BYD xem xét tham gia F1, chi nửa tỷ USD mỗi năm: Giải đua nổi tiếng sửa luật để 50% công suất xe đến từ điện năng

Sau khi chính thức vượt mặt Tesla để trở thành nhà sản xuất xe thuần điện lớn nhất thế giới vào năm 2025, BYD đang nhắm tới mục tiêu cao hơn: Thâm nhập vào làng đua xe F1 đẳng cấp thế giới. Đây được xem là bước đi mang tính lịch sử để hãng xe Trung Quốc xóa bỏ định kiến về thương hiệu tầm trung và khẳng định sức mạnh công nghệ trên phạm vi toàn cầu.

Sau khi BYD kết thúc năm 2025 với doanh số hơn 2,25 triệu xe thuần điện (BEV), bỏ xa con số 1,63 triệu xe của Tesla, tập đoàn này không dừng lại ở việc chiếm lĩnh thị trường phổ thông. Giới truyền thông cho hay BYD đang cân nhắc các phương án để gia nhập Formula 1 (F1), giải đua xe danh giá và tốn kém nhất hành tinh. Các lựa chọn đang được đặt lên bàn cân bao gồm việc thâu tóm một đội đua hiện có hoặc tự xây dựng một đội đua hoàn toàn mới từ con số không.

Thượng lưu hóa thương hiệu

Dù doanh số bán ra tại thị trường nước ngoài của BYD đã lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu đơn vị vào năm ngoái (tăng trưởng 150%) và đặt mục tiêu 1,3 triệu xe vào năm 2026, nhưng hãng vẫn đang đối mặt với một bài toán nan giải: Giá trị thương hiệu.

Tại các thị trường khó tính như châu Âu hay Australia, BYD vẫn chưa thực sự được đứng ngang hàng với các ông lớn hạng sang về mặt uy tín và đẳng cấp.

Việc xuất hiện trên đường đua F1 chính là con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề này. F1 không chỉ là một giải thể thao, đó là biểu tượng của tinh hoa kỹ thuật và sự giàu sang.

Nếu thành công, BYD sẽ đi theo con đường mà Hyundai từng thực hiện rất tốt với chương trình WRC (Giải vô địch Rally thế giới), chuyển mình từ một thương hiệu xe giá rẻ thành một cái tên được nể trọng về hiệu suất và kỹ thuật.

Theo giới phân tích, phương án tối ưu nhất cho BYD lúc này là mua lại một đội đua hiện có thay vì tự xây dựng, bởi rào cản tài chính và kỹ thuật là vô cùng khủng khiếp. Ước tính, việc vận hành một đội đua F1 tiêu tốn khoảng 500 triệu USD mỗi mùa.

Để so sánh, General Motors vừa phải chi tới 450 triệu USD chỉ riêng phí "chống pha loãng" để đưa thương hiệu Cadillac trở thành đội đua thứ 11 vào năm 2026, chưa tính đến chi phí vận hành khổng lồ sau đó.

Cái tên Alpine đang nổi lên như một mục tiêu thâu tóm logic nhất. Đội đua thuộc sở hữu của Renault này vừa thông báo sẽ dừng chương trình sản xuất động cơ riêng để trở thành khách hàng sử dụng động cơ của Mercedes từ năm 2026.

Mặc dù CEO Renault, ông Luca de Meo, từng tuyên bố từ chối lời đề nghị mua lại trị giá 1,2 tỷ USD, nhưng trong bối cảnh BYD sở hữu tiềm lực tài chính hùng hậu với doanh thu hơn 100 tỷ USD trong năm 2025, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Điểm mấu chốt khiến BYD quan tâm đến F1 chính là sự thay đổi trong quy định về động cơ từ mùa giải 2026. Các khối động cơ hybrid mới sẽ tăng tỷ lệ đóng góp của mô-tơ điện từ 120 kW lên đến 350 kW, nghĩa là khoảng 50% công suất của xe đua sẽ đến từ điện năng.

Đây chính là "sân nhà" của BYD, đơn vị vốn tự chủ hoàn toàn từ sản xuất pin, mô-tơ cho đến hệ thống điện tử công suất. Việc nghiên cứu và phát triển (R&D) cho xe F1 lúc này sẽ mang lại giá trị ứng dụng trực tiếp cho các dòng xe thương mại của hãng.

Trước đó, BYD cũng đã phô diễn sức mạnh với siêu xe Yangwang U9 có công suất gần 3.000 mã lực và tốc độ tối đa đạt 472 km/h trong các lần thử nghiệm.

Chủ tịch FIA, ông Mohammed Ben Sulayem, cũng đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với việc một nhà sản xuất Trung Quốc gia nhập F1. Sự hiện diện của BYD không chỉ mở rộng tầm ảnh hưởng thương mại của giải đấu tại thị trường châu Á mà còn thúc đẩy nhanh quá trình điện hóa của môn thể thao tốc độ này.

Nếu thương vụ này thành hiện thực, BYD sẽ không chỉ bán xe điện, họ đang bán một giấc mơ công nghệ Trung Quốc có khả năng thách thức mọi giới hạn của ngành công nghiệp ô tô thế giới.

*Nguồn: SCMP, ThinkChina