BYD tung mẫu xe sừng sỏ tại Cần Thơ: Dolphin 2026 chạy "căng sức" 435 km/lần sạc

Những năm gần đây, thị trường xe điện tại miền Tây bắt đầu ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây người dùng còn dè dặt với các phương tiện năng lượng mới do hạ tầng và thói quen sử dụng, thì hiện tại, nhu cầu trải nghiệm và tìm hiểu xe điện, đặc biệt ở các đô thị lớn như Cần Thơ, đang tăng lên đáng kể.

Mới đây, BYD đã đổ bộ miền Tây với showroom 4S tại khu vực phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ. Mô hình này bao gồm trưng bày, bán hàng, dịch vụ và phụ tùng chính hãng, cho phép người dùng không chỉ tham khảo sản phẩm mà còn trực tiếp trải nghiệm, lái thử và sử dụng dịch vụ hậu mãi ngay tại một điểm đến.

Trong khuôn khổ chương trình, BYD NEG Cần Thơ cũng ra mắt dòng xe BYD Dolphin 2026, mẫu xe điện đô thị hướng đến nhóm khách hàng trẻ và gia đình. Phiên bản mới được nâng cấp về không gian với chiều dài tổng thể tăng thêm 165 mm, giúp khoang cabin rộng rãi hơn so với thế hệ trước. Xe trang bị ghế chỉnh điện hai bên, thiết kế nội thất tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

BYD tiếp tục mở rộng mạng lưới showroom tại Cần Thơ.

Về vận hành, BYD Dolphin 2026 sở hữu bộ pin dung lượng 50.25 kWh, cho quãng đường di chuyển lên đến 435 km sau mỗi lần sạc. Khoảng sáng gầm xe đạt 130 mm khi đầy tải, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị cũng như các cung đường hỗn hợp. Xe được bổ sung thêm cảm biến phía trước, nâng tổng số cảm biến va chạm lên 5, hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển và đỗ xe.

BYD Dolphin 2026 chính thức ra mắt tại Cần Thơ.

Khách hàng tìm hiểu, trải nghiệm trực tiếp BYD Dolphin 2026 tại showroom.

Ghi nhận tại sự kiện, đã có hàng chục khách hàng hoàn tất thủ tục đặt cọc ngay trong ngày đầu tiên, phản ánh tín hiệu tích cực của thị trường.Vì vậy, song song với hoạt động giới thiệu sản phẩm, showroom cũng tổ chức lễ bàn giao xe tượng trưng cho các khách hàng tiên phong. Đây là những khách hàng đã đặt cọc từ sớm và lựa chọn trải nghiệm xe điện ngay khi showroom đi vào hoạt động, góp phần tạo nên tín hiệu khởi đầu tích cực cho thị trường.

Giám đốc showroom BYD NEG Cần Thơ - ông Trần Nhật Trường chia sẻ: “Trong giai đoạn hiện tại, các dòng xe điện đô thị với phạm vi di chuyển linh hoạt và chi phí sử dụng hợp lý đang dần trở thành lựa chọn được người dùng cân nhắc và lựa chọn, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và các gia đình tại khu vực thành thị.

Việc đưa BYD Dolphin 2026 đến gần hơn với khách hàng địa phương không chỉ nhằm mở rộng lựa chọn sản phẩm mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện di chuyển tiết kiệm và thân thiện môi trường”.