Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc

Thanh Hiếu - Dương Triều - Đức Nguyễn |

Nước lũ vừa rút, trên nhiều cánh đồng của tỉnh Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất và cây trồng gãy đổ. Nhiều nông dân Thái Nguyên không cầm được nước mắt khi nhìn thành quả cả vụ mùa bị cuốn trôi.

VIDEO: Nhiều diện tích hoa màu ở Thái Nguyên bị tàn phá nặng nề sau lũ.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 1.

Sau khi nước rút, nhiều cánh đồng, ruộng vườn ở tỉnh Thái Nguyên lộ lên khung cảnh “bạc trắng” hoang tàn, cây trồng bị vùi trong bùn, ngả rạp....

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 2.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, trên nhiều diện tích trồng trọt của người dân xóm Bến Đò (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) là khung cảnh hoang tàn sau lũ.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 4.

“Nước lên nhanh lắm, cuồn cuộn như thác, chỉ trong chốc lát đã vùi hết 8 sào lúa, không còn gì cứu được. Cụ nhà tôi năm nay 94 tuổi rồi mà còn bảo chưa bao giờ thấy nước ngập cao và chảy xiết đến thế”, bà Nguyễn Thị Luyến (xóm Bến Đò, phường Linh Sơn) nghẹn ngào chia sẻ.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 5.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 6.

8 sào ruộng lúa của bà Luyến đã chìm trong biển nước, toàn bộ hoa màu bị hư hại, không thể thu hoạch.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 7.

Theo người dân, vào thời điểm nước lũ dâng cao, mực nước lên tới 2,5-3 m, gần như toàn bộ hoa màu bị ngập sâu.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 8.

Các giàn vườn cây hầu hết bị chết khô.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 9.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 10.

Sau lũ rút, hoa màu trắng xóa như phủ một lớp bạc.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 11.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 12.

Cánh đồng lúa chìm trong sắc bạc trắng sau khi nước rút.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 13.

Anh Nguyễn Minh Đức (phường Linh Sơn) ra vườn dọn đất, cày lại và chuẩn bị trồng vụ rau mới, cho biết nhà anh trồng rau nhưng tất cả đều chìm nghỉm, không kịp thu hoạch, khi lũ rút thì héo úa. “Đúng là lũ lịch sử, giờ đây tôi phải bắt đầu lại từ đầu”.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 14.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 15.

Bà Nguyễn Thị Hạ cho biết gia đình có một mẫu ruộng, trong đó 5 sào lúa và 5 sào rau màu đều sắp đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên, mưa lũ bất ngờ tràn về đã nhấn chìm tất cả. "Sinh hoạt của gia đình chúng tôi chỉ trông vào mùa vụ này, giờ thì mất trắng rồi", bà Hạ nghẹn ngào.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 16.

Hiếm hoi lắm thì vườn hoa màu còn nguyên vẹn vì vị trí cao hơn so với các cánh đồng xung quanh.

Cả cánh đồng lúa, hoa màu tan hoang, người dân Thái Nguyên bật khóc- Ảnh 17.

Theo Sở NN&MT tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 11/10, tổng diện tích cây trồng bị ngập và hư hỏng khoảng 10.485 ha. Trong đó, cơn bão số 10 gây thiệt hại 3.536 ha, diện tích này tiếp tục bị ngập khi cơn bão số 11 đổ bộ. Hiện sở đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung các biện pháp khôi phục sản xuất, đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong thời gian tới.

