Cá bống sông Trà 'nuôi' ước mơ trên trời

Món ăn gói ghém cả tuổi thơ

Ở nơi xứ người xa xôi, dư vị Tết mà anh Nguyễn Ngọc Phi (SN 1989, quê ở Quảng Ngãi) luôn nhớ tới đó là cá bống sông Trà.

Với anh, cá bống sông Trà không chỉ là một món ăn dân dã của quê hương, mà còn là hình ảnh gói ghém cả tuổi thơ nghèo khó, những bữa cơm đạm bạc chan đầy yêu thương và tinh thần chắt chiu đã theo anh suốt hành trình trưởng thành .

TS Nguyễn Ngọc Phi hiện công tác tại Trường Đại học Nam Đan Mạch

Món ăn nhiều kỷ niệm đó đã trở thành điểm tựa ký ức cho một hành trình dài, từ quê nhà Quảng Ngãi đến những phòng thí nghiệm hàng không hiện đại, bước ra thế giới khoa học rộng lớn.

Khoa học dạy tôi rất nhiều về kiên nhẫn và khiêm tốn. Trong nghiên cứu, mọi thứ có khi không suôn sẻ buộc tôi phải bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận và đôi lúc chấp nhận giới hạn của bản thân. Đồng thời, khi có những thành công hay bước tiến nhỏ, tôi học cách trân trọng thành quả của mình nhưng không tự mãn, vì khoa học luôn còn nhiều điều để khám phá. Tôi luôn biết rõ vị trí và giới hạn của mình.

Anh Phi chia sẻ rằng, dù khi ở Hàn Quốc hay Đan Mạch, anh đều mang theo vài hũ cá bống xứ Quảng đã chế biến sẵn như một cách để nhớ, để cảm thấy quê hương gần mình hơn và dư vị đặc trưng ấy luôn đem lại sự ấm áp trong những bữa cơm xa nhà .

Trở thành tiến sĩ kỹ thuật hàng không ở tuổi 31, với anh Phi có lẽ là điều chưa từng nghĩ tới. Bởi, anh không xuất phát từ sự yêu thích đặc biệt dành riêng ngành này, mà chỉ hiếu kỳ với robot như một lĩnh vực rộng, có tính liên ngành cao và nhiều tiềm năng phát triển.

Thế nhưng, trong quá trình học tập và nghiên cứu, cơ duyên đã đưa anh đến với mảng điều khiển máy bay không người lái. Khi nhận thấy kỹ thuật hàng không và điều khiển máy bay không người lái còn là lĩnh vực mới mẻ ở Việt Nam vào thời điểm đó, anh càng có thêm động lực theo đuổi, với mong muốn sau này có thể quay về đóng góp cho lĩnh vực công nghiệp hoặc quốc phòng của đất nước.

TS Nguyễn Ngọc Phi là tác giả của hơn 30 bài báo ISI được đăng trên tạp chí quốc tế, tác giả của 3 bằng sáng chế tại Hàn Quốc

Hành trình nghiên cứu về kỹ thuật hàng không đã dạy anh rất nhiều về sự kiên nhẫn và khiêm tốn qua vô vàn rủi ro bất ngờ trong quá trình thử nghiệm thuật toán điều khiển drone tự trị. Ban đầu có vẻ rất thuận lợi trong mô phỏng, nhưng khi thử nghiệm thực tế, các drone liên tục va chạm hoặc không giữ được quỹ đạo.

“Thay vì bỏ cuộc, tôi bắt đầu quan sát kỹ từng thử nghiệm, ghi lại từng lỗi nhỏ và phân tích nguyên nhân. Tôi nhận ra vấn đề không phải ở thuật toán tổng thể, lỗi xuất hiện một chi tiết tưởng như độ trễ của việc giao tiếp giữa các drone và nhiễu ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. Quá trình sửa đổi, thử nghiệm lại liên tục kéo dài tận 6 tháng, và tôi phải thừa nhận rằng, những gì “tự tin” là đúng trong mô phỏng không hẳn áp dụng trực tiếp vào thực tế”, anh Phi chia sẻ.

Trải nghiệm này khiến anh nhận ra rằng, trong nghiên cứu, sự kiên nhẫn không chỉ là chịu đựng thời gian mà còn sẵn sàng học hỏi từ thất bại, khiêm tốn thừa nhận giới hạn hiểu biết của mình và luôn mở cửa cho dữ liệu và thực tế dẫn đường.

“Nhìn lại, tôi thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với chàng trai rời Quảng Ngãi ngày nào - kiên định hơn, nhạy bén hơn và biết trân trọng mọi cơ hội học tập, nghiên cứu”, chàng tiến sĩ trẻ nói.

Tâm trí luôn ở “trên trời”

Theo anh Phi, nghiên cứu về hàng không - vũ trụ, tiếp cận một lĩnh vực “trên trời” nhưng không được phép mơ mộng theo nghĩa viển vông. Ngược lại, anh phải luôn bám chặt các quy luật, dữ liệu thực tế và những quy định về ngành hàng không, càng nghiên cứu những hệ thống bay cao, tư duy càng phải chặt chẽ và thực tế.

“Cảm giác mông lung là điều bình thường khi làm việc trong những lĩnh vực nhiều thách thức này. Đôi khi ý tưởng đi nhanh hơn những gì mình có thể kiểm chứng ngay lập tức, nhưng đó không phải là mơ mộng. Với tôi, nghiên cứu khoa học là hành trình vừa dám nghĩ xa, vừa phải kiểm định thông qua thực nghiệm để tự kiểm tra chính mình. Sự mông lung, nếu có, chỉ là một giai đoạn cần thiết trước khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn”, anh Phi chia sẻ.

Hiện tại, anh Phi là tác giả của hơn 30 bài báo ISI được đăng trên tạp chí quốc tế, tác giả của 3 bằng sáng chế tại Hàn Quốc. Một trong những bằng sáng chế nổi bật của anh và cộng sự đó là phát triển hệ thống hạ cánh chính xác cho drone trên trạm sạc không dây.

Trong sáng chế này, anh đã phát triển hệ thống giao tiếp giữa drone và trạm sạc không dây, drone sẽ ra lệnh cho trạm sạc không dây mở ra để thực hiện việc khảo sát. Sau khi khảo sát xong và đáp xuống, drone sẽ ra lệnh cho hệ thống sạc không dây đóng lại.

Ngoài ra, anh cũng phát triển thuật toán điều khiển để drone đáp chính xác trong điều kiện ban ngày lẫn ban đêm với độ chính xác cao với chi phí hợp lý. Tất cả các quy trình đều tự động hoàn toàn và có sự giám sát từ xa thông qua máy tính. Kết quả của sáng chế này giúp cho drone bay tự hành và sạc không dây liên tục mà không cần sự can thiệp của con người, có thể áp dụng thực tiễn cho việc giám sát môi trường biển hoặc giám sát an ninh.

Để có được những sáng chế trong lĩnh vực này, anh Phi nhìn nhận, có nhiều rào cản như việc kiểm định bay phải phù hợp điều kiện thời tiết và thời điểm bay. Nếu sơ ý, thiết bị bay có thể bị rơi và tốn nhiều chi phí.

Mặt khác, quy trình nghiên cứu được thực hiện qua nhiều bước, phải chứng minh tính đúng đắn của thuật toán có phù hợp với yêu cầu đặt ra hay không. Sau đó chúng thực hiện mô phỏng để kiểm định thuật toán.

Cuối cùng, phải thực hiện bay trong môi trường ảo để kiểm định phần mềm nạp vào phần cứng có ổn định hay không; thực hiện bay nhiều lần ngoài trời khẳng định tính đúng đắn của nghiên cứu đề ra.

“Trong khi một số ngành khác thì có thể kiểm định ngay lại phòng thí nghiệm, chúng tôi phải kiểm tra thời tiết, đặt lịch bay, và di chuyển đến nơi bay quy định. Ngoài ra để kịp với lịch bay kiểm định ngoài trời, chúng tôi phải dành nhiều thời gian tại phòng thí nghiệm để lập trình sửa lỗi chương trình hoặc lắp ráp phần cứng”, anh Phi chia sẻ.

Hiện tại, TS Nguyễn Ngọc Phi đang tập trung vào một số hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn như phát triển các hệ thống drone tự trị theo nhóm nhằm phục vụ các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh và tìm kiếm cứu nạn với thời gian phản ứng tối thiểu.