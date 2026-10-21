CA bất ngờ kiểm tra 5 địa điểm trong chuyên án lớn: Bắt người bán thịt Nguyễn Thị Thu Phượng SN 1975

Nguyễn Thị Thu Phượng nằm trong đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ heo bệnh, heo chết với quy mô lớn. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã đưa khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết ra thị trường, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Ngày 21/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 926H triệt phá một đường dây tội phạm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do đối tượng Trần Văn Hùng, (sinh năm 1975), ngụ Khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai cầm đầu.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh chết đưa ra thị trường tiêu thụ làm thực phẩm cho người tại địa bàn phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận, có dấu hiệu tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" do đối tượng Trần Văn Hùng cầm đầu, số heo bệnh chết được nhóm đối tượng do Hùng cầm đầu thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó vận chuyển, giết mổ và bán làm thực phẩm cho người, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can. Ảnh: CA Đồng Nai

Đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 05/10/2026 dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra đối với 5 địa điểm liên quan: điểm trung chuyển heo, Cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Trần Văn Hùng, Cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân cùng trên địa bàn Phường Xuân Lộc và địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu Công nghiệp Xuân Lộc. Tại các địa điểm trên, lực công an thu giữ khoảng 07 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút Dịch tả heo Châu Phi và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) cùng tang vật. Ảnh: CA Đồng Nai

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số heo này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc thành thịt nạc, thịt ba chỉ, thịt đùi; phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm, (sinh năm 1987) quê tỉnh An Giang, làm tài xế điều khiển xe ô tô Biển kiểm soát 60M-5313 (xe của Hùng) đi thu mua heo chết và vận chuyển về địa điểm giết mổ của Hùng. Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công là Lê Quốc Phó (sinh năm 2000, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2005, quê tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2002, quê tỉnh Đồng Nai) cả 3 đều tạm trú phường Xuân Lộc thực hiện mổ, pha lóc thành các phần thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt đùi để Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (sinh năm 1992) ngụ phường Xuân Lộc liên hệ, bán cho Nguyễn Thị Thu Phượng, (sinh năm 1975) ngụ xã Xuân Hòa với giá từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng/01 kg.

Thịt heo chết sau khi mua, Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa đi chế biến, tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Phượng cùng tang vật. Ảnh: CA Đồng Nai

Đối tượng Trịnh Thanh Lâm cung tang vật. Ảnh: CA Đồng Nai

Một số hình ảnh tang vật. Ảnh: CA Đồng Nai

Tại thời điểm phá án đã phát hiện thu giữ khoảng 07 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút Dịch tả heo Châu Phi. Kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay các đối tượng trên đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh chết, tiêu thụ ra thị trường làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 09 đối tượng gồm: Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Việc triệt phá thành công chuyên án trên là thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Đồng Nai trong đấu tranh với tội phạm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Qua vụ việc, Công an TP.Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; không vì lợi nhuận mà thực hiện hành vi gian dối, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Theo Cổng TTĐT CA Đồng Nai