Anh Nguyễn Minh Đức (phường Linh Sơn) ra vườn dọn đất, cày lại và chuẩn bị trồng vụ rau mới, cho biết nhà anh trồng rau nhưng tất cả đều chìm nghỉm, không kịp thu hoạch, khi lũ rút thì héo úa. “Đúng là lũ lịch sử, giờ đây tôi phải bắt đầu lại từ đầu”.