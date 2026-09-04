Cả cõi mạng mê mệt "người đàn ông đẹp nhất Bắc Kinh": Hot từ Trung Quốc đến Việt Nam còn sang tận châu Mỹ

Người đàn ông này là ai mà lại có sức hút mạnh mẽ tới vậy?

Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng đang quá hot ở thời điểm hiện tại, Tỉnh Bách Nhiên trong vai nam chính Loan Niệm cũng nổi như cồn. Độ hot của Tỉnh Bách Nhiên sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng lên sóng đang được thể hiện rõ qua hàng loạt bảng xếp hạng. Nhân vật Loan Niệm do anh đảm nhận đứng hạng 1 bảng xếp hạng nhân vật phim có độ phủ cao nhất tuần 35 của ENLIGHT ENT, với chỉ số cao nhất trong một ngày đạt 361.244.

Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên đang "dặm bùa" liên tục khiến hội chị em u mê không lối thoát.

Loan Niệm cũng dẫn đầu bảng chỉ số nhân vật Vlinkage với 8,75 điểm. Trên Weibo, nhân vật này tiếp tục đứng hạng 1 bảng nhân vật được thảo luận nhiều, đạt chỉ số 76,60 triệu, trong khi Tỉnh Bách Nhiên đạt 84,94 triệu ở bảng chỉ số độ hot diễn viên. Việc cùng lúc đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng thống kê cho thấy Loan Niệm đang là một trong những nhân vật phim truyền hình được quan tâm nhất hiện nay, đồng thời giúp tên tuổi Tỉnh Bách Nhiên tăng nhiệt mạnh mẽ.

Đáng chú ý, nam diễn viên vốn không thuộc nhóm sao "đỉnh lưu" sở hữu các fandom khổng lồ, vì vậy những con số này càng cho thấy hiệu ứng mà Đầu Xuân Tươi Sáng và vai Loan Niệm mang lại cho anh là rất đáng kể.

Một vài thống kê cho thấy sức hút của Tỉnh Bách Nhiên với vai Loan Niệm.

Đầu Xuân Tươi Sáng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh câu chuyện tình yêu và quá trình trưởng thành của Thượng Chi Đào và Loan Niệm. Thượng Chi Đào là cô gái trẻ bước chân vào ngành quảng cáo với nhiều hoài bão, còn Loan Niệm là cấp trên của cô tại Lime. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai người không mấy dễ chịu khi Loan Niệm nổi tiếng khó tính, yêu cầu cao trong công việc. Thế nhưng qua quá trình đồng hành, từ những va chạm nơi công sở cho đến những biến cố trong cuộc sống, cả hai dần thấu hiểu và nảy sinh tình cảm. Bộ phim không chỉ khai thác chuyện yêu đương mà còn khắc họa hành trình những người trẻ tìm kiếm chỗ đứng trong sự nghiệp và cuộc sống.

Cho những ai chưa biết, nhờ câu thoại "những người đàn ông có chất nhất Bắc Kinh đều ở Lime", Loan Niệm đã được khán giả yêu mến gọi bằng những biệt danh như "người đàn ông có chất nhất Bắc Kinh" hay "người đàn ông đẹp nhất Bắc Kinh".

Quả thực, Tỉnh Bách Nhiên đã mang đến một Loan Niệm vừa trưởng thành, thành đạt, có gu, lại sở hữu phong thái rất riêng. Từ cách ăn mặc, ánh mắt cho tới cách nhân vật xuất hiện đều tạo cảm giác của một người đàn ông tinh anh nơi đô thị. Với những ai chưa xem phim mà chỉ nghe những cách gọi kể trên, tin rằng khi nhìn thấy Loan Niệm qua màn thể hiện của Tỉnh Bách Nhiên, họ cũng sẽ cảm thấy những biệt danh ấy hoàn toàn xứng đáng.

Đầu Xuân Tươi Sáng đang dẫn đầu tại Netflix Brazil.

Không chỉ gây sốt tại Trung Quốc hay được khán giả Việt Nam quan tâm, Loan Niệm nói riêng và Đầu Xuân Tươi Sáng nói chung còn tạo được tiếng vang tại nhiều quốc gia nhờ việc phát hành trên nền tảng toàn cầu Netflix. Đáng chú ý, sức hút của bộ phim còn lan tới Brazil - một quốc gia ở Nam Mỹ có nền văn hóa khác biệt so với châu Á. Chuyện tình giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào chinh phục đông đảo người xem, giúp Đầu Xuân Tươi Sáng vượt qua những tác phẩm như Mom Knows Best? hay Death of the Pastor's Wife để vươn lên Top 1 bảng xếp hạng TV Shows tại Brazil. Đặc biệt hơn, tác phẩm còn được ghi nhận là bộ phim Trung Quốc đầu tiên đạt được vị trí này tại Brazil, cho thấy sức lan tỏa quốc tế đáng chú ý.