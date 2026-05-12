BYD ra mắt mẫu xe điện 2026 giá rẻ: khởi điểm hơn 270 triệu đồng, một lần sạc đi 405 km

Như Quỳnh
Xe có giá bán từ 69.900 – 85.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 10.290 – 12.650 USD).

BYD vừa chính thức ra mắt mẫu Seagull 2026 tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước đi đáng chú ý khi lần đầu tiên công nghệ LiDAR xuất hiện trên một mẫu xe điện mini hạng A00 có giá dưới 100.000 nhân dân tệ. Động thái này cho thấy cuộc cạnh tranh về công nghệ lái xe thông minh đang lan mạnh xuống phân khúc xe điện giá rẻ tại Trung Quốc.

Theo công bố, BYD Seagull 2026 có giá bán tham khảo từ 69.900 – 85.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 10.290 – 12.650 USD, quy đổi 270 – 341 triệu đồng), tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh về giá vốn là yếu tố giúp mẫu xe này đạt doanh số bùng nổ trong thời gian qua.

Điểm nhấn lớn nhất trên phiên bản mới là hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến God's Eye B tích hợp LiDAR. Gói công nghệ này được cung cấp dưới dạng tùy chọn cho hai phiên bản Freedom Edition phạm vi hoạt động 305 km và Flying Edition phạm vi hoạt động 405 km.

Sau khi bổ sung LiDAR, giá bán của hai phiên bản trên tăng lên lần lượt 90.900 nhân dân tệ và 97.900 nhân dân tệ. Điều này đồng nghĩa người dùng Trung Quốc hiện đã có thể tiếp cận phần cứng hỗ trợ lái xe thông minh cao cấp với mức giá dưới ngưỡng 100.000 nhân dân tệ – cột mốc vốn trước đây thường chỉ xuất hiện ở các dòng xe điện trung và cao cấp.

Theo BYD, hệ thống God's Eye B có khả năng hỗ trợ định vị trong đô thị, tự động nhận diện đèn tín hiệu giao thông, đọc đồng hồ đếm ngược và xử lý các tình huống giao thông phức tạp như vòng xuyến hay tuyến đường chuyển hướng liên tục trong khu vực nội thành.

Về kích thước, Seagull 2026 sở hữu chiều dài 3.780 mm, rộng 1.715 mm, cao 1.540 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.500 mm, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị.

Mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ điện công suất tối đa 55 kW, cho khả năng tăng tốc từ 0 – 50 km/h trong 4,9 giây. BYD cung cấp hai tùy chọn pin dung lượng 30,08 kWh và 38,88 kWh, tương ứng phạm vi hoạt động 305 km và 405 km sau mỗi lần sạc.

Ở khoang nội thất, hãng xe Trung Quốc bổ sung tông màu be mới cùng màn hình điều khiển trung tâm nổi kích thước 12,8 inch được nâng cấp. Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm sạc điện thoại không dây công suất 50W và hệ thống điều hòa tự động.

Seagull hiện là một trong những sản phẩm chiến lược thuộc dòng Ocean của BYD. Trong năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số cộng dồn 529.537 xe, trở thành một trong những mẫu ô tô bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc.

Giới phân tích cho rằng việc BYD đưa công nghệ LiDAR xuống phân khúc xe điện mini giá rẻ có thể tạo thêm áp lực lên các hãng xe đối thủ trong bối cảnh cuộc chiến giá xe điện tại Trung Quốc ngày càng khốc liệt. Xu hướng này cũng phản ánh nỗ lực của các nhà sản xuất trong việc phổ cập công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh tới nhóm khách hàng đại chúng, thay vì chỉ tập trung ở phân khúc cao cấp như trước đây.


