc chế và nội dung giải trí trên YouTube.

Việc tham gia chương trình giúp nữ YouTuber có cơ hội tiếp xúc với môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, thử sức ở những vai trò khác và làm việc cùng nhiều nghệ sĩ có kinh nghiệm. Đặc biệt, cô còn có thêm những người bạn, người chị thân thiết trong giới giải trí, những mối quan hệ vẫn được duy trì sau khi chương trình khép lại.

Những tương tác lần này cũng phần nào cho thấy mối quan hệ giữa Hậu Hoàng và các đồng nghiệp vẫn được duy trì sau chương trình

Sáng 27/11, Hậu Hoàng cũng có cập nhật mới trong broadcast cá nhân, gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, hỏi thăm và động viên mình. Nữ YouTuber cho biết hiện vẫn đang trong quá trình điều trị với lịch tiêm và truyền thuốc liên tục mỗi ngày, khiến sức khỏe và việc sinh hoạt bị ảnh hưởng. Cô cũng chia sẻ bản thân đã đọc những bình luận, tin nhắn và bài đăng của mọi người, không giấu được xúc động trước tình cảm nhận được. Hậu Hoàng đồng thời mong khán giả thông cảm vì chưa thể trực tiếp phản hồi từng lời nhắn trong thời gian này.

Sáng 27/11, Hậu Hoàng cũng có cập nhật mới trong broadcast cá nhân, gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, hỏi thăm và động viên mình

Bởi vậy, sự quan tâm của dàn chị đẹp khi Hậu Hoàng thông báo tình trạng sức khỏe cũng khiến nhiều khán giả chú ý. Từ hội bạn thân thường xuyên gặp gỡ như MisThy, Đồng Ánh Quỳnh đến những người chị như Dương Hoàng Yến, Ái Phương, Bùi Lan Hương, mỗi người đều có cách riêng để hỏi thăm và động viên cô. Những tương tác lần này cũng phần nào cho thấy mối quan hệ giữa Hậu Hoàng và các đồng nghiệp vẫn được duy trì sau chương trình. Hiện đông đảo khán giả cũng gửi lời chúc, mong nữ YouTuber sớm hồi phục sức khỏe.

Ảnh: FBNV/ cap màn hình