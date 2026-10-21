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BYD Sealion 5 chốt giá từ 739 triệu đồng, đáp ứng điều kiện này thực tế chỉ rẻ như mua Toyota Yaris Cross

Vĩnh Phúc - Thanh Linh
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BYD Việt Nam phân phối Sealion 5 với 2 phiên bản. Mẫu xe này định vị dưới Sealion 6.

Sáng 21/10, BYD Việt Nam chính thức ra mắt mẫu SUV hybrid cắm sạc PHEV Sealion 5. Xe được bán với 2 phiên bản là Essential và Premium, nhập khẩu từ Thái Lan.

- Ảnh 1.

BYD Sealion 5 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.

Mẫu SUV hybrid rẻ nhất của BYD Việt Nam

BYD Việt Nam công bố giá bán niêm yết của Sealion 5 là 739 triệu cho bản Essential, 789 triệu cho bản Premium. Ở giai đoạn đầu, 1.000 khách hàng đặt cọc xe trước thời điểm 30/11 sẽ được mua xe với mức giá tương ứng chỉ còn 659 triệu và 709 triệu đồng.

Tại Việt Nam, BYD hiện phân phối 4 sản phẩm dùng công nghệ DM-i Super Hybrid, gồm Seal 5, Sealion 6, M9 và "tân binh" Sealion 5. Như vậy, hiện tại, Sealion 5 đang là mẫu xe hybrid có giá bán dễ tiếp cận nhất của thương hiệu.

Với mức giá này, BYD Sealion 5 thuộc nhóm C-SUV cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Mazda CX-5 (699-869 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng) hay Honda CR-V (1,039-1,258 tỷ đồng). Nếu tính giá bao gồm cả ưu đãi thì chỉ tương đương một số mẫu SUV hạng B như Toyota Yaris Cross (608-654 triệu đồng đã tính cả khuyến mại tháng 10).

Khó phân biệt 2 phiên bản BYD Sealion 5 từ bên ngoài

BYD Sealion 5 có kích thước tổng thể 4.735 x 1.860 x .1710 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.712 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức vừa phải, đạt 175 mm khi không có tải. So với Sealion 6, Sealion 5 ngắn hơn 40 mm, hẹp hơn 30 mm, trục cơ sở ngắn hơn 53 mm, tuy nhiên chiều cao nhỉnh hơn 40 mm.

Ở bên ngoài, Sealion 5 có các điểm nhấn như la-zăng 18 inch, đèn chiếu sáng LED,... Nếu chỉ nhìn phần ngoại thất, không dễ để phân biệt được 2 phiên bản. Chi tiết khác biệt dễ thấy nhất là bản Essential thiếu thanh giá nóc.

- Ảnh 2.

Ngoại hình hai phiên bản gần như y hệt.

Bước vào khoang lái, phiên bản Premium có thêm cụm radar cho hệ thống ADAS, hàng ghế trước chỉnh điện, cốp chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, màn hình trung tâm 12,8 inch, dàn âm thanh 8 loa. Cả 2 phiên bản đều có chỉnh vô lăng 4 hướng, ghế bọc da, lọc không khí PM2.5, cập nhật phần mềm từ xa OTA, cố định ghế trẻ em ISOFIX...

Hệ thống ADAS là điểm khác biệt "đáng tiền" nhất giữa 2 phiên bản của Sealion 5. Trên bản Premium, hệ thống ADAS nhỉnh hơn gần 20 tính năng an toàn, chẳng hạn như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và thông minh (ICC), hỗ trợ giữ làn khẩn cấp (ELKA), phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC), cảnh báo tốc độ khi vào cua (CSW), nhận diện biển báo giao thông (TSR),...

- Ảnh 3.

Nội thất theo xu hướng tối giản thường thấy trên xe điện.

Trang bị công nghệ hybrid mới nhất của BYD

Sealion 5 là mẫu xe thứ 2 của BYD Việt Nam, sau M9, sở hữu công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5. Công nghệ này kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô tơ điện đặt ở cầu trước. Khối động cơ này sản sinh tổng công suất 214 mã lực. Người lái có thể lựa chọn 3 chế độ vận hành, gồm Eco, Normal và Sport.

Trên phiên bản Essential, xe trang bị bộ pin Blade 13,08 kWh, phạm vi hoạt động thuần điện 82 km. Phiên bản Premium dùng pin Blade dung lượng 18,3 kWh, tầm hoạt động thuần điện 110 km. Hãng công bố Sealion 5 Premium có thể di chuyển tối đa 1.200 km khi sạc và đổ đầy nhiên liệu.

Thuộc dòng xe PHEV, BYD Sealion 5 có thể cắm sạc AC công suất 3,3 kW, riêng phiên bản Premium có thêm tùy chọn sạc DC công suất 18 kW. Hãng xe Trung Quốc không công bố thời gian sạc đầy pin của mẫu xe này.

Một số hình ảnh khác của BYD Sealion 5

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
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- Ảnh 10.
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