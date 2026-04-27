BYD quay lại bán xe mui trần: 3 động cơ điện mạnh hơn 1.000 mã lực, hệ thống treo dùng công nghệ từ tính, giá bán không rẻ

Denza – thương hiệu thuộc BYD – đã giới thiệu một mẫu xe thương mại đủ sức khiến Maserati GranCabrio Folgore phải dè chừng. Phiên bản sản xuất của Denza Z sẽ có ba biến thể gồm coupe, mui trần và bản thiên về đường đua, kết hợp thiết kế thanh thoát với hệ truyền động điện hiệu suất cao cùng hệ thống điện tử phức tạp.

Phiên bản Z Convertible mang dáng vẻ thanh lịch hơn so với bản mui cứng. Việc loại bỏ phần mui để lộ khoang cabin bốn chỗ, đồng thời phần đuôi xe được tinh chỉnh lại giúp tỷ lệ tổng thể hài hòa hơn. Cản trước và sau cũng được làm gọn gàng, giảm bớt phong cách hầm hố thiên về đường đua như trên mẫu concept trước đó.

Chiếc xe trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 sở hữu tông màu xanh ngả lam với lớp sơn hoàn thiện dạng satin, kết hợp nội thất ba tông màu, tạo cảm giác rất "Maserati". Dù chưa có cơ hội quan sát trực tiếp cơ chế vận hành của mui mềm, các hình ảnh chạy thử trước đó xác nhận phần mui này được làm từ vật liệu vải.

Mẫu xe được phát triển dưới sự dẫn dắt của Wolfgang Egger – cựu Giám đốc thiết kế Audi – hiện đang phụ trách thiết kế cho các thương hiệu Denza, Fang Cheng Bao và YangWang thuộc BYD.

Denza Z sẽ sử dụng cấu hình ba mô-tơ điện dẫn động bốn bánh, cho tổng công suất khoảng 1.000 mã lực. Xe cũng được trang bị hệ thống treo điện từ DiSus-M của BYD, gói hỗ trợ lái "Eye of the God" thế hệ mới, cùng bộ pin tương thích công nghệ sạc siêu nhanh Flash của hãng.

Đáng chú ý, Denza lựa chọn hướng đi khác thường với mẫu Z khi ưu tiên các thị trường xuất khẩu như châu Âu trước khi ra mắt tại Trung Quốc. Sau màn ra mắt tĩnh tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh, mẫu xe dự kiến sẽ trình diễn động tại Goodwood Festival of Speed.

Tại thị trường nội địa, các ước tính cho thấy mức giá của Denza Z dao động từ 400.000 đến 500.000 CNY (khoảng 58.600 – 73.200 USD), thấp hơn đáng kể so với các đối thủ phương Tây như Maserati GranCabrio, hiện có giá khởi điểm 2.438.000 nhân dân tệ (khoảng 356.700 USD) tại Trung Quốc.