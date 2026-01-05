Cả cõi mạng đang mê mệt mỹ nam 16 tuổi này, nhạc bị chê dở xem trai đẹp nhảy cũng thấy hay

Trong đợt quảng bá ca khúc mới REDRED của CORTIS, thành viên Seonghyeon đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nam thần tượng sinh năm 2009 nổi lên như một hiện tượng nhờ loạt fancam biểu diễn thu hút lượng tương tác khổng lồ, với visual trẻ trung cuốn hút và kỹ năng vũ đạo vô cùng ấn tượng. Với visual trẻ trung, mang đậm hơi thở thanh xuân cùng kỹ năng vũ đạo vô cùng ấn tượng, Seonghyeon nhanh chóng chiếm lĩnh các xu hướng tìm kiếm và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Thời gian qua, các video fancam cá nhân của Seonghyeon liên tục được chia sẻ rộng rãi khắp các nền tảng mạng xã hội. Trong các màn biểu diễn, nam thần tượng xuất hiện đầy năng động với trang phục thể thao mang đậm phong cách đường phố. Dù trang phục không quá cầu kỳ nhưng lại đặc biệt phù hợp với độ tuổi 16, giúp anh chàng dễ dàng thực hiện các động tác khó mà vẫn tôn lên được tỷ lệ cơ thể nổi bật.

Điểm mấu chốt tạo nên sức nóng của những đoạn fancam không chỉ nằm ở ngoại hình bắt mắt mà còn ở phong thái làm chủ sân khấu tuyệt vời. Seonghyeon sở hữu gương mặt tươi sáng, mang đậm nét thanh xuân, dễ dàng tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xuyên suốt quá trình thực hiện vũ đạo, anh luôn duy trì nguồn năng lượng trẻ trung và sự nhiệt huyết không biết mệt mỏi. Từng động tác vũ đạo phức tạp đều được nam thần tượng thể hiện dứt khoát, mạnh mẽ, kết hợp cùng biểu cảm khuôn mặt linh hoạt.

Phản ứng chung của netizen đối với các đoạn video là sự công nhận tuyệt đối về ngoại hình lẫn kỹ năng. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi nhan sắc nổi bật của Seonghyeon. Phần lớn ý kiến khẳng định chỉ cần ngắm nhìn mỹ nam 16 tuổi nhảy múa, tận hưởng bầu không khí sân khấu cũng đủ để bị cuốn hút hoàn toàn.

Trước đó, CORTIS ra mắt ca khúc mở đường REDRED đã tạo nên ý kiến trái chiều về giai điệu. Chất liệu điện tử "raw" cùng lối rap phóng khoáng của 5 mỹ nam nhà BigHit bị nhiều người chê khó nghe, thời gian đầu phát hành không lọt các BXH âm nhạc. Sau 1 tuần quảng bá, các sân khấu live phủ sóng của CORTIS đã khiến REDRED được nhìn nhận lại, nhạc kén tai đến mấy nghe nhiều cũng thấy... vui vui. Ca khúc bắt đầu thăng hạng trên các BXH, thu về hàng chục triệu view và trở thành xu hướng các nền tảng video ngắn.

Trong đó, một phần hiệu ứng là nhờ fancam gây sốt của Seonghyeon. Việc một tân binh vừa ra mắt đã dễ dàng giữ chân người xem, tạo ra độ thảo luận lớn và liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng xu hướng đã chứng minh sức hút bẩm sinh vô cùng mạnh mẽ của nam thần tượng.

Sức hút khó cưỡng của mỹ nam Gen Z

Seonghyeon tên thật là Eom Sung Hyun, sinh năm 2009 là em út của CORTIS. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, nam thần tượng nhanh chóng trở thành cây hút fan chủ lực, mang về lượng người hâm mộ cá nhân vô cùng đông đảo.

Mỗi khi xuất hiện trước truyền thông, Seonghyeon thường xuyên chiếm trọn spotlight nhờ visual tươi sáng, chiều cao 1m75 nổi bật cùng thần thái biểu diễn chững chạc, cuốn hút hơn hẳn so với độ tuổi thực. Sức hút cá nhân của nam idol 16 tuổi đã đóng góp một phần không nhỏ, tạo đà đắc lực giúp CORTIS vươn lên trở thành một trong những tân binh đình đám nhất thị trường Kpop ở thời điểm hiện tại.

Chính thức debut vào ngày 18/08/2025 dưới trướng Big Hit Music, CORTIS gồm 5 thành viên gồm Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho mang theo nhiều kỳ vọng từ công chúng. Nhóm được định hướng theo đuổi đậm nét màu sắc âm nhạc hip-hop, punk kết hợp cùng phong cách Y2K phóng khoáng, tự do và có phần nổi loạn.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, CORTIS nhanh chóng gây tiếng vang với hàng loạt ca khúc nổi bật như What You Want , GO! , FaSHioN và mới đây nhất là lần trở lại với Redred . Những bài hát này không chỉ đạt được những thành tích ổn định trên các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn tạo ra hàng loạt trào lưu dance challenge rầm rộ trên mạng xã hội.

Nhờ sở hữu khả năng tự sáng tác ấn tượng, đội hình có ngoại hình đồng đều, tính cách hài hước khi tham gia các chương trình giải trí cùng độ viral lớn về mặt thời trang lẫn trình diễn, CORTIS đã thành công thu hút lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu. Đặc biệt, tại thị trường Việt Nam, nhóm đang xây dựng được một cộng đồng fan vững mạnh. Những hội nhóm ủng hộ CORTIS liên tục ghi nhận lượng tương tác khủng, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ Việt đối với tân binh nhà Big Hit.

Tuy nhiên, con đường chinh phục đỉnh cao của CORTIS không hoàn toàn trải đầy hoa hồng. Dù sở hữu độ phủ sóng mạnh mẽ về mặt hình ảnh và phong cách, nhóm hiện lại vướng phải luồng tranh cãi lớn xoay quanh tư duy âm nhạc. Trên nhiều diễn đàn, hàng loạt ý kiến khán giả thẳng thắn chê bai các ca khúc của nhóm có cấu trúc khá rối rắm, kén người nghe và khó tiếp cận với thị hiếu đại chúng.

Dẫu vậy, những phản ứng trái chiều về âm nhạc dường như vẫn không thể cản bước sức hút bùng nổ của cá nhân Seonghyeon và đà thăng tiến của cả nhóm trên thị trường hiện nay.

