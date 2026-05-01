Cả châu Á sắp đón tin vui từ ông trùm dầu mỏ lớn nhất thế giới

Như Quỳnh |

Quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới được dự báo sẽ hạ đáng kể giá bán chính thức dầu thô sang châu Á.

Cả châu Á sắp đón tin vui từ ông trùm dầu mỏ lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo Oilprice, Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới được dự báo sẽ hạ đáng kể giá bán chính thức (OSP) đối với dầu thô xuất khẩu sang thị trường châu Á trong tháng 6, sau khi thiết lập mức chênh lệch kỷ lục trong tháng trước.

Theo khảo sát của Reuters công bố ngày 28/4, Tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco dự kiến sẽ điều chỉnh giảm giá OSP của dầu Arab Light (loại dầu chủ lực của nước này) từ 5 đến 12 USD/thùng so với mức trung bình Oman/Dubai. Đây là hệ quy chiếu phổ biến được các nhà sản xuất Trung Đông sử dụng để định giá dầu xuất khẩu sang châu Á.

Nếu dự báo trên trở thành hiện thực, mức chênh lệch giá của Arab Light trong tháng 6 sẽ dao động trong khoảng 7,50–14,50 USD/thùng, giảm đáng kể so với mức cao kỷ lục 19,50 USD/thùng ghi nhận trong tháng 5.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Saudi Arabia đã nâng mạnh giá dầu giao tháng 5 lên mức cao chưa từng có. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với xuất khẩu năng lượng khiến dòng chảy dầu bị đảo lộn và giá cả biến động mạnh.

Dù mức chênh lệch tháng 5 đã vượt xa các mốc lịch sử, con số này vẫn thấp hơn so với dự báo trước đó của một số nhà máy lọc dầu và thương nhân, vốn từng kỳ vọng mức chênh lệch có thể lên tới 40 USD/thùng.

Theo thông lệ, Saudi Arabia sẽ công bố giá bán dầu thô cho tháng kế tiếp vào khoảng ngày 5 hàng tháng và hiếm khi đưa ra bình luận về các điều chỉnh giá. Quyết định này thường được đưa ra sau các cuộc họp định kỳ của liên minh OPEC+, nơi các quốc gia sản xuất lớn do Saudi Arabia dẫn dắt thảo luận về chính sách nhằm ổn định thị trường.

Khảo sát cũng cho thấy, không chỉ Arab Light mà nhiều loại dầu thô khác của Saudi có khả năng được điều chỉnh giảm giá trong biên độ tương tự, từ 5 đến 12 USD/thùng.

Đáng chú ý, mức độ phân tán trong dự báo của thị trường – với khoảng chênh lệch lên tới 7 USD/thùng – phản ánh sự bất định cao của các nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu tại châu Á. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc eo biển Hormuz vẫn chưa được khai thông hoàn toàn, trong khi hoạt động xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia hiện phụ thuộc nhiều hơn vào cảng Yanbu trên Biển Đỏ.

Trong bối cảnh địa chính trị và logistics tiếp tục diễn biến phức tạp, chính sách giá dầu của Saudi Arabia trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo Oilprice﻿


