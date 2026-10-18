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BYD Sealion 8 sắp có nâng cấp lớn tại 'quê nhà': Tăng kích cỡ, mạnh gần 700 mã lực, đi TP.HCM - Nha Trang khứ hồi thoải mái

Thanh Nhã
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So với thế hệ thứ 2, mẫu xe mới của BYD có tốc độ tối đa được công bố cao hơn 70 km/h, cấu hình chỗ ngồi giảm xuống chỉ còn 5.

Mẫu xe Tang EV thế hệ tiếp theo của BYD đã xuất hiện trong danh sách đề xuất đăng ký phương tiện tại Trung Quốc. Tại Việt Nam, dòng xe này đang được phân phối với tên gọi Sealion 8. Dự kiến, xe sẽ được ra mắt tại Trung Quốc vào cuối năm nay.

- Ảnh 1.

BYD Tang EV thế hệ mới sẽ ra mắt ngay trong năm nay. Ảnh: MIIT

Kích thước và cấu hình chỗ ngồi của BYD Tang EV

Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) có kích thước tổng thể 5.045 x 1.980 x 1.740 mm (dài x rộng x cao). Hồ sơ đăng ký cho biết tổng trọng lượng xe là 2.975 kg, góc tới và góc thoát lần lượt là 18 độ và 21 độ, khoảng nhô trước và sau lần lượt là 985 mm và 1.110 mm.

So với Tang EV thế hệ thứ 2, mẫu xe mới dài hơn 145 mm và có chiều dài cơ sở tăng thêm 130 mm. Tốc độ tối đa được công bố cao hơn 70 km/h so với phiên bản AWD trước đó, đạt 250 km/h. Hồ sơ cũng xác định xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, trong khi thế hệ trước từng cung cấp các tùy chọn 6 và 7 chỗ ngồi.

Hệ thống truyền động, pin và phạm vi hoạt động trên mẫu xe BYD mới

Trục trước của BYD tang EV sử dụng động cơ không đồng bộ xoay chiều (AC) với công suất cực đại 215 kW và công suất định mức 75 kW. Trục sau được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu với công suất cực đại 300 kW và công suất định mức 150 kW. Tổng công suất cực đại của hệ thống là 515 kW, tương đương 691 mã lực.

Dòng xe BYD Tang EV thế hệ thứ 3 hiện có các tùy chọn dung lượng pin là 88,682 kWh và 105,792 kWh. Phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt là 730 km, 830 km và 850 km. Tuy nhiên, các thông tin hiện có chưa xác định chính xác dung lượng pin và phạm vi hoạt động tương ứng cho phiên bản AWD công suất 515 kW.

- Ảnh 2.

BYD thay đổi gần như toàn bộ về giao diện, công nghệ lẫn động cơ trên mẫu xe mới này. Ảnh: MIIT

Khung gầm, hệ thống hỗ trợ người lái và trang bị

Hồ sơ liệt kê thông số lốp là 245/45 R21, với tùy chọn lốp sau kích thước 265/45 R21. Chỉ số tải trọng đạt mức 112, tương đương 1.120 kg mỗi lốp trong các điều kiện quy định. Các nguồn tin khác cho biết BYD Tang EV được trang bị hệ thống treo khí nén thông minh DiSus-A và gói hỗ trợ người lái DiPilot 300.

Hình ảnh cho thấy xe có cảm biến LiDAR gắn trên nóc và các camera tích hợp vào phần ốp chắn bùn trước. Dù vậy, các chức năng phần mềm cụ thể cũng như việc gói trang bị này là tiêu chuẩn hay tùy chọn trên phiên bản AWD vẫn chưa được xác nhận.

Các trang bị trong khoang cabin được cho là có cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính, màn hình 35,4 inch đặt bên dưới kính chắn gió và màn hình cảm ứng trung tâm 30 inch với giao diện dạng ô có thể thay đổi kích thước. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết này vẫn chưa được xác nhận trong hồ sơ đăng ký quy định.

Các tùy chọn được liệt kê bao gồm các chi tiết trang trí ngoại thất, thiết kế bánh xe, giá nóc, cùng với bậc lên xuống cố định hoặc loại chỉnh điện có thể tự động mở ra.

Tại Việt Nam, BYD Sealion 8 được bán với một phiên bản, đi kèm giá bán 1,569 triệu đồng. Xe được ra mắt vào tháng 4/2025, nhập khẩu Trung Quốc, thuộc phân khúc gầm cao cỡ D - tương đương với VinFast VF 8.

- Ảnh 3.
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