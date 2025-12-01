BYD triệu hồi gần 89.000 xe hybrid: Báo động về chất lượng pin trong bối cảnh doanh số lao dốc

Đây được xem là một trong những sự cố quan trọng nhất liên quan đến dòng xe bán chạy của hãng trong hai năm trở lại đây, đồng thời đánh dấu lần thu hồi thứ ba của BYD trong năm 2025, nâng tổng số xe bị triệu hồi trong năm lên hơn 210.000 chiếc.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR), đợt thu hồi này áp dụng cho 88.981 xe Qin Plus DM-i được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023. Các cơ quan chức năng xác định bộ pin trên một số xe có dấu hiệu không nhất quán trong quá trình sản xuất, dẫn tới nguy cơ giảm công suất đầu ra.

Trong trường hợp nghiêm trọng, hệ thống có thể tự động vô hiệu hóa chế độ chạy điện hoàn toàn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và mức độ an toàn khi vận hành.

Nguyên nhân gốc rễ được SAMR chỉ rõ là sự thiếu đồng nhất trong dây chuyền sản xuất pin, dẫn đến việc một số cụm pin không đáp ứng đủ yêu cầu về công suất và khả năng duy trì chế độ điện thuần túy. Mặc dù lỗi không gây nguy cơ cháy nổ ngay lập tức, nhưng nó lại tác động mạnh đến chức năng cốt lõi của xe hybrid cắm sạc là khả năng vận hành bằng điện ở quãng đường ngắn. Đây cũng là yếu tố giúp Qin Plus DM-i trở thành mẫu sedan hybrid được ưa chuộng tại Trung Quốc với doanh số hàng trăm nghìn chiếc mỗi năm.

Để khắc phục sự cố, BYD cho biết hãng sẽ triển khai bản cập nhật phần mềm OTA cho hệ thống chẩn đoán trên toàn bộ số xe bị ảnh hưởng. Khi hệ thống phát hiện bất thường về pin, đèn cảnh báo sẽ bật sáng trên cụm đồng hồ, yêu cầu chủ xe đưa phương tiện đến đại lý để được kiểm tra và thay thế bộ pin hoàn toàn miễn phí. Đây là quy trình bắt buộc trong các chiến dịch thu hồi liên quan đến hệ thống điện tử và pin công suất cao, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người dùng.

Đáng chú ý, đợt thu hồi lần này được triển khai theo kết luận điều tra do chính SAMR khởi xướng, chứ không phải từ báo cáo của BYD. Điều này cho thấy cơ quan quản lý tại Trung Quốc đang đẩy mạnh kiểm soát chất lượng trên thị trường xe xanh, đặc biệt trong bối cảnh hàng loạt sự cố liên quan đến pin và hệ thống điện đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Việc SAMR chủ động phát hiện vấn đề và yêu cầu thu hồi cũng phản ánh sự kỳ vọng cao hơn của nhà nước đối với các thương hiệu nội địa khi thị trường xe điện đang phát triển quá nhanh.

Không chỉ vậy, đợt thu hồi gần 89.000 xe lần này nối tiếp hàng loạt sự cố nghiêm trọng mà BYD đã gặp trong vòng một năm qua. Vào tháng 10 năm 2025, BYD từng thu hồi 115.783 xe Tang và Yuan Pro do nguy cơ mất an toàn khả dĩ từ vỏ bọc pin và thiết kế khoang đặt pin.

Trước đó, trong tháng 1 năm 2025, hãng cũng phải thu hồi khoảng 7.000 chiếc Fangchengbao Bao 5 vì nguy cơ cháy nổ. Tính cả năm 2024, BYD đã thu hồi gần 97.000 xe Dolphin và Yuan Plus do rủi ro cháy từ hệ thống trợ lực lái, có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.

Khi cộng dồn tất cả các sự cố, bức tranh chất lượng sản phẩm của BYD đang trở nên đáng lo ngại đối với cả người tiêu dùng lẫn thị trường.

Qin Plus DM-i là mẫu sedan hybrid chiến lược của BYD, giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị phần hybrid cắm sạc tại Trung Quốc. Sự cố lần này bao phủ gần ba năm sản xuất, cho thấy lỗi không chỉ mang tính ngẫu nhiên mà có thể liên quan đến hệ thống kiểm soát chất lượng ở quy mô lớn.

Trong ngành xe điện, pin và hệ thống điện là hai thành phần cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và năng lực cạnh tranh của một thương hiệu. Điều này càng đáng chú ý khi BYD nổi tiếng với chiến lược sản xuất pin theo chiều dọc và sở hữu công nghệ pin Blade từng được xem là vượt trội về độ an toàn.

Không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu, đợt thu hồi lần này còn diễn ra đúng vào thời điểm BYD đang đối mặt với quý kinh doanh khó khăn nhất trong nhiều năm. Trong quý 3 năm 2025, lợi nhuận ròng của BYD giảm 33 phần trăm so với cùng kỳ, chỉ còn 7,82 tỷ nhân dân tệ. Doanh thu giảm 3 phần trăm xuống còn 195 tỷ nhân dân tệ, đánh dấu quý đầu tiên doanh số đi xuống trong hơn năm năm. Thị phần của hãng cũng bị lung lay khi doanh số tháng 10 giảm 12 phần trăm, trong khi SAIC Motor vượt lên để trở thành thương hiệu bán chạy nhất Trung Quốc với hơn 453.000 xe bán ra.

Đặc biệt, phân khúc hybrid cắm sạc, bao gồm Qin Plus DM-i, ghi nhận mức giảm mạnh tới 31 phần trăm trong tháng 10. Ngược lại, doanh số xe điện thuần túy của BYD tăng nhẹ, nhưng không đủ bù đắp cho sự suy yếu của dòng hybrid. Trong bối cảnh thị trường hybrid đang mất dần lợi thế do chính sách ưu đãi dần bị siết chặt, một đợt thu hồi liên quan trực tiếp đến chất lượng pin chắc chắn sẽ khiến niềm tin của người dùng lung lay.

Giới quan sát cho rằng các sự cố liên tiếp của BYD và các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc khác là hệ quả của tốc độ mở rộng quá nhanh và cạnh tranh giá gay gắt. Khi các hãng phải chạy đua sản lượng, tối ưu chi phí và giảm giá bán để giữ thị phần, những rủi ro trong khâu sản xuất và kiểm soát chất lượng dễ dàng xuất hiện.

Trường hợp của BYD, một thương hiệu vốn gắn liền với hình ảnh tiên phong về công nghệ pin, càng khiến dư luận đặt câu hỏi về sự ổn định của dây chuyền sản xuất trong giai đoạn tăng trưởng nóng.

Với đợt thu hồi gần 89.000 xe Qin Plus DM-i, BYD đang phải đối mặt với bài kiểm tra lớn nhất về chất lượng và uy tín trong nhiều năm qua. Những bước đi tiếp theo, đặc biệt là cách hãng xử lý hậu quả và củng cố lại quy trình sản xuất, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lấy lại niềm tin của người tiêu dùng cũng như duy trì vị thế trong cuộc đua xe điện toàn cầu.

