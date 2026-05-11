HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

BYD tung mẫu xe sừng sỏ tại Cần Thơ: Dolphin 2026 chạy "căng sức" 435 km/lần sạc

H.Linh
|

BYD Dolphin 2026 sở hữu bộ pin dung lượng 50.25 kWh, cho quãng đường di chuyển lên đến 435 km sau mỗi lần sạc.

Những năm gần đây, thị trường xe điện tại miền Tây bắt đầu ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây người dùng còn dè dặt với các phương tiện năng lượng mới do hạ tầng và thói quen sử dụng, thì hiện tại, nhu cầu trải nghiệm và tìm hiểu xe điện, đặc biệt ở các đô thị lớn như Cần Thơ, đang tăng lên đáng kể.

Mới đây, BYD đã đổ bộ miền Tây với showroom 4S tại khu vực phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ. Mô hình này bao gồm trưng bày, bán hàng, dịch vụ và phụ tùng chính hãng, cho phép người dùng không chỉ tham khảo sản phẩm mà còn trực tiếp trải nghiệm, lái thử và sử dụng dịch vụ hậu mãi ngay tại một điểm đến.

Trong khuôn khổ chương trình, BYD NEG Cần Thơ cũng ra mắt dòng xe BYD Dolphin 2026, mẫu xe điện đô thị hướng đến nhóm khách hàng trẻ và gia đình. Phiên bản mới được nâng cấp về không gian với chiều dài tổng thể tăng thêm 165 mm, giúp khoang cabin rộng rãi hơn so với thế hệ trước. Xe trang bị ghế chỉnh điện hai bên, thiết kế nội thất tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

BYD tung mẫu xe sừng sỏ tại Cần Thơ: Dolphin 2026 chạy "căng sức" 435 km/lần sạc- Ảnh 1.

BYD tiếp tục mở rộng mạng lưới showroom tại Cần Thơ.

Về vận hành, BYD Dolphin 2026 sở hữu bộ pin dung lượng 50.25 kWh, cho quãng đường di chuyển lên đến 435 km sau mỗi lần sạc. Khoảng sáng gầm xe đạt 130 mm khi đầy tải, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị cũng như các cung đường hỗn hợp. Xe được bổ sung thêm cảm biến phía trước, nâng tổng số cảm biến va chạm lên 5, hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển và đỗ xe.

BYD tung mẫu xe sừng sỏ tại Cần Thơ: Dolphin 2026 chạy "căng sức" 435 km/lần sạc- Ảnh 2.

BYD Dolphin 2026 chính thức ra mắt tại Cần Thơ.

BYD tung mẫu xe sừng sỏ tại Cần Thơ: Dolphin 2026 chạy "căng sức" 435 km/lần sạc- Ảnh 3.

Khách hàng tìm hiểu, trải nghiệm trực tiếp BYD Dolphin 2026 tại showroom.

Ghi nhận tại sự kiện, đã có hàng chục khách hàng hoàn tất thủ tục đặt cọc ngay trong ngày đầu tiên, phản ánh tín hiệu tích cực của thị trường.Vì vậy, song song với hoạt động giới thiệu sản phẩm, showroom cũng tổ chức lễ bàn giao xe tượng trưng cho các khách hàng tiên phong. Đây là những khách hàng đã đặt cọc từ sớm và lựa chọn trải nghiệm xe điện ngay khi showroom đi vào hoạt động, góp phần tạo nên tín hiệu khởi đầu tích cực cho thị trường.

Giám đốc showroom BYD NEG Cần Thơ - ông Trần Nhật Trường chia sẻ: “Trong giai đoạn hiện tại, các dòng xe điện đô thị với phạm vi di chuyển linh hoạt và chi phí sử dụng hợp lý đang dần trở thành lựa chọn được người dùng cân nhắc và lựa chọn, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và các gia đình tại khu vực thành thị.

Việc đưa BYD Dolphin 2026 đến gần hơn với khách hàng địa phương không chỉ nhằm mở rộng lựa chọn sản phẩm mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện di chuyển tiết kiệm và thân thiện môi trường”.

Giá vàng hôm nay "vững như bàn thạch", SJC và nhẫn bảo toàn thành quả sau cú tăng tốc "bung nóc"
Tags

xe điện

BYD

Cần Thơ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

01:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại